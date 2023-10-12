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جهاز العرض الذكي المتنقل CineBeam PF510Q مع جهاز تحكّم عن بُعد بسيط من LG
كل المواصفات
-
نوع الشاشة
-
DLP
-
الدقة
-
1920 × 1080
-
السطوع (ANSI Lumen)
-
450
-
نسبة التباين (تشغيل كامل إيقاف تشغيل كامل)
-
150,000:1
-
توحيد الألوان (JBMMA 9point)
-
85%
-
التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9/أصلي/4:3/تكبير رأسي/ تكبير في أربع اتجاهات
-
عدسة العرض - التركيز (تلقائي / يدوي / بمحرك)
-
الدليل
-
صورة إسقاطية - حجم الشاشة
-
30" ~ 120"
-
عدسات إسقاطية - تصغير/تكبير
-
ثابت
-
مصدر الضوء - النوع
-
4Ch(RGBB) LED
-
مصدر الضوء - سطوع عالٍ يدوم طويلاً
-
30.000 ساعة
-
صورة إسقاطية - قياسية (عدسات على الجدار)
-
60 بوصة على بُعد 1.59 متر (100 بوصة على بُعد 2.65 متر)
-
صورة إسقاطية - نسبة الإسقاط
-
1.2
-
شريحة
-
محمول
-
النظام (نظام التشغيل، وواجهة المستخدم)
-
webOS 22
-
مشاركة المحتويات (مع جهاز يدعم DLNA)
-
نعم
-
HDR
-
نعم
-
تضخيم الصوت عن طريق البلوتوث
-
نعم
-
HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)
-
نعم
-
HDMI SIMPLINK (CEC)
-
نعم
-
مشاركة المحتوى لاسلكيًا (مع نظام Android، وiOS)
-
نعم
-
AirPlay 2
-
نعم
-
HDCP
-
HDCP 2.2
-
HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة/HDMI 2.0)
-
مخرج الصوت
-
نعم (1لكل وحدة)
-
RJ45
-
نعم (1لكل وحدة)
-
USB Type-A
-
نعم (2لكل وحدة)
-
مكبر الصوت
-
نعم
-
مخرج مكبر الصوت (الوحدة)
-
5 واط أحادي
-
النوع
-
100 فولت - 240 فولت عند 50 ~ 60 هرتز (PSU مدمج)
-
استهلاك الطاقة (النوع)
-
62 واط
-
طاقة الاستعداد
-
0.5واط
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
148 × 66.5 × 148 مم
-
الوزن مع الحامل
-
0.95 كجم
-
هيئة الاتصالات الفيدرالية
-
نعم
-
ETL
-
نعم
-
CE
-
نعم
-
CB
-
نعم
-
PSE
-
نعم
-
KCC
-
نعم
-
KC
-
نعم
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