مكيف هواء سبليت 18400 وحدة بارد فقط، جيت كول، ريش ذهبية، 4 اتجاهات، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، تنظيف تلقائي، انفيرتر موفر باستهلاك الطاقة