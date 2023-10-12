*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل انترتك.

* تشير نسبة %70 من الألوان إلى أجهزة تلفزيون UHD من إل جي التي تفتقر إلى تقنية NanoCell.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.