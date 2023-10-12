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جهاز عرض LG Cinebeam LED مع بطارية مدمجة

المواصفات

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الدعم

جهاز عرض LG Cinebeam LED مع بطارية مدمجة

PH30N

جهاز عرض LG Cinebeam LED مع بطارية مدمجة

جهاز عرض LG Cinebeam LED مع بطارية مدمجة
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المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

HD (1280x720)

الاضائة (ANSI Lumen)

250

نوع

RGB LED

السطوع

100,000:1

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

مخرج

1W mono

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

مقرب

Fixed

كل المواصفات

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

HD (1280x720)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

250

السطوع

السطوع

100,000:1

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

25dB(A)↓

توفير الطافقة (متوسط)

28dB(A)↓

توفير الطافة ( الاقل)

30dB(A)↓

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

80%↑

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي

مقرب

Fixed

عرض الصوره

حجم الشاشة

25" ~ 100"

الاساسي

40"@1.4m, 100"@3.3m

Throw Ratio

1.5

موازنة البروز

موازنة البروز

100%

مصدرالضوء

ساعات الحياة

30,000 Hrs

نوع

RGB LED

الابعاد

التحكم بالابعاد

4:3/16:9/تقريب/تقريب سنمائي/مسح فقط/وضع بواسطة برنامج

البطارية

السعة

18.7Wh (2600mAh x2)

مدة التشغيل

Up to 2 hours

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

129 x 129 x 39

الوزن

حجم الوحدة

0.513

طاقة

استهلاك الطاقة

48W

مورد الطاقة

Adapter 48W (100V – 240V @ 50~60 Hz)

سكون الطاقة

<0.5W

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

1080p/1080i/720p/480p/576p

التصميم

لون الخزنة

ابيض

Kensington Lock

نعم

المفتاح المحلي

Tact Key

Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)

نعم

الاكسسوارات

المتوافق

CE/CB, FCC/UL, VCCI, KC

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

كتاب مبسط

ارشادات سريعة للمستخدم

نعم

تحكم عن بعد - عادي

نعم

بطاقة الضمان

نعم

صوت

مخرج

1W mono

خصائص

الانحراف التلقائي

YES(افقي)

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق

YES (اغلاق الطاقة تلقائي)

قلب الصورة

افقي عمودي

نمط (OS, UI)

غير ذكي

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

المعالج

نعم

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

نمط المتجر

نعم

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

1 (Φ3.5)

HDMI

1

USB Type-A

1 (USB2.0)

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