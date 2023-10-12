We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
بروجيكتور LED ببطارية مدمجة HD RGB LED 550 لومينز 100000:1
المواصفات الرئيسية
-
القرار الاصلي
-
HD (1280x720)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
550
-
نوع
-
RGB LED
-
السطوع
-
100,000:1
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
YES(افقي)
-
مخرج
-
1W + 1W Stereo
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
مقرب
-
Fixed
كل المواصفات
-
بروز النظام
-
DLP
-
القرار الاصلي
-
HD (1280x720)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
550
-
السطوع
-
100,000:1
-
توفير الطاقة (الاقصى)
-
23dB(A)↓
-
توفير الطافقة (متوسط)
-
24dB(A)↓
-
توفير الطافة ( الاقل)
-
30dB(A)↓
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
90%↑
-
تركيز (تلقائي / يدوي)
-
يدوي
-
مقرب
-
Fixed
-
حجم الشاشة
-
25" ~ 100"
-
الاساسي
-
40"@1.4m, 100"@3.3m
-
Throw Ratio
-
1.4
-
موازنة البروز
-
100%
-
ساعات الحياة
-
30,000 Hrs
-
نوع
-
RGB LED
-
التحكم بالابعاد
-
4:3/فقط مسح/وضع بواسطة محترف./ 16:9/تقريب/تقريب سينمائي
-
صوت صافي
-
YES (صوت صافي ll)
-
مخرج
-
1W + 1W Stereo
-
السعة
-
22.2Wh (3,000mAh x2)
-
مدة التشغيل
-
Up to 2.5 hours
-
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
-
174 x 116 x 44
-
حجم الوحدة
-
0.69
-
استهلاك الطاقة
-
55W
-
مورد الطاقة
-
Adapter (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
سكون الطاقة
-
0.5W↓
-
حرارة المشغل
-
0 ~ 40℃
-
Digital(HDMI)
-
1080p/1080i/720p/480p/576p
-
مكونات الفيديو
-
1080p/1080i/720p/480p/480i/576p/576i
-
تركيب الفيديو
-
480i/576i
-
RGB
-
up to WSXGA+(1680x1050@60Hz)
-
لون الخزنة
-
ابيض
-
Kensington Lock
-
نعم
-
مسند ارجل
-
نعم
-
المفتاح المحلي
-
عصى التحكم
-
Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)
-
نعم
-
المتوافق
-
CE, IEC, MIC, USA/Chinese
-
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
-
كتاب مبسط
-
ارشادات سريعة للمستخدم
-
نعم
-
تحكم عن بعد - عادي
-
YES (بطاقة)
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
الانحراف التلقائي
-
YES(افقي)
-
التحمك بدرجة الاسود
-
نعم
-
فراغ
-
نعم
-
Bluetooth AV Sync Control
-
نعم
-
مخرج الصوت بلوتوث
-
نعم
-
اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
موازنة درجة اللون
-
نعم
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
YES(افقي)
-
الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)
-
نعم
-
السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة
-
YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)
-
خصائص التوفير -وضع السكون
-
نعم
-
عرض ملف المكتب
-
نعم
-
تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
قلب الصورة
-
افقي عمودي
-
تقليل الازعاج
-
نعم
-
ثبات الصورة
-
نعم
-
نمط (OS, UI)
-
غير ذكي
-
اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)
-
نعم
-
المعالج
-
نعم
-
Quick(Instant) Power on/off
-
YES (on 10 Sec off 2 Sec)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
التشخيص
-
نعم
-
نمط المتجر
-
نعم
-
USB Host (افلام, موسيقى, صور)
-
نعم
-
الصوت الخارج
-
1 (Φ3.5)
-
مكونات (YPbPr)
-
RGB to Component in
-
محتويات (YPbPr) Audio in
-
RGB to Component in
-
تركيب(AV) Audio in
-
Phone to AV in
-
تركيب(AV) in
-
Phone to AV in
-
HDMI
-
1 (MHL)
-
RGB in
-
نعم
-
RGB(PC) Audio in
-
نعم
-
USB Type-A
-
1 (USB2.0)
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.