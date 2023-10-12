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جهاز العرض الذكي المتنقل CineBeam PF510Q مع جهاز تحكّم عن بُعد بسيط من LG

المواصفات

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الدعم

جهاز العرض الذكي المتنقل CineBeam PF510Q مع جهاز تحكّم عن بُعد بسيط من LG

PF510Q

جهاز العرض الذكي المتنقل CineBeam PF510Q مع جهاز تحكّم عن بُعد بسيط من LG

Front view
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كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع الشاشة

DLP

الدقة

1920 × 1080

السطوع (ANSI Lumen)

450

نسبة التباين (تشغيل كامل إيقاف تشغيل كامل)

150,000:1

توحيد الألوان (JBMMA 9point)

85%

التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9/أصلي/4:3/تكبير رأسي/ تكبير في أربع اتجاهات

عدسة العرض - التركيز (تلقائي / يدوي / بمحرك)

الدليل

صورة إسقاطية - حجم الشاشة

30" ~ 120"

عدسات إسقاطية - تصغير/تكبير

ثابت

مصدر الضوء - النوع

﻿4Ch(RGBB) LED

مصدر الضوء - سطوع عالٍ يدوم طويلاً

30.000 ساعة

صورة إسقاطية - قياسية (عدسات على الجدار)

60 بوصة على بُعد 1.59 متر (100 بوصة على بُعد 2.65 متر)

صورة إسقاطية - نسبة الإسقاط

1.2

المواصفات العامة

شريحة

محمول

الميزات

النظام (نظام التشغيل، وواجهة المستخدم)

webOS 22

مشاركة المحتويات (مع جهاز يدعم DLNA)

نعم

HDR

نعم

تضخيم الصوت عن طريق البلوتوث

نعم

HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)

نعم

HDMI SIMPLINK (CEC)

نعم

مشاركة المحتوى لاسلكيًا (مع نظام Android، وiOS)

نعم

AirPlay 2

نعم

HDCP

HDCP 2.2

الاتصال

HDMI

نعم (2 لكل وحدة/HDMI 2.0)

مخرج الصوت

نعم (1لكل وحدة)

RJ45

نعم (1لكل وحدة)

USB Type-A

نعم (2لكل وحدة)

الصوت

مكبر الصوت

نعم

مخرج مكبر الصوت (الوحدة)

5 واط أحادي

الطاقة

النوع

100 فولت - 240 فولت عند 50 ~ 60 هرتز (PSU مدمج)

استهلاك الطاقة (النوع)

62 واط

طاقة الاستعداد

0.5واط

الأبعاد/الأوزان

الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

148 × 66.5 × 148 مم

الوزن مع الحامل

0.95 كجم

قياسي

هيئة الاتصالات الفيدرالية

نعم

ETL

نعم

CE

نعم

CB

نعم

PSE

نعم

KCC

نعم

KC

نعم

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