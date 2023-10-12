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Quantum Dot، و NanoCell ومصابيح LED صغيرة. مزيج ثوري من التقنيات.
يبشر تلفزيون QNED Mini LED من إل جي ببداية عصر جديد لأجهزة تلفزيون LCD، حيث يجمع بين مصابيح LED الصغيرة وتقنيات Quantum Dot وNanoCell في شاشة مبتكرة ورائدة في المجال. يوفر الدمج بين التقنيات صورة رائعة وعالية الجودة وألوان سوداء أكثر عمقًا وألوان أكثر حيوية. لم يتم تحسين الشاشة فقط، بل تم تحسين تجربة مشاهدتك أيضا.
تقنية MINI LED
تحدث مصابيح LED الصغيرة فرقًا كبيرًا.
تعد Mini LEDs تقنية متقدمة لتوفير مصدر للإضاءة أصغر بكثير من الإضاءة الخلفية الموجودة في شاشات LCD التقليدية. يسمح ذلك بإضافة المزيد من مصابيح LED والكثير من مناطق التعتيم بالشاشة لتلفزيونات QNED Mini من إل جي. تتمثل النتيجة في زيادة ذروة السطوع والألوان السوداء الأكثر قتامة وعمقا، من أجل مستوى دقة وتفاصيل لا يمكن أن تحقيقه بأجهزة تلفزيون LCD التقليدية.
تجربة مشاهدة مثالية على تلفزيونات LCD من إل جي.
يتميز تلفزيون QNED Mini LED من إل جي بنحو 30،000 مصباح LED صغير من أجل صورة ساطعة عالية الجودة، مع توفير ما يقرب من 2500 منطقة تعتيم فريدة وألوانًا سوداء مذهلة مع الحد من أثر الهالة في أحلك المشاهد. تبدو الصورة الناتجة جيدة جدًا لدرجة أنك قد تعتقد أنها سحرية.
"صورة بالونات الهواء الساخن تحلق في السماء خلال الليل. الصورة مقسمة إلى ثلاثة أقسام. يُظهر الجانب الأيسر تعتيم LED الرائع، بينما يظهر الجانب الأوسط تعتيم المصفوفة الكاملة مع ألوان محسّنة ولكن مع بعض تأثير الهالة، بينما يوضح الجانب الأيمن تلفزيون QNED MiniLED من إل جي مع ألوان سوداء قاتمة وخالية من تأثير الهالة تقريبًا. صور توضح ثلاثة أنواع مختلفة من إضاءة LED. أضاءت رائعة في الجانب الأيسر مع أثر كبير للهالة. تعتيم المصفوفة الكاملة بالوسط مع صورة محسنة لكن مع استمرار وجود بعض الأثر للهالة. توضح الصورة اليمنى تلفزيون QNED Mini LED من إل جي مع العديد من المصابيح الصغيرة والصورة بالغة الوضوح."
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عرض مبهر للألوان.
بفضل تقنية إعادة إنتاج الألوان المتميزة التي تتسم بها تلفزيونات إل جي، يحقق تلفزيون QNED Mini LED من إل جي النطاق الكامل من الألوان. تم اعتماد الشاشة المتطورة من خلال إخضاعها لاختبار مستقل من قبل طرف خارجي، حيث أثبتت الشاشة قدرتها على التقاط نطاقًا لونيًا أوسع وأكثر دقة لتقديم ألوان ثرية وساطعة حتى عند مستويات السطوع القصوى. يضمن ذلك توفير تجربة مشاهدة نابضة بالحيوية مع جعل كل شيء يبدو تمامًا كما هو مطلوب.
*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل انترتك.
* تشير نسبة %70 من الألوان إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
نطاق لوني تام %100
ألوان استثنائية من زوايا لا تصدق.
لا تظل الألوان مبهرة عند السطوع العالي على QNED Mini LED من إل جي فحسب، بل يتم إعادة إنتاجها أيضًا بتناسق عالٍ بفضل تقنية العرض المبتكرة للتلفزيون. يعد تناسق اللون بمثابة تمثيل لاتساق العرض من حيث اللون والإضاءة المقاسة عند زوايا تبلغ ± 30 درجة. بفضل تناسق الألوان البالغ %100، يتميز تلفزيون QNED Mini LED من إل جي بالقدرة على عرض كل ما تشاهده بألوان ثرية وحقيقة حتى عند المشاهدة من زوايا واسعة.
جهازا تلفزيون QNED Mini LED من إل جي متجانبان يعرضان صورة لبالونات ذات ألوان متعددة من الجهة الأمامية أمام أحد المقاهي بزاوية عرض خارج المركز. تتميز الصورة بحيوية الألوان ودقة الصورة من كلا الزاويتين.
*حاصل على شهادة انترتك لقياس تناسق الألوان بنسبة %100 وفق معايير CIE DE2000 مع 18 لونًا من أنماط ماكبث بزاوية مشاهدة ±30°.
