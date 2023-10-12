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بروجيكتور LED ببطارية مدمجة HD RGB LED 550 لومينز 100000:1

المواصفات

مراجعات

الدعم

بروجيكتور LED ببطارية مدمجة HD RGB LED 550 لومينز 100000:1

PH510PG

بروجيكتور LED ببطارية مدمجة HD RGB LED 550 لومينز 100000:1

LG-PH510PG
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المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

HD (1280x720)

الاضائة (ANSI Lumen)

550

نوع

RGB LED

السطوع

100,000:1

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

مخرج

1W + 1W Stereo

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

مقرب

Fixed

كل المواصفات

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

HD (1280x720)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

550

السطوع

السطوع

100,000:1

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

23dB(A)↓

توفير الطافقة (متوسط)

24dB(A)↓

توفير الطافة ( الاقل)

30dB(A)↓

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

90%↑

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي

مقرب

Fixed

عرض الصوره

حجم الشاشة

25" ~ 100"

الاساسي

40"@1.4m, 100"@3.3m

Throw Ratio

1.4

موازنة البروز

موازنة البروز

100%

مصدرالضوء

ساعات الحياة

30,000 Hrs

نوع

RGB LED

الابعاد

التحكم بالابعاد

4:3/فقط مسح/وضع بواسطة محترف./ 16:9/تقريب/تقريب سينمائي

صوت

صوت صافي

YES (صوت صافي ll)

مخرج

1W + 1W Stereo

البطارية

السعة

22.2Wh (3,000mAh x2)

مدة التشغيل

Up to 2.5 hours

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

174 x 116 x 44

الوزن

حجم الوحدة

0.69

طاقة

استهلاك الطاقة

55W

مورد الطاقة

Adapter (100V – 240V @ 50~60 Hz)

سكون الطاقة

0.5W↓

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

1080p/1080i/720p/480p/576p

مكونات الفيديو

1080p/1080i/720p/480p/480i/576p/576i

تركيب الفيديو

480i/576i

RGB

up to WSXGA+(1680x1050@60Hz)

التصميم

لون الخزنة

ابيض

Kensington Lock

نعم

مسند ارجل

نعم

المفتاح المحلي

عصى التحكم

Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)

نعم

الاكسسوارات

المتوافق

CE, IEC, MIC, USA/Chinese

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

كتاب مبسط

ارشادات سريعة للمستخدم

نعم

تحكم عن بعد - عادي

YES (بطاقة)

بطاقة الضمان

نعم

خصائص

الانحراف التلقائي

YES(افقي)

التحمك بدرجة الاسود

نعم

فراغ

نعم

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)

نعم

ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

YES(افقي)

الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)

نعم

السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)

نعم

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

عرض ملف المكتب

نعم

تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)

نعم

قلب الصورة

افقي عمودي

تقليل الازعاج

نعم

ثبات الصورة

نعم

نمط (OS, UI)

غير ذكي

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

المعالج

نعم

Quick(Instant) Power on/off

YES (on 10 Sec off 2 Sec)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

التشخيص

نعم

نمط المتجر

نعم

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

1 (Φ3.5)

مكونات (YPbPr)

RGB to Component in

محتويات (YPbPr) Audio in

RGB to Component in

تركيب(AV) Audio in

Phone to AV in

تركيب(AV) in

Phone to AV in

HDMI

1 (MHL)

RGB in

نعم

RGB(PC) Audio in

نعم

USB Type-A

1 (USB2.0)

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