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مكيف هواء DUALCOOL AI Air Single Split بسعة 24000 وحدة حرارية بريطانية
جائزة iF DESIGN AWARD
LG DUALCOOL، حائز على جائزة iF Design Award لعام 2025
جائزة IDEA
متأهل لنهائيات جائزة IDEA لعام 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL، الفائز بجائزة Red Dot لعام 2024 في فئة "تكنولوجيا التدفئة وتكييف الهواء".
تبريد ذكي، مضبوط بشكل مثالي
AI Air
DUAL Vane
التحكم الاستباقي في الطاقة
ميزة التنظيف الكامل (All Cleaning)
استمتع بتجربة التبريد الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي
تقنية AI Air1) تتتبع موقعك وتفحص درجة الحرارة وتضبط تدفق الهواء لضمان بيئة مريحة لك.
هواء ناعم
نسيم لطيف معدّل حسب احتياجاتك
ميزة الهواء الناعم (Soft Air)3) تتحول إلى تدفق الهواء غير المباشر عند الوصول إلى درجة الحرارة المثالية، مما يمنحك الراحة وليس البرودة الشديدة.
اتجاه تدفق هواء مثالي، راحة في أي درجة حرارة
تعمل ميزة DUAL Vane على نشر تدفق الهواء لأعلى أو لأسفل، بشكل أكبر وأسرع4)، لتوفير الراحة المثالية في أي موسم.
تحكم مريح في الرطوبة
استمتع بالراحة مع الرطوبة المريحة
لا رطوبة زائدة، ولا جفاف مزعج — فقط هواء متوازن ومثالي. ميزة التحكم المريح في الرطوبة6) تساعد في الحفاظ على مستوى الرطوبة المريح لدرجة الحرارة المفضلة لديك.
ضاغط المضخة الحرارية DUAL Inverter HeatPump
تناغم بين كفاءة الطاقة والدفء
استمتع بدفء موثوق مع المضخة الحرارية الموفرة للطاقة Dual Inverter Heat Pump. حافظ على استرخائك مع استهلاك منخفض للطاقة.
تدفئة ذكية، طاقة أقل
قم بتوصيل المضخة الحرارية الخاصة بمكيف الهواء بسخان تقليدي للحفاظ على درجات الحرارة مرتفعة والمساعدة على تقليل استهلاك الطاقة.
*تحققت TÜV Rheinland من أن مضخة LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) توفر طاقة أكثر من السخانات الكهربائية في ظل ظروف الاختبار المقترحة.
*التاريخ/الاختبار: 2021.10 - غرفة اختبار البيئة المنزلية لمكيفات الهواء LG،
*ظروف الاختبار: 27.8 ㎡/ 66.7㎥، درجة حرارة جافة داخلية (12.0±0.3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*طراز/طريقة الاختبار:
-A13RJH (مضخة LG DUAL Inverter Heat Pump (3500 واط، سرعة المروحة عالية، الإعداد 29℃))
-سخان كهربائي من النوع القائم (3200 واط، سرعة المروحة عالية، درجة الحرارة القصوى)
-سخان كهربائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء من النوع القائم (3000 واط، سرعة المروحة عالية، الحد الأقصى لدرجة الحرارة)
*تم تشغيل كل عينة لمدة إجمالية تبلغ 8 ساعات في ظل ظروف الاختبار، وتم قياس استهلاك الطاقة ومقارنته.
*نتائج الاختبار: توفر مضخة LG DUAL Inverter Heat Pump (A13RJH) طاقة أكثر بنسبة تصل إلى 66% مقارنةً بسخان الأشعة تحت الحمراء البعيد و68% مقارنةً بالرادياتير في ظل ظروف الاختبار المقترحة.
*قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
تدفئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
دفء سريع مع التدفئة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
حافظ على دفئك على مدار العام مع التدفئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُمكّنك من تدفئة مساحتك أسرع بنسبة 6% للحفاظ على راحتك في كل موسم.
*التاريخ: 2023.10.
*ظروف الاختبار: غرفة اختبار البيئة المنزلية لمكيف الهواء من LG، 20.9 م3/50.1 م3، وضع Jet، إعداد Indoor DB (33±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ في وضع التبريد، إعداد Indoor DB (12±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ في وضع التدفئة
*طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5℃ (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5℃(للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.
*نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
*نتائج الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.
*قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
ميزة التنظيف الكامل (All Cleaning)
ميزة AI Air تمنحك راحة البال مع التنظيف الذاتي الكامل
بلمسة واحدة فقط عبر تطبيق LG ThinQ10)، يمكنك صيانة الجهاز بكل سهولة حتى في أصعب الأماكن.
Auto Clean+
يجفف المبادل الحراري تلقائيًا بعد الاستخدام
ينشط Auto Clean+(11 بعد استخدام مكيف الهواء، مما يؤدي إلى نفخ الهواء لإزالة الرطوبة. يعمل لمدة تصل إلى 20 دقيقة، مع ضبط مستوى الصوت لتجفيف أسرع أو تشغيل أكثر هدوءًا.
