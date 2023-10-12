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جهاز عرض LG Cinebeam LED مع بطارية مدمجة
المواصفات الرئيسية
-
القرار الاصلي
-
HD (1280x720)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
250
-
نوع
-
RGB LED
-
السطوع
-
100,000:1
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
YES(افقي)
-
مخرج
-
1W mono
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
مقرب
-
Fixed
كل المواصفات
-
بروز النظام
-
DLP
-
القرار الاصلي
-
HD (1280x720)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
250
-
السطوع
-
100,000:1
-
توفير الطاقة (الاقصى)
-
25dB(A)↓
-
توفير الطافقة (متوسط)
-
28dB(A)↓
-
توفير الطافة ( الاقل)
-
30dB(A)↓
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
80%↑
-
تركيز (تلقائي / يدوي)
-
يدوي
-
مقرب
-
Fixed
-
حجم الشاشة
-
25" ~ 100"
-
الاساسي
-
40"@1.4m, 100"@3.3m
-
Throw Ratio
-
1.5
-
موازنة البروز
-
100%
-
ساعات الحياة
-
30,000 Hrs
-
نوع
-
RGB LED
-
التحكم بالابعاد
-
4:3/16:9/تقريب/تقريب سنمائي/مسح فقط/وضع بواسطة برنامج
-
السعة
-
18.7Wh (2600mAh x2)
-
مدة التشغيل
-
Up to 2 hours
-
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
-
129 x 129 x 39
-
حجم الوحدة
-
0.513
-
استهلاك الطاقة
-
48W
-
مورد الطاقة
-
Adapter 48W (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
سكون الطاقة
-
<0.5W
-
حرارة المشغل
-
0 ~ 40℃
-
Digital(HDMI)
-
1080p/1080i/720p/480p/576p
-
لون الخزنة
-
ابيض
-
Kensington Lock
-
نعم
-
المفتاح المحلي
-
Tact Key
-
Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)
-
نعم
-
المتوافق
-
CE/CB, FCC/UL, VCCI, KC
-
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
-
كتاب مبسط
-
ارشادات سريعة للمستخدم
-
نعم
-
تحكم عن بعد - عادي
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
مخرج
-
1W mono
-
الانحراف التلقائي
-
YES(افقي)
-
Bluetooth AV Sync Control
-
نعم
-
مخرج الصوت بلوتوث
-
نعم
-
موازنة درجة اللون
-
نعم
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
YES(افقي)
-
خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة
-
YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)
-
خصائص التوفير -وضع السكون
-
نعم
-
خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق
-
YES (اغلاق الطاقة تلقائي)
-
قلب الصورة
-
افقي عمودي
-
نمط (OS, UI)
-
غير ذكي
-
اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)
-
نعم
-
المعالج
-
نعم
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
نمط المتجر
-
نعم
-
USB Host (افلام, موسيقى, صور)
-
نعم
-
الصوت الخارج
-
1 (Φ3.5)
-
HDMI
-
1
-
USB Type-A
-
1 (USB2.0)
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