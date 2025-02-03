We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شروط وأحكام (اشتر أكثر ووفر أكثر)
هذه الشروط والأحكام هي جزء من شروط وأحكام الشراء الخاصة ب LG.
１. الاهليه:
o هذا العرض صالح للعملاء الذين يشترون منتجات من الطرازات المحددة في القائمة أدناه تحت مسمى الطرازات المختارة.
２. تفاصيل الخصم:
o سيحصل العملاء الذين يشترون ثلاجة مدرجة تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الغسالات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".
o سيحصل العملاء الذين يشترون مجففا مدرجا تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الغسالات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".
o سيحصل العملاء الذين يشترون مكنسة كهربائية مدرجة تحت مسمى "الطرازات المختارة" على خصم 10٪ على طرازات الثلاجات المدرجة تحت مسمى "طرازات العرض".
３. فترة العرض:
o هذا العرض الترويجي متاح لفترة محدودة فقط. سيتم ذكر تاريخي البدء والانتهاء صراحة في المواد الترويجية.
４. الاستحقاق:
o سيكون لديك خيار تحديد الطراز عند مرحلة الدفع.
o لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض ترويجية أو خصومات أخرى.
５. المرتجعات / الاستبدالات:
o تخضع المنتجات التي يتم شراؤها بهذا الخصم لسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بنا، ما لم يذكر خلاف ذلك.
６. القيود:
o تطبق الخصومات فقط على المشتريات التي تتم خلال فترة العرض.
o الخصومات غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها نقدا أو بعروض أخرى.
o التعديلات:
o تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذا العرض أو إلغاؤه أو تمديده في أي وقت دون إشعار مسبق.
|Main Category
|الطرازات المختارة
|Offer Category
|طرازات العرض
|REF
|LD141BBSIT.APZGNAG
|WM
|WF0710WHN.ABWGNAG
|REF
|LF131BBSIT.APZGNAG
|WM
|WF1310WHT.ABWGNAG
|REF
|LS25CBBSIV.APZGNGH
|WM
|WF1310XMT.AESGNAG
|REF
|LS25GBBDIV.ADSGNGH
|WM
|WF1510WHT.ABWGNAG
|REF
|LS32CBBSIV.APZGNGH
|WM
|WF1510XMT.AESGNAG
|REF
|LS32HJBVLV.ABSGNGH
|WM
|WF2111BST.ABLGNAG
|REF
|LS32HVDMLV.AMCGNGH
|WM
|WF2111XMT.ASSGNAG
|REF
|LS32NBDSLV.APZGNGH
|WM
|WFB0914WH.ABWGNAG
|REF
|LT11CBBSIV.APZGNGH
|WM
|WFB0914XM.APTGNAG
|REF
|LT11CBBWIV.ASWGNGH
|WM
|WFV0812XM.ASSGNAG
|REF
|LT14CBBDIV.ADSGNGH
|WM
|WFV1114WHT.ABWGNAG
|REF
|LT14CBBWIV.ASWGNGH
|WM
|WFV1114XMT.ASSGNAG
|REF
|LT15CBBSIV1.DPZGNGH
|WM
|WFV1214BST1.ABLGNAG
|REF
|LT17CBBSIN.DPZGNGH
|WM
