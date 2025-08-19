We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
استرداد نقدي كامل عند الشراء القادم — الشروط والأحكام
- الأهلية:
- العرض ساري فقط في المملكة العربية السعودية على الموديلات التالية المشتراة خلال فترة العرض:
- 43LM6370PVA.AMVE
- BUDS.AAMALBK
- مزايا العرض:
- استرداد نقدي بقيمة 1,299 ريال سعودي على عملية الشراء القادمة (الموديل: 43LM6370PVA.AMVE)
- استرداد نقدي بقيمة 199 ريال سعودي على عملية الشراء القادمة (الموديل: BUDS.AAMALBK)
- شروط الاستفادة:
- الحد الأدنى لقيمة الشراء: 1,499 ريال سعودي لفئة التلفزيونات و499 ريال سعودي لفئة المنتجات الصوتية للاستفادة من الاسترداد النقدي.
- يُطبق العرض فقط على منتجات التلفزيونات والصوتيات.
- لا يمكن الجمع بين الاسترداد النقدي وأي خصومات أخرى.
- الشروط العامة:
- سيتم إرسال قسيمة الاسترداد عبر البريد الإلكتروني بعد أسبوع واحد من تاريخ تسليم المنتج.
- القسائم صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
- يمكن استخدام القسيمة مرة واحدة فقط. الاسترداد النقدي يُمنح على شكل قسيمة وليس نقدًا فعليًا.