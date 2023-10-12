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بروجيكتور صغير و متنقل

المواصفات

مراجعات

الدعم

بروجيكتور صغير و متنقل

PB60G

بروجيكتور صغير و متنقل

PB60G
طباعة

كل المواصفات

المقاسات

الابعاد طول*عرض*ارتفاع

158*103*33 مم

الوزن

470 غ

سطوع الشاشة

ANSI Lumens

500

نسبة التباين

FOFO

15.000:1

خصائص الصورة

جودة الصورة

WXGA 1280*800

نسبة تصحيح الجوانب

4:3 / 16:9

السطوع العالي

34 db

السطوع العادي

31 db

السطوع التوفيري

26 db

الانتظام

85%

تركيز الصورة

يدوي

زوم

لا

حجم شاشة العرض

25"~100"

المعيار

40"@1.3M

معدل الالقاء

1,5

تكافؤ البث

100%

المصباح

RGB LED, PT39

نسبة سطوع المصباح

30,000 Hrs

خصائص الصوت

سماعات

1w + 1w sterio

الطاقة

الاستهلاك

60 وات

استهلاك وضع الاستعداد

< 0,5 وات

مزود الطاقة

ADAPTER

المداخل و المخارج

مخرج مركب

480p , 480i

RGB

Upto 1680x1050 @60Hz

HDMI

1080p/1080i/720p/720i

مخرج فيديو

1080p/1080i/720p/480p/480i

يو اس بي

نعم

الدليل

الغات

متعددة

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