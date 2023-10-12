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عارض LG CineBeam HU715Q 4K UHD Laser UST
المواصفات الرئيسية
-
القرار الاصلي
-
4K UHD (3840 x 2160)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
2500
-
نوع
-
Laser (LD + P/W)
-
السطوع
-
2,000,000:1
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
تعديل الحواف (4/9/15 Point Warping)
-
مخرج
-
20W + 20W Stereo
-
airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
مقرب
-
Fixed
كل المواصفات
-
بروز النظام
-
DLP
-
القرار الاصلي
-
4K UHD (3840 x 2160)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
2500
-
السطوع
-
2,000,000:1
-
توفير الطاقة (الاقصى)
-
26dB(A)
-
توفير الطافقة (متوسط)
-
28dB(A)
-
توفير الطافة ( الاقل)
-
30dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%↑
-
تركيز (تلقائي / يدوي)
-
محرك
-
مقرب
-
Fixed
-
حجم الشاشة
-
80" ~ 120"
-
الاساسي
-
Set to wall: 100"@21.7cm, Standard: @49.6cm
-
Throw Ratio
-
0.22
-
موازنة البروز
-
1.18
-
ساعات الحياة
-
20,000 Hrs
-
نوع
-
Laser (LD + P/W)
-
التحكم بالابعاد
-
16:9طبيعي/4:3/تقريب افقي/تقريب جميع الاتجاهات
-
صوت صافي
-
YES (صوت صافي lll)
-
متوافق مع دولبي اوتومز
-
YES (Pass through)
-
مخرج
-
20W + 20W Stereo
-
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
-
533 x 315 x 153
-
حجم الوحدة
-
11.1
-
استهلاك الطاقة
-
350W
-
مورد الطاقة
-
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)
-
سكون الطاقة
-
<0.5W
-
حرارة المشغل
-
0 ~ 40℃
-
Digital(HDMI)
-
Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
توافق جميع السماعات
-
تعمل مع جميع قطع الابل
-
صورة الخلفية
-
نعم
-
التحمك بدرجة الاسود
-
نعم
-
مخرج الصوت بلوتوث
-
نعم
-
التحكم بالاضاءة والسطوع
-
YES (عالي / متوسط / قليل / مغلق)
-
اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
موازنة درجة اللون
-
نعم
-
مشاركة المحتوى
-
نعم
-
تخزين المحتوى/ عالم ال جي الذكي
-
نعم
-
اقتراح المحتوى
-
نعم
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
تعديل الحواف (4/9/15 Point Warping)
-
الاسود الديناميكي
-
نعم
-
الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)
-
نعم
-
السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة
-
YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)
-
خصائص التوفير -وضع السكون
-
نعم
-
خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق
-
YES (مشغل / مغلق)
-
نمط صنع الافلام
-
نعم
-
تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
YES (eARC)
-
HDMI simplink(CEC)
-
نعم
-
HDR
-
HDR10, HLG
-
HDR Tone Mapping
-
YES (تلقائي, ديناميكي/اطار باطار)
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
-
نعم
-
HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)
-
نعم
-
Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)
-
YES (OCF/UEI IoT not supported)
-
قلب الصورة
-
افقي عمودي
-
تصفح الانترنت
-
نعم
-
توصيل صوت LG مع Sound Bar
-
نعم
-
تقليل الازعاج
-
نعم
-
نمط (OS, UI)
-
webOS 6.0 (Smart)
-
اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)
-
نعم
-
Premium CP
-
نعم
-
المعالج
-
رباعي النواة
-
Quick(Instant) Power on/off
-
YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
-
Real Cinema
-
YES (up to 4096x2160)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
التشخيص
-
نعم
-
ارشادات الاعدادات
-
YES (Bean Bird)
-
التدرج السلس
-
نعم
-
نمط المتجر
-
نعم
-
الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)
-
YES (4K)
-
حركة حقيقية
-
YES (up to 4096x2160)
-
ترقية
-
YES (4K)
-
USB Host (افلام, موسيقى, صور)
-
نعم
-
معرفة الصوت
-
LG ThinQ
-
اعدادات توازن الابيض (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
لون الخزنة
-
ابيض
-
فتحة التركيب السقف
-
نعم
-
Kensington Lock
-
نعم
-
مسند ارجل
-
YES (4 Leg)
-
المفتاح المحلي
-
عصى التحكم
-
المتوافق
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
-
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
-
كتاب مبسط
-
ارشادات سريعة للمستخدم
-
نعم
-
التحكم عن بعد - حركي
-
YES (Magic Lighting Remote)
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
الصوت الخارج
-
S/PDIF 1(Optical)
-
HDMI
-
3
-
IP control
-
YES (Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)
-
RJ45
-
1
-
USB Type-A
-
2 (USB2.0)
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