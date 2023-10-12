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جهاز عرض سينمائي ذكي LG PF610P محمول بتقنية Full HD LED

المواصفات

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جهاز عرض سينمائي ذكي LG PF610P محمول بتقنية Full HD LED

PF610P

جهاز عرض سينمائي ذكي LG PF610P محمول بتقنية Full HD LED

PF610P
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المواصفات الرئيسية

القرار الاصلي

Full HD (1920x1080)

الاضائة (ANSI Lumen)

1000

نوع

﻿4Ch(RGBB) LED

السطوع

150,000:1

تصحيح الانحراف الرقمي

تعديل الحواف(HV 4 Corner Keystone)

مخرج

3W+3W Stereo

airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)

YES (up to 4K/30Hz)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

مقرب

Fixed

كل المواصفات

بروز النظام

بروز النظام

DLP

القرار الاصلي

القرار الاصلي

Full HD (1920x1080)

الاضائة (ANSI LUMEN)

الاضائة (ANSI Lumen)

1000

السطوع

السطوع

150,000:1

الازعاج

توفير الطاقة (الاقصى)

24dB(A)

توفير الطافقة (متوسط)

26dB(A)

توفير الطافة ( الاقل)

29dB(A)

التوحيد

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%↑

عدسة الاسقاط

تركيز (تلقائي / يدوي)

يدوي

مقرب

Fixed

عرض الصوره

حجم الشاشة

60" ~ 120"

الاساسي

60"@1.59m, 100"@2.65m

Throw Ratio

1.195

موازنة البروز

موازنة البروز

100%

مصدرالضوء

ساعات الحياة

30,000 Hrs

نوع

﻿4Ch(RGBB) LED

الابعاد

التحكم بالابعاد

16:9/طبيعي/4:3/تقريب افقي/4-تقريب بعيد

صوت

صوت صافي

YES (صوت صافي lll)

متوافق مع دولبي اوتومز

YES (Pass through)

مخرج

3W+3W Stereo

الحجم

حجم الوحدة(mm) (W x D x H)

225 x 192 x 69

الوزن

حجم الوحدة

1.65

طاقة

استهلاك الطاقة

98W

مورد الطاقة

Adapter 110W (100V – 240V @ 50~60 Hz)

سكون الطاقة

<0.5W

درجة الحرارة

حرارة المشغل

0 ~ 40℃

توافق اشارة المدخل

Digital(HDMI)

Up to 1080p(60Hz, 50Hz, 24Hz)

خصائص

airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)

YES (up to 4K/30Hz)

توافق جميع السماعات

تعمل مع جميع قطع الابل

الانحراف التلقائي

YES(افقي)

صورة الخلفية

نعم

التحمك بدرجة الاسود

نعم

Bluetooth AV Sync Control

نعم

مخرج الصوت بلوتوث

نعم

اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)

نعم

ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)

نعم

موازنة درجة اللون

نعم

مشاركة المحتوى

نعم

تخزين المحتوى/ عالم ال جي الذكي

نعم

اقتراح المحتوى

نعم

تصحيح الانحراف الرقمي

تعديل الحواف(HV 4 Corner Keystone)

الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)

نعم

السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)

نعم

خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي

نعم

خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي

نعم

خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة

YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)

خصائص التوفير -نمط توفير القرص الصلب

نعم

خصائص التوفير -وضع السكون

نعم

خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق

YES (مشغل / مغلق)

تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)

نعم

HDCP

HDCP2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

YES (ARC)

HDMI simplink(CEC)

نعم

HDR

HDR10

تاثير HDR

نعم

HDR Tone Mapping

YES (ديناميكي, اطار باطار)

HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)

نعم

Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)

YES (OCF/UEI IoT not supported)

قلب الصورة

افقي عمودي

تصفح الانترنت

نعم

توصيل صوت LG مع Sound Bar

نعم

تقليل الازعاج

نعم

نمط (OS, UI)

webOS 5.0 (Smart)

اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)

نعم

Premium CP

نعم

المعالج

رباعي النواة

Quick(Instant) Power on/off

YES (on 10 Sec off 2 Sec)

مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )

نعم

التشخيص

نعم

ارشادات الاعدادات

YES (Bean Bird)

التدرج السلس

نعم

نمط المتجر

نعم

الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)

YES (Full HD)

ترقية

YES (Full HD)

USB Host (افلام, موسيقى, صور)

نعم

اعدادات توازن الابيض (التحكم المتقدم)

نعم

التصميم

لون الخزنة

فوق - ابيض/ اسفل رمادي

Kensington Lock

نعم

مسند ارجل

نعم

المفتاح المحلي

عصى التحكم

Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)

نعم

الاكسسوارات

المتوافق

CE/CB

يدوي (كامل او كتاب مبسط)

كتاب مبسط

تحكم عن بعد - عادي

نعم

بطاقة الضمان

نعم

مدخل/مخرج الممر

الصوت الخارج

1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)

HDMI

2

RJ45

1

USB Type-A

2 (USB2.0)

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