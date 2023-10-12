اجلب السينما إلى منزلك مع أنظمة السينما المنزلية من إل جي. من هندسة الصوت الحديثة إلى أنظمة التلفزيون الذكية التي تتيح لك الوصول إلى كل شيء - كل ذلك في مكان واحد ، استكشف مجموعتنا من أنظمة السينما المنزلية اللاسلكية و 4 K للحصول على تجربة ترفيهية مطلقة.