|WFV1214WHT1.ABWGNAG
|REF
|LT17CBBWIN.DSWGNGH
|WM
|WK1310BST.APBGNA1
|REF
|LT18CBBSIN.APZGNGH
|WM
|WS1308WHT.ABWGNAG
|REF
|LT18NBBSIV.APYGNGH
|WM
|WS1308XMT.AESGNAG
|REF
|LT18NBBWIV.ASWGNGH
|WM
|WS1508WHT.ABWGNAG
|REF
|LT19CBBSIN.APZGNGH
|WM
|WS1508XMT.AESGNAG
|REF
|LT19CBBWIN.ASWGNGH
|WM
|WS1912WHT.ABWGNAG
|REF
|LT19HBHSIN.APZGNGH
|WM
|WS1912XMT.ASSGNAG
|REF
|LT19HBHWIN.ASWGNGH
|WM
|WS2112BST.ABLGNAG
|REF
|LT22CBBSIN.APZGNGH
|WM
|WS2112XMT.ASSGNAG
|REF
|LT22CBBWIN.ASWGNGH
|WM
|WSV0805WH.ABWGNAG
|REF
|LT22HBHSIN.APZGNGH
|WM
|WSV0906WH.ABWGNAG
|REF
|LT22HBHWIN.ASWGNGH
|WM
|WSV0906XM.ASSGNAG
|REF
|LT9CBBSIN.DPZGNGH
|WM
|WSV1107WHT.ABWGNAG
|REF
|LTT7CBBSI.APZGNGH
|WM
|WSV1107XMT.ASSGNAG
|WM
|WSV1208BST.ABLGNAG
|WM
|WSV1208WHT.ABWGNAG
|WM
|WTT1108OW.DBW5NAG
|WM
|WTT1210TW.DBW5NAG
|WM
|WTV11BND.ABM5NAG
|WM
|WTV11BNW.ABW5NAG
|WM
|WTV15BNDA.ABM5NAG
|WM
|WTV17HHD.ABM5NAG
|WM
|WTV19HHM.ASS5NAG
|WM
|WTV19HHP.APB5NAG
|WM
|WTV24HHP.APB5NAG
|Main Category
|الطرازات المختارة
|Offer Category
|طرازات العرض
|DRY
|RH10V9AV2W.ABWGNAG
|WM
|WF0710WHN.ABWGNAG
|DRY
|RH10V9PV2W.APTGNAG
|WM
|WF1310WHT.ABWGNAG
|DRY
|RH18U8EVCW.ASSGNAG
|WM
|WF1310XMT.AESGNAG
|DRY
|RH18U8JVCW.ABLGNAG
|WM
|WF1510WHT.ABWGNAG
|DRY
|RH81T2SP7RM.ADSGNAG
|WM
|WF1510XMT.AESGNAG
|WM
|WF2111BST.ABLGNAG
|WM
|WF2111XMT.ASSGNAG
|WM
|WFB0914WH.ABWGNAG
|WM
|WFB0914XM.APTGNAG
|WM
|WFV0812XM.ASSGNAG
|WM
|WFV1114WHT.ABWGNAG
|WM
|WFV1114XMT.ASSGNAG
|WM
|WFV1214BST1.ABLGNAG
|WM
|WFV1214WHT1.ABWGNAG
|Main Category
|الطرازات المختارة
|Offer Category
|طرازات العرض
|VCC
|A9K-PRO.BBBGNAG
|REF
|LD141BBSIT.APZGNAG
|VCC
|A9N-LITE.BVWGNAG
|REF
|LF131BBSIT.APZGNAG
|VCC
|A9T-ULTRA.EIGGNAG
|REF
|LS25CBBSIV.APZGNGH
|REF
|LS25GBBDIV.ADSGNGH
|REF
|LS32CBBSIV.APZGNGH
|REF
|LS32HJBVLV.ABSGNGH
|REF
|LS32HVDMLV.AMCGNGH
|REF
|LS32NBDSLV.APZGNGH
|REF
|LT11CBBSIV.APZGNGH
|REF
|LT11CBBWIV.ASWGNGH
|REF
|LT14CBBDIV.ADSGNGH
|REF
|LT14CBBWIV.ASWGNGH
|REF
|LT15CBBSIV1.DPZGNGH
|REF
|LT17CBBSIN.DPZGNGH
|REF
|LT17CBBWIN.DSWGNGH
|REF
|LT18CBBSIN.APZGNGH
|REF
|LT18NBBSIV.APYGNGH
|REF
|LT18NBBWIV.ASWGNGH
|REF
|LT19CBBSIN.APZGNGH
|REF
|LT19CBBWIN.ASWGNGH
|REF
|LT19HBHSIN.APZGNGH
|REF
|LT19HBHWIN.ASWGNGH
|REF
|LT22CBBSIN.APZGNGH
|REF
|LT22CBBWIN.ASWGNGH
|REF
|LT22HBHSIN.APZGNGH
|REF
|LT22HBHWIN.ASWGNGH
|REF
|LT9CBBSIN.DPZGNGH
|REF
|LTT7CBBSI.APZGNGH