*جميع الطرازات التي تدعم تناسق الألوان بنسبة %100 حاصلة على شهادة انترتك.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
حجم كبير
شاشة أكبر من أجل تجربة مشاهدة غامرة على نحو لا يصدق.
يظهر الجمال الكامل لشاشات QNED Mini LED المتطورة من إل جي على نحو أكثر إثارة عند رؤيتها على شاشة فائقة الحجم. تتميز التقنية الجديدة بالقدرة على لتقديم كل ما تشاهده بتفاصيل ووضوح محسنين، حتى على أكبر شاشتنا البالغ حجمها 86 بوصة، مما يجعلك تغمر في المحتوى المفضل لديك على خلاف أي وقت مضى، بفضل ما يقرب من 30000 مصباح LED صغير وتقنية إعادة إنتاج الألوان المميزة من إل جي.
صورة توضح شاشة تلفزيون QNED MiniLED كبيرة الحجم من إل جي مثبتة على جدار رمادي من الخرسانة المجردة. شاشة تعرض مشهدًا طبيعيًا أخضر اللون مع وجود كرسيين أمام التلفزيون.
الابتكار الذي يتحدث عنه الجميع.
"أدخلنا تحسينات على شاشات LED لتعمل على نحو أشبه ما يكون بشاشات OLED من خلال تقليص أحجام مصابيح LED الفردية."
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دقة 8K حقيقية
دقة لا تصدق لوضوح مذهل.
لن تفوتك التفاصيل مع شاشة QNED Mini LED من إل جي حتى على الشاشة فائقة الحجم بفضل دقة 8K الحقيقية. يقدم التلفزيون صور بمستوى مذهل من التفاصيل للحصول على تجربة مشاهدة مذهلة من خلال الجمع بين الشاشة المبتكرة ومستويات تعديل التباين شبه المثالية ووحدات البكسل البالغة 33 مليون وحدة، حيث تزداد دقة العرض كلما زادت كثافة البكسل.
صورة لمجموعة من منازل المدينة متعددة الطوابق ذات الألوان الزاهية. توجد أدناه صورتان صغيرتان لإحدى النوافذ تظهران الفارق في الدقة بين تلفزيونات 4K LCD و8K Mini LED.
*جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) منظمة تجارية لوضع المعايير القياسية تمثل أكثر من 2200 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المستهلك في الولايات المتحدة.
*شهادة جمعية تكنولوجيا المستهلك للمنتجات المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية الرسمية للصناعة.
*متوافر فقط في طرازات 8K.
*قيم تعديل التباين بناءً على QNED99 طرز 75 بوصة الذي تم اختباره داخلياً في إل جي.
*قيم تعديل التباين المحددة خاضعة للاختبار الأفقي.
*يعتمد عدد وحدات البكسل على طراز 86 بوصة 8K.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي
عزز تجربتك بفضل ضبط دقة 8K.
يستخدم معالج تلفزيون QNED Mini LED الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لتحليل ما تشاهده وتحويل محتويات 8K غير الأصلية إلى محتويات 8K غامرة على نحو مذهل. يمكن ملاحظة الفارق بجودة الصورة من النظرة الأولى حيث تكون الصورة المرقاة أكثر وضوحًا مع دقة وتفاصيل محسّنة حتى عند عرضها على أكبر الشاشات لدينا.
صورة لمجموعة من منازل المدينة متعددة الطوابق ذات الألوان الزاهية. توجد أدناه صورتان صغيرتان لإحدى النوافذ تظهران الفارق في الدقة بين تلفزيونات 4K LCD و8K Mini LED.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*متوافر فقط في طرازات 8K.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
مزيل شفرات الفيديو المدمج
مزيد من الطرق للاستمتاع بدقة 8K.
احصل على تغطية 8K كاملة لمحتوياتك المفضلة مع QNED Mini LED من إل جي. تدعم وحدة فك ترميز الفيديو المدمجة أنواعًا متعددة من برامج الترميز، بما في ذلك AV1 و HEVC، مما يتيح لك الاستمتاع بمحتوى 8K من مصادر مختلفة مثل الوسائط المحلية واليوتيوب وخدمات البث الأخرى.
من اليسار إلى اليمين صورة لرجل يرتدي معدات التنزه يقف على جبل صخري، إضافة لمشهد مظلم لصبي يقف أمام نفق ينبعث منه ضوء أحمر، وامرأة ترتدي ثوبًا أزرق تحمل سيفًا على خلفية بيضاء.
*يمكنك مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو 8K على اليوتيوب عبر AV1. يوفر دعم HEVC تغطية لخدمات البث الأخرى وتشغيل الوسائط المحلية.
*قد يتطلب البث تحديث البرمجيات بعد الشراء. قد تختلف محتويات 8K ويتطلب تشغيلها وجود اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.