About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
جهاز عرض ليزر CineBeam فائق الجودة بدقة 4K UHD بمسافة إسقاط قصيرة للغاية طراز HU915QB من LG

المواصفات

مراجعات

الدعم

جهاز عرض ليزر CineBeam فائق الجودة بدقة 4K UHD بمسافة إسقاط قصيرة للغاية طراز HU915QB من LG

HU915QB

جهاز عرض ليزر CineBeam فائق الجودة بدقة 4K UHD بمسافة إسقاط قصيرة للغاية طراز HU915QB من LG

HU915QB
طباعة

المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI Lumen)

3000

نوع

3Ch Laser

السطوع

2,000,000:1

تصحيح الانحراف الرقمي

تعديل الحواف (4/9/15 Point Warping)

مخرج

40W (2.2ch)

airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)

YES (up to 4K/30Hz)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

YES (up to 4K/30Hz)

مقرب

Fixed

كل المواصفات

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

4K UHD (3840 x 2160)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

3000

السطوع

السطوع

2,000,000:1

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

26dB(A)

توفير الطافقة (متوسط)

28dB(A)

توفير الطافة ( الاقل)

30dB(A)

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%↑

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي

مقرب

Fixed

عرض الصوره

حجم الشاشة

90"~120"

الاساسي

Set to wall: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm

Throw Ratio

0.19

موازنة البروز

موازنة البروز

1.2

مصدرالضوء

ساعات الحياة

20,000 Hrs

نوع

3Ch Laser

الابعاد

التحكم بالابعاد

16:9طبيعي/4:3/تقريب افقي/تقريب جميع الاتجاهات

صوت

صوت صافي

YES (صوت صافي lll)

متوافق مع دولبي اوتومز

YES (Pass through)

مخرج

40W (2.2ch)

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

680 x 347 x 128

الوزن

حجم الوحدة

13.1

طاقة

استهلاك الطاقة

350W

مورد الطاقة

100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)

سكون الطاقة

<0.5W

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

خصائص

airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)

YES (up to 4K/30Hz)

توافق جميع السماعات

تعمل مع جميع قطع الابل

صورة الخلفية

نعم

التحمك بدرجة الاسود

نعم

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

التحكم بالاضاءة والسطوع

YES (عالي / متوسط / قليل / مغلق)

التحكم بالسطوع / نمط الايريس

YES (مكان ساطع / متوسط / مكان مظلم / مستخدم)

اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)

نعم

ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

مشاركة المحتوى

نعم

تخزين المحتوى/ عالم ال جي الذكي

نعم

اقتراح المحتوى

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

تعديل الحواف (4/9/15 Point Warping)

الاسود الديناميكي

نعم

الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)

نعم

السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)

نعم

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق

YES (مشغل / مغلق)

نمط صنع الافلام

نعم

تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)

نعم

HDCP

HDCP2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

YES (eARC)

HDMI simplink(CEC)

نعم

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

YES (تلقائي, ديناميكي/اطار باطار)

HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

نعم

HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)

نعم

Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)

YES (OCF/UEI IoT not supported)

قلب الصورة

افقي عمودي

تصفح الانترنت

نعم

توصيل صوت LG مع Sound Bar

نعم

تقليل الازعاج

نعم

نمط (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

Premium CP

نعم

المعالج

رباعي النواة

Quick(Instant) Power on/off

YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Real Cinema

YES (up to 4096x2160)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

YES (up to 4K/30Hz)

التشخيص

نعم

ارشادات الاعدادات

YES (Bean Bird)

التدرج السلس

نعم

نمط المتجر

نعم

الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)

YES (4K)

حركة حقيقية

YES (up to 4096x2160)

ترقية

YES (4K)

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

معرفة الصوت

LG ThinQ

اعدادات توازن الابيض (التحكم المتقدم)

نعم

مشاركة المحتوى لاسلكي مع Android, iOS

نعم

التصميم

لون الخزنة

Astro black

فتحة التركيب السقف

نعم

Kensington Lock

نعم

مسند ارجل

YES (4 Leg)

المفتاح المحلي

نعم

الاكسسوارات

المتوافق

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

كتاب مبسط

ارشادات سريعة للمستخدم

نعم

التحكم عن بعد - حركي

YES (Magic Lighting Remote)

بطاقة الضمان

نعم

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

S/PDIF 1(Optical)

HDMI

3

IP control

YES (Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)

RJ45

1

USB Type-A

2 (USB2.0)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا