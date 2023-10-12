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جهاز عرض سينمائي ذكي LG PF610P محمول بتقنية Full HD LED
المواصفات الرئيسية
-
القرار الاصلي
-
Full HD (1920x1080)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
1000
-
نوع
-
4Ch(RGBB) LED
-
السطوع
-
150,000:1
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
تعديل الحواف(HV 4 Corner Keystone)
-
مخرج
-
3W+3W Stereo
-
airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
مقرب
-
Fixed
كل المواصفات
-
بروز النظام
-
DLP
-
القرار الاصلي
-
Full HD (1920x1080)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
1000
-
السطوع
-
150,000:1
-
توفير الطاقة (الاقصى)
-
24dB(A)
-
توفير الطافقة (متوسط)
-
26dB(A)
-
توفير الطافة ( الاقل)
-
29dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%↑
-
تركيز (تلقائي / يدوي)
-
يدوي
-
مقرب
-
Fixed
-
حجم الشاشة
-
60" ~ 120"
-
الاساسي
-
60"@1.59m, 100"@2.65m
-
Throw Ratio
-
1.195
-
موازنة البروز
-
100%
-
ساعات الحياة
-
30,000 Hrs
-
نوع
-
4Ch(RGBB) LED
-
التحكم بالابعاد
-
16:9/طبيعي/4:3/تقريب افقي/4-تقريب بعيد
-
صوت صافي
-
YES (صوت صافي lll)
-
متوافق مع دولبي اوتومز
-
YES (Pass through)
-
مخرج
-
3W+3W Stereo
-
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
-
225 x 192 x 69
-
حجم الوحدة
-
1.65
-
استهلاك الطاقة
-
98W
-
مورد الطاقة
-
Adapter 110W (100V – 240V @ 50~60 Hz)
-
سكون الطاقة
-
<0.5W
-
حرارة المشغل
-
0 ~ 40℃
-
Digital(HDMI)
-
Up to 1080p(60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
-
YES (up to 4K/30Hz)
-
توافق جميع السماعات
-
تعمل مع جميع قطع الابل
-
الانحراف التلقائي
-
YES(افقي)
-
صورة الخلفية
-
نعم
-
التحمك بدرجة الاسود
-
نعم
-
Bluetooth AV Sync Control
-
نعم
-
مخرج الصوت بلوتوث
-
نعم
-
اعداد التدرج اللوني(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
ادارة اعدادات الالوان(تحكم باحتراف)
-
نعم
-
موازنة درجة اللون
-
نعم
-
مشاركة المحتوى
-
نعم
-
تخزين المحتوى/ عالم ال جي الذكي
-
نعم
-
اقتراح المحتوى
-
نعم
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
تعديل الحواف(HV 4 Corner Keystone)
-
الالوان الديناميكية(التحكم المتقدم)
-
نعم
-
السطوع الديناميكي( التحكم المحترف)
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة
-
YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)
-
خصائص التوفير -نمط توفير القرص الصلب
-
نعم
-
خصائص التوفير -وضع السكون
-
نعم
-
خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق
-
YES (مشغل / مغلق)
-
تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
YES (ARC)
-
HDMI simplink(CEC)
-
نعم
-
HDR
-
HDR10
-
تاثير HDR
-
نعم
-
HDR Tone Mapping
-
YES (ديناميكي, اطار باطار)
-
HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)
-
نعم
-
Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)
-
YES (OCF/UEI IoT not supported)
-
قلب الصورة
-
افقي عمودي
-
تصفح الانترنت
-
نعم
-
توصيل صوت LG مع Sound Bar
-
نعم
-
تقليل الازعاج
-
نعم
-
نمط (OS, UI)
-
webOS 5.0 (Smart)
-
اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)
-
نعم
-
Premium CP
-
نعم
-
المعالج
-
رباعي النواة
-
Quick(Instant) Power on/off
-
YES (on 10 Sec off 2 Sec)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
التشخيص
-
نعم
-
ارشادات الاعدادات
-
YES (Bean Bird)
-
التدرج السلس
-
نعم
-
نمط المتجر
-
نعم
-
الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)
-
YES (Full HD)
-
ترقية
-
YES (Full HD)
-
USB Host (افلام, موسيقى, صور)
-
نعم
-
اعدادات توازن الابيض (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
لون الخزنة
-
فوق - ابيض/ اسفل رمادي
-
Kensington Lock
-
نعم
-
مسند ارجل
-
نعم
-
المفتاح المحلي
-
عصى التحكم
-
Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)
-
نعم
-
المتوافق
-
CE/CB
-
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
-
كتاب مبسط
-
تحكم عن بعد - عادي
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
الصوت الخارج
-
1 (Φ3.5), S/PDIF 1(Optical)
-
HDMI
-
2
-
RJ45
-
1
-
USB Type-A
-
2 (USB2.0)
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