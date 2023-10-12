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مكيف هواء سبليت 18400 وحدة بارد فقط، جيت كول، ريش ذهبية، 4 اتجاهات، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، تنظيف تلقائي، انفيرتر موفر باستهلاك الطاقة

المواصفات

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مكيف هواء سبليت 18400 وحدة بارد فقط، جيت كول، ريش ذهبية، 4 اتجاهات، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، تنظيف تلقائي، انفيرتر موفر باستهلاك الطاقة

LO182C0

مكيف هواء سبليت 18400 وحدة بارد فقط، جيت كول، ريش ذهبية، 4 اتجاهات، فلتر غبار ومضاد للبكتيريا، تنظيف تلقائي، انفيرتر موفر باستهلاك الطاقة

منظر أمامي

الملخص

طباعة
السعة
18,400
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
1100×333×222
التكنولوجيا الرئيسية
توزيع الهواء 4 اتجاهات
ميزة إضافية
Smart Diagnosis

المواصفات الرئيسية

فئة الطاقة

D

كل المواصفات

عام

أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

1100 × 333 × 222

وزن الوحدة الداخلية (كجم)

14

أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

853 × 602 × 349

وزن الوحدة الخارجية (كجم)

34

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

230, 60

نوع المبرد

R410A

مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

55 / 52 / 46 / 40 / 37

إزالة الرطوبة

إزالة الرطوبة

نعم

توفير الطاقة

فئة الطاقة

D

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