التنظيف بالتجميد
حافظ على سهولة تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها
وضع التنظيف بالتجميد12) يجعل التنظيف داخل مكيف الهواء أمرًا بسيطًا. يساعد الثلج المذاب على التخلص من الملوثات للحفاظ على المنزل أكثر نضارة.
العناية الذكية بالهواء
الحياة الذكية تبدأ مع LG ThinQ™
تحكم في المكيف واحصل على أحدث التنبيهات على تطبيق LG ThinQ™ 15).
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تطبيق LG ThinQ™ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.
تحكم سهل من خلال المساعد الصوتي
أخبر مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بما تحتاجه. ما عليك سوى قول "تشغيل/إيقاف"، وسيستمع مكبر الصوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ثم يستجيب مكيف الهواء.
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بالمكيف بشكل فريد. ابدأ بسهولة بنقرة واحدة.
صيانة فعالة للمنتج
تطبيق LG ThinQ™ يراقب مكيف الهواء، مما يساعدك على تتبع استخدام الطاقة وإدارة الصيانة اليومية دون عناء.
*يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو أعلاه وإنشاؤها لأغراض توضيحية لتعزيز الفهم. قد تكون هناك اختلافات حسب بيئة تثبيت المنتج الفعلية.
1)AI Air
- يمكن تشغيل AI Air عبر جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.
- تتوفر ميزة AI Air في وضعي التبريد والتدفئة.
- أثناء استخدام AI Air، يتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا وفقًا للموقف، ويتم إيقاف تشغيل AI Air عند تغيير اتجاه تدفق الهواء.
- قبل استخدام AI Air، يوصى بالتقاط صورة للمساحة باستخدام LG ThinQ أو تعيين موقع مكيف الهواء وشواغل الغرفة.
-عند تنشيط AI Air، يكتشف مستشعر الرادار موقع المستخدم وينشط تدفق الهواء المباشر/غير المباشر تلقائيًا.
-تبلغ مسافة استشعار مستشعر الرادار 5 أمتار، وقد تكون هناك اختلافات في مسافة الاستشعار بناءً على بيئة تثبيت المنتج واستخدامه.
2) مستشعر كشف وجود الأشخاص
- يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.
- تعمل "مستشعر كشف وجود الأشخاص" فقط في وضع التبريد والتدفئة.
- يصل نطاق مستشعر كشف وجود الأشخاص إلى 5 أمتار. اعتمادًا على ظروف الاستخدام، قد يتم تقصير نطاق اكتشاف المستشعر.
- يمكن ضبط وقت الحكم على غياب وجود الأشخاص في المكان من 20 إلى 120 دقيقة من خلال LG ThinQ (افتراضي 20 دقيقة).
3)Soft Air
- في وضع Soft Air، يتم إغلاق مخرج الهواء السفلي ويوفر مخرج الهواء الأمامي تدفق هواء غير مباشر.
- تنطبق هذه الميزة فقط في وضع التبريد/المروحة/AI Air.
-عند التشغيل في وضع AI Air، يتم تمكين وظيفة Soft Air تلقائيًا بناءً على بيئة الغرفة.
-لاستخدام وظيفة Soft Air وحدها، يمكن تنشيطها يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو LG ThinQ.
-لا يمكن ضبط درجة حرارة تدفق الهواء إلا على LG ThinQ عند استخدام وضع Soft Air فقط، وليس أثناء وضع AI Air.
-عند استخدام وضع Soft Air فقط، أقل درجة حرارة للغرفة يمكن ضبطها هي 24 درجة مئوية.
4)DUAL Vane
-التاريخ 2023.10.
- ظروف الاختبار: غرفة اختبار البيئة المنزلية لمكيف الهواء من LG، 20.9 م3/50.1 م3، وضع Jet، إعداد Indoor DB (33±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ في وضع التبريد، إعداد Indoor DB (12±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ في وضع التدفئة
- طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5℃ (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5℃(للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.
- نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
- نتائج الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.
-قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
5)22% أطول
-التاريخ: 2024.12، نتائج القياس في مركز البحث والتطوير لمكيف الهواء من LG،
- ظروف الاختبار: ارتفاع تثبيت المنتج 2.0م، تدفق الهواء في وضع المروحة، زاوية الريشة P1.
- طريقة الاختبار: باستخدام مسبار قياس تدفق الهواء، تم أخذ القياسات على فواصل زمنية تبلغ 0.2 متر من 0.1 متر إلى 1.7 متر في الارتفاع. تم تحديد أقصى مسافة وصول لتدفق الهواء من خلال قياس سرعة تدفق الهواء لمدة 180 ثانية في كل نقطة، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى تدفق الهواء إذا تجاوزت السرعة 0.25م/ث لأكثر من 50% من الوقت.
- نموذج الاختبار: S3-Q24121D0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
- نتائج الاختبار: في ظل ظروف الاختبار المقترحة، تم التأكد من أن أقصى مسافة للوصول إلى تدفق الهواء أكثر من 22 مترًا.
-يصل وصول تدفق الهواء لريشة المنصة الفردية السابقة من LG (S3-W18KL33A) إلى 18 مترًا.
-قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
6) تحكم مريح في الرطوبة
-يتغير تدفق الهواء تلقائيