Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

شروط وأحكام (اشتر أكثر ووفر أكثر)

هذه الشروط والأحكام هي جزء من شروط وأحكام الشراء الخاصة ب LG.

１.  الاهليه:

o        هذا العرض صالح للعملاء الذين يشترون منتجات من الطرازات المحددة في القائمة أدناه تحت مسمى الطرازات المختارة.

２.  تفاصيل الخصم:

o        سيحصل العملاء الذين يشترون ثلاجة مدرجة تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الغسالات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".

o        سيحصل العملاء الذين يشترون مجففا مدرجا تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الغسالات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".

o        سيحصل العملاء الذين يشترون مكنسة كهربائية مدرجة تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الثلاجات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".

３.  فترة العرض:

o        هذا العرض الترويجي متاح لفترة محدودة فقط. سيتم ذكر تاريخي البدء والانتهاء صراحة في المواد الترويجية.

４.  الاستحقاق:

o        سيكون لديك خيار تحديد الطراز عند مرحلة الدفع.

o        لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض ترويجية أو خصومات أخرى.

５.  المرتجعات / الاستبدالات:

o        تخضع المنتجات التي يتم شراؤها بهذا الخصم لسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بنا، ما لم يذكر خلاف ذلك.

６.  القيود:

o        تطبق الخصومات فقط على المشتريات التي تتم خلال فترة العرض.

o        الخصومات غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها نقدا أو بعروض أخرى.

o        التعديلات:

o        تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذا العرض أو إلغاؤه أو تمديده في أي وقت دون إشعار مسبق.

Main Categoryالطرازات المختارةOffer Categoryطرازات العرض 
REFLD141BBSIT.APZGNAGWMWF0710WHN.ABWGNAG
REFLF131BBSIT.APZGNAGWMWF1310WHT.ABWGNAG
REFLS25CBBSIV.APZGNGHWMWF1310XMT.AESGNAG
REFLS25GBBDIV.ADSGNGHWMWF1510WHT.ABWGNAG
REFLS32CBBSIV.APZGNGHWMWF1510XMT.AESGNAG
REFLS32HJBVLV.ABSGNGHWMWF2111BST.ABLGNAG
REFLS32HVDMLV.AMCGNGHWMWF2111XMT.ASSGNAG
REFLS32NBDSLV.APZGNGHWMWFB0914WH.ABWGNAG
REFLT11CBBSIV.APZGNGHWMWFB0914XM.APTGNAG
REFLT11CBBWIV.ASWGNGHWMWFV0812XM.ASSGNAG
REFLT14CBBDIV.ADSGNGHWMWFV1114WHT.ABWGNAG
REFLT14CBBWIV.ASWGNGHWMWFV1114XMT.ASSGNAG
REFLT15CBBSIV1.DPZGNGHWMWFV1214BST1.ABLGNAG
REFLT17CBBSIN.DPZGNGHWMWFV1214WHT1.ABWGNAG
REFLT17CBBWIN.DSWGNGHWMWK1310BST.APBGNA1
REFLT18CBBSIN.APZGNGHWMWS1308WHT.ABWGNAG
REFLT18NBBSIV.APYGNGHWMWS1308XMT.AESGNAG
REFLT18NBBWIV.ASWGNGHWMWS1508WHT.ABWGNAG
REFLT19CBBSIN.APZGNGHWMWS1508XMT.AESGNAG
REFLT19CBBWIN.ASWGNGHWMWS1912WHT.ABWGNAG
REFLT19HBHSIN.APZGNGHWMWS1912XMT.ASSGNAG
REFLT19HBHWIN.ASWGNGHWMWS2112BST.ABLGNAG
REFLT22CBBSIN.APZGNGHWMWS2112XMT.ASSGNAG
REFLT22CBBWIN.ASWGNGHWMWSV0805WH.ABWGNAG
REFLT22HBHSIN.APZGNGHWMWSV0906WH.ABWGNAG
REFLT22HBHWIN.ASWGNGHWMWSV0906XM.ASSGNAG
REFLT9CBBSIN.DPZGNGHWMWSV1107WHT.ABWGNAG
REFLTT7CBBSI.APZGNGHWMWSV1107XMT.ASSGNAG
  WMWSV1208BST.ABLGNAG
  WMWSV1208WHT.ABWGNAG
  WMWTT1108OW.DBW5NAG
  WMWTT1210TW.DBW5NAG
  WMWTV11BND.ABM5NAG
  WMWTV11BNW.ABW5NAG
  WMWTV15BNDA.ABM5NAG
  WMWTV17HHD.ABM5NAG
  WMWTV19HHM.ASS5NAG
  WMWTV19HHP.APB5NAG
  WMWTV24HHP.APB5NAG
    
Main Categoryالطرازات المختارة
Offer Categoryطرازات العرض
DRYRH10V9AV2W.ABWGNAGWMWF0710WHN.ABWGNAG
DRYRH10V9PV2W.APTGNAGWMWF1310WHT.ABWGNAG
DRYRH18U8EVCW.ASSGNAGWMWF1310XMT.AESGNAG
DRYRH18U8JVCW.ABLGNAGWMWF1510WHT.ABWGNAG
DRYRH81T2SP7RM.ADSGNAGWMWF1510XMT.AESGNAG
  WMWF2111BST.ABLGNAG
  WMWF2111XMT.ASSGNAG
  WMWFB0914WH.ABWGNAG
  WMWFB0914XM.APTGNAG
  WMWFV0812XM.ASSGNAG
  WMWFV1114WHT.ABWGNAG
  WMWFV1114XMT.ASSGNAG
  WMWFV1214BST1.ABLGNAG
  WMWFV1214WHT1.ABWGNAG
    
Main Categoryالطرازات المختارة
Offer Categoryطرازات العرض
VCCA9K-PRO.BBBGNAGREFLD141BBSIT.APZGNAG
VCCA9N-LITE.BVWGNAGREFLF131BBSIT.APZGNAG
VCCA9T-ULTRA.EIGGNAGREFLS25CBBSIV.APZGNGH
  REFLS25GBBDIV.ADSGNGH
  REFLS32CBBSIV.APZGNGH
  REFLS32HJBVLV.ABSGNGH
  REFLS32HVDMLV.AMCGNGH
  REFLS32NBDSLV.APZGNGH
  REFLT11CBBSIV.APZGNGH
  REFLT11CBBWIV.ASWGNGH
  REFLT14CBBDIV.ADSGNGH
  REFLT14CBBWIV.ASWGNGH
  REFLT15CBBSIV1.DPZGNGH
  REFLT17CBBSIN.DPZGNGH
  REFLT17CBBWIN.DSWGNGH
  REFLT18CBBSIN.APZGNGH
  REFLT18NBBSIV.APYGNGH
  REFLT18NBBWIV.ASWGNGH
  REFLT19CBBSIN.APZGNGH
  REFLT19CBBWIN.ASWGNGH
  REFLT19HBHSIN.APZGNGH
  REFLT19HBHWIN.ASWGNGH
  REFLT22CBBSIN.APZGNGH
  REFLT22CBBWIN.ASWGNGH
  REFLT22HBHSIN.APZGNGH
  REFLT22HBHWIN.ASWGNGH
  REFLT9CBBSIN.DPZGNGH
  REFLTT7CBBSI.APZGNGH