مكيفات إل جي سبليت بتقنية Dual Inverter

'توضيحات

1) وضع الطاقة

- يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها عن طريق جهاز التحكم عن بعد

- بمجرد تشغيلها، تستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يقوم العميل بإلغاء تنشيطها.

- تؤكد شركة TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة لمكيفات الهواء من إل جي يوفر أداء سرعة تبريد أعلى من وضع Jet، بناءً على نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24FS1L 001، والذي قدم مقارنة سرعات التبريد بين وضعي تشغيل مكيف الهواء.

تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07

مكان الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من إل جي

مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

نموذج الاختبار: S4NQ18K23BC، S4UQ18K23BC (وضع الطاقة) / S4NQ18K23BB، S4UQ18K23BB (وضع النفاث)

بيئة الاختبار: 64.8㎥ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / قاعدة بيانات داخلية (33 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)% / قاعدة بيانات خارجية (35 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)%

طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في وضع الطاقة ووضع النفاث، على التوالي.

نتيجة الاختبار: تم التحقق من الطاقة، وهو وضع التبريد لطرازي S4NQ18K23BC وS4UQ18K23BC، بواسطة TÜV لتوفير أداء تبريد أسرع بنسبة 45% من وضع Jet لطرازي S4NQ18K23BB وS4UQ18K23BB.

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.

- قد تؤدي عملية التبريد المفرطة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

2) زعانف ذهبية مضادة للغبار™

-تحققت TUV من تحسن أداء التبريد للزعنفة الذهبية المضادة للغبار بنسبة 42% مقارنة بالنماذج التقليدية بعد 4 سنوات من الاستخدام.

-تاريخ الاختبار: 2021.01 غرفة اختبار مكيف الهواء من LG، اختبار مراقبة TUV

-نموذج الاختبار: I23TTB(S4-Q18K232C) كوة واسعة 14FPI (زعنفة ذهبية مضادة للغبار)، I23TTB 18 FPI كوة (تقليدية)

-ظروف الاختبار: ظروف T3، ، ضبط DB داخلي (29 ± 0.3) درجة مئوية / WB (19 ± 0.3) ، DB خارجي (46 ± 0.3) درجة مئوية / WB (24 ± 0.3) درجة مئوية / 22 درجة مئوية على وضع التبريد

-طريقة اختبار مقدم الطلب بالإشارة إلى ISO 5151:2017, Cl.5.1

تم إجراء مقارنة الأداء بعد سد المكثف مع الأخذ في الاعتبار تراكم الغبار خلال فترة استخدام تبلغ 4 سنوات.

-تقرير اختبار TUV: KR21SLNY-001

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.