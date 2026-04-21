جهاز عرض LG CineBeam Q Mini 4K UHD المحمول للأجواء المنزلية والنزهات الخارجية | PU600U مع شاشة كبيرة بحجم 120 بوصة، DCI-P3 154% (إجمالي)، RGB Laser، 600 لومن ANSI، ضبط تلقائي للشاشة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*بناءً على الاختبار الداخلي، تمت ترقية السطوع من 500 إلى 600 ANSI Lumens مقارنةً بطراز CineBeam Q السابق (HU710PB).
استمتع بتجربة السينما في أي مكان
استمتع بتجربة سينمائية عالية الجودة في أي مكان، مع جهاز العرض الصغير الحجم والجاهز بالكامل.
صغير الحجم كما كان دائمًا. أكثر حدة من أي وقت مضى.
توفر دقة 4K UHD تفاصيل جليَّة ووضوح نابض بالحياة، حتى على شاشة كبيرة مقاس 120 بوصة. استمتع بألوان زاهية وتباين عميق بفضل نطاق ألوان DCI-P3 154% ونسبة تباين تبلغ 450,000:1، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة — وهي الآن أكثر سطوعًا بنسبة 20% مقارنةً بجهاز CineBeam Q السابق.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*قد يختلف مقاس الشاشة حسب المسافة بين الجهاز والحائط.
*إذا كانت هناك عوائق مثل الزوايا أو الأسطح غير المستوية، فقد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح.
*تستند الأرقام المذكورة أعلاه إلى "الوضع الأكثر سطوعًا (Brightest mode)" وقد تختلف حسب بيئتك
*أرقام قيم التدرج اللوني المقاسة ناتجة عن الاختبار الداخلي وقد تختلف حسب بيئتك.
عرض أكثر سطوعًا بنسبة 20% الآن
بفضل سطوع يبلغ 600 ANSI Lumens، يوفر جهاز العرض CineBeam Q الآن رؤية أكثر سطوعًا بنسبة 20%**، مما يجعل كل مشهد يبدو أكثر جاذبية من أي وقت مضى.
اطلع على الطيف اللوني الكامل
بفضل نطاق ألوان واسع يبلغ 154% من DCI-P3 (شاملة)، يقدم جهاز CineBeam Q عرضاً دقيقاً وحيوياً للألوان.
ألوان زاهية بفضل تقنية الليزر الثلاثي
يوفر ليزر RGB ألوانًا غنية وسطوعًا عاليًا لمشاهدة أكثر انغماسًا.
*يوفر ليزر RGB مصدر ضوء منفصل للأحمر والأخضر والأزرق.
أسود داكن للحصول على تفاصيل أكثر ثراءً
توفر نسبة التباين 450,000:1 تفاصيل واضحة ولون أسود عميق، مما يعزز الحيوية في كل مشهد.
تصميم Q بسيط
يتميز جهاز العرض هذا بصغر حجمه وخفة وزنه، كما يتميز بأداء قوي. يتميز تصميمه البسيط بسهولة الحركة ويندمج بسلاسة في أي مساحة.
سهولة التعامل مع الجهاز
يتميز جهاز CineBeam Q المحمول والمتعدد الاستخدامات بمقبض دوّار يمكن استخدامه كحامل. يتيح تصميمه المبتكر سهولة الحمل والعرض. بفضل المقبض الدوّار بزاوية 360 درجة، يمكنك الاستمتاع بمحتوى بدقة 4K على أي سطح - الجدران أو الشاشات أو حتى الأسقف.
بداية بسيطة، منظر رائع
انسَ المتاعب. بفضل الميزات الذكية التي تتكيف مع مساحتك، يضمن CineBeam S إعدادًا سريعًا وسهلاً في كل مرة.
ضبط تلقائي للشاشة
أصبح إعداد الشاشة أسرع وأسهل من أي وقت مضى. يقوم CineBeam Q تلقائيًا بضبط التركيز وتصحيح الانحراف.
تحجيم/تغيير الشاشة
اضبط حجم الشاشة وموضعها بسهولة لتناسب حائطك.
ضبط لون الجدار
اختر من بين 8 إعدادات ألوان مسبقة مختلفة لتتناسب مع لون الحائط لديك، مما يضمن الحصول على أفضل إعدادات للشاشة.
*إذا كانت المسافة من الشاشة إلى الحائط أكثر من مترين أو كان الموضع أكثر من 25 درجة، فقد لا يعمل الضبط التلقائي للشاشة بشكل صحيح.
*بالنسبة لـ LG CineBeam Q (PU600U)، قد تتطلب ميزة تغيير/تحريك حجم الشاشة تحديث المستخدم.
*ستتوفر ميزات تحجيم الشاشة وتغيير الشاشة بدءًا من يناير 2026 من خلال تحديث تلقائي للبرامج، شريطة توصيل الجهاز بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
جاهز تمامًا للتوصيل
Airplay & Screen Share 1)
من شاشة الهاتف إلى عرض شاشة السينما
يمكنك مشاركة الترفيه بحرية من جهازك المحمول والكمبيوتر المحمول باستخدام CineBeam Q. استخدم AirPlay* لأجهزة Apple وScreen Share** لأجهزة Android. استمتع بمقاطع الفيديو والصور والموسيقى على شاشة كبيرة.
Bluetooth & مكبر بقوة 4 واط 2)
صوت محيطي سينمائي
يدعم CineBeam Q الاقتران بتقنية Bluetooth مع إخراج صوت مزدوج، لتوصيل جهازين في وقت واحد. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالموسيقى الصاخبة من خلال مكبرات الصوت المدمجة.
1) *يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها جهاز العرض. يدعم جهاز العرض هذا AirPlay 2 ويتطلب نظام التشغيل iOS 12.3 أو الإصدارات الأحدث أو نظام التشغيل macOS 10.14.5 أو الإصدارات الأحدث.
**هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 8.1 فما أحدث.
***قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح حسب بيئة Wi-Fi وإصدار البرنامج الثابت للأجهزة الخارجية المتصلة.
2) *مدعوم على نظام BT 5.0 و الإصدارات الأحدث منه. قد لا يتطابق الصوت بين الجهازين المتصلين.
*لا يحتوي جهاز العرض هذا على بطارية مدمجة. يلزم توصيل سلك الطاقة أو البطارية الخارجية (20 فولت/3.25 أمبير أو أعلى) للتشغيل.
يتوافق مع الواجهات المختلفة
يتوافق CineBeam Q مع العديد من الواجهات. اتصل بالأجهزة التي تريدها باستخدام منافذها المريحة.
*إنه يدعم دقة 4K 30Hz من خلال توصيل الجهاز الخارجي بمنفذ USB Type-C ولا يدعم HDR.
مساحتك، تمت إعادة تعريفها بالعرض المدعوم بالذكاء الاصطناعي
أعد تصور مساحتك كل يوم باستخدام المرئيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي* المعروضة على الجدران من خلال جهاز العرض LG CineBeam. يمكنك تحويل بيئتك على الفور إلى تصميم داخلي مبتكر من خلال إنشاء صور الذكاء الاصطناعي المخصصة** التي تناسب حالتك المزاجية تمامًا.
*لاستخدام الخدمة، يلزم تنزيل تطبيق Jector AI عبر متجر LG Content Store وتسجيل حساب منفصل. يتوفر تطبيق Jector AI على الطرازات التي تعمل بنظام webOS 6.0 أو webOS 23 أو webOS 24.
**يلزم اشتراك شهري بقيمة 6.99 دولارات لإنشاء أكثر من ثلاث صور AI شهريًا، سواء مع الصوت أو بدونه.
***قد يختلف وقت إنشاء الصورة حسب تعقيد الصورة.
***يدعم Jector AI اللغتين الإنجليزية والكورية فقط.
حاسبة LG Projection Calculator
هل سيتناسب الجهاز مع مساحتك؟
للتأكد من أن جهاز العرض سيعمل في مساحتك، استخدم حاسبة مساحة العرض LG Projection Calculator.
محتويات الصندوق
1/2. المحول+كابل الطاقة، 3. جهاز تحكم عن بعد
المواصفات الرئيسية
القرار الاصلي - القرار الاصلي
4K UHD (3840 x 2160) 1)
الاضائة (ANSI Lumen) - الاضائة (ANSI Lumen)
600
مصدرالضوء - نوع
ليزر ثلاثي القنوات (R، G، B)
خصائص - تصحيح الانحراف الرقمي
ضبط الحواف (تحريف عند 4/9/15 نقطة)
خصائص - airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
(ما يصل إلى 4K/30Hz)
عدسة الاسقاط - مقرب
ثابت
كل المواصفات
الملحق
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
دليل بسيط
بطاقة الضمان
حسب المنطقة
التصميم
لون الخزنة
الجزء العلوي/السفلي_باللون الفضي، الجزء الأمامي/الخلفي_باللون الأسود
المفتاح المحلي
مفتاح واحد
خصائص
airplay 2( IOS, مشغل الفيديو من ماك , انعكاس الشاشة , تشغيل الفيديو , مشاركة الصوت)
(ما يصل إلى 4K/30Hz)
الانحراف التلقائي
(ضبط تلقائي للشاشة)
تصحيح الانحراف الرقمي
ضبط الحواف (تحريف عند 4/9/15 نقطة)
HDCP
HDCP2.2
HDMI ARC(Audio Return Channel)
(eARC)
HDR
HDR10، HLG
HDR Tone Mapping
(تلقائي، ديناميكي/إطار تلو الآخر)
قلب الصورة
(رأسي/أفقي)
نمط (OS, UI)
webOS 24 (ذكي)
المعالج
رباعي النواة
Quick(Instant) Power on/off
(التشغيل خلال 12 ثانية ↓ / إيقاف التشغيل خلال ثانيتين)
الوضوح الخارق( تحكم المتقدم)
(4K)
حركة حقيقية
(ما يصل إلى 4096x2160)
ترقية
(4K)
مدخل/مخرج الممر
HDMI
1
USB Type-C (Display, Charging)
2 (USB2.0، العرض، الطاقة: مخرج 5 فولت/1 أمبير، مدخل 20 فولت/3.25 أمبير)
توافق اشارة المدخل
Digital(HDMI)
حتى 4K (4096x2160) (60Hz، 50Hz، 24Hz)
مصدرالضوء
نوع
ليزر ثلاثي القنوات (R، G، B)
الازعاج
توفير الطاقة (الاقصى)
25 ديسيبل (A)↓
توفير الطافقة (متوسط)
27 ديسيبل (A)↓
توفير الطافة ( الاقل)
29 ديسيبل (A)↓
القوة
استهلاك الطاقة
65 واط
مورد الطاقة
محول 65 واط (Type-C)
سكون الطاقة
<0.5 واط
عرض الصوره
حجم الشاشة
50 ~ 120 بوصة
الاساسي
80 بوصة@2.13 م - 100 بوصة@2.66 م
Throw Ratio
1.2
عدسة الاسقاط
مقرب
ثابت
موازنة البروز
موازنة البروز
100%
الحجم
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
80 x 135 x 135
صوت
صوت صافي
(صوت واضح lll)
درجة الحرارة
حرارة المشغل
0 ~ 40 درجة مئوية
وزن
حجم الوحدة
1.49 كجم
