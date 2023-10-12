About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
جهاز العرض CineBeam LED Real 4K UHD من إل جي

المواصفات

مراجعات

الدعم

جهاز العرض CineBeam LED Real 4K UHD من إل جي

HU70LG

جهاز العرض CineBeam LED Real 4K UHD من إل جي

front view
طباعة

المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI Lumen)

1500

نوع

﻿4Ch(RGBB) LED

السطوع

150,000:1

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

مخرج

3W + 3W Stereo

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

مقرب

1.25x

كل المواصفات

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

1500

السطوع

السطوع

150,000:1

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

25dB(A)

توفير الطافقة (متوسط)

28dB(A)

توفير الطافة ( الاقل)

30dB(A)

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي( تركيز متحرك)

مقرب

1.25x

عرض الصوره

حجم الشاشة

60" ~ 140"

الاساسي

100"@2.7~3.4m

Throw Ratio

1.2 - 1.5

موازنة البروز

موازنة البروز

100%

مصدرالضوء

ساعات الحياة

30,000 Hrs

نوع

﻿4Ch(RGBB) LED

الابعاد

التحكم بالابعاد

16:9/طبيعي/4:3/تقريب افقي

صوت

صوت صافي

YES (صوت صافي lll)

متوافق مع دولبي اوتومز

نعم

مخرج

3W + 3W Stereo

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

314 x 210 x 95

الوزن

حجم الوحدة

3.2

طاقة

استهلاك الطاقة

210W

مورد الطاقة

Adapter 210W (100V – 240V @ 50~60 Hz)

سكون الطاقة

<0.5W

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

USB Type-C

Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

التصميم

لون الخزنة

ابيض

فتحة التركيب السقف

نعم

Kensington Lock

نعم

مسند ارجل

YES (4 Leg)

المفتاح المحلي

Tact Key

الاكسسوارات

المتوافق

CE/CB

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

نعم

ارشادات سريعة للمستخدم

نعم

التحكم عن بعد - حركي

YES (Magic Lighting Remote)

بطاقة الضمان

نعم

خصائص

الانحراف التلقائي

YES(افقي)

صورة الخلفية

نعم

التحمك بدرجة الاسود

نعم

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

اغلاق التوضيح

نعم

اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)

نعم

ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

مشاركة المحتوى

نعم

تخزين المحتوى/ عالم ال جي الذكي

نعم

اقتراح المحتوى

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)

نعم

السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)

نعم

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -نمط توفير القرص الصلب

نعم

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق

YES (مشغل / مغلق)

عرض ملف المكتب

نعم

تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)

نعم

HDCP

HDCP2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

نعم

HDMI simplink(CEC)

نعم

HDR

HDR10

تاثير HDR

نعم

HDR Tone Mapping

YES (تلقائي, ديناميكي/اطار باطار)

HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)

نعم

Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)

نعم

قلب الصورة

افقي عمودي

تصفح الانترنت

نعم

توصيل صوت LG مع Sound Bar

نعم

تقليل الازعاج

نعم

نمط (OS, UI)

غير ذكي

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

Premium CP

نعم

المعالج

رباعي النواة

Quick(Instant) Power on/off

YES (on 12 Sec off 2 Sec)

Real Cinema

YES (up to 4096x2160)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

التشخيص

نعم

ارشادات الاعدادات

YES (Bean Bird)

التدرج السلس

نعم

نمط المتجر

نعم

الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)

YES (4K)

حركة حقيقية

YES (up to 4096x2160)

ترقية

YES (4K)

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

اعدادات توازن الابيض (التحكم المتقدم)

نعم

مشاركة المحتوى لاسلكي مع Android, iOS

نعم

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)

HDMI

2

IP control

نعم

RJ45

1

USB Type-A

2 (USB2.0)

USB Type-C (Display, Charging)

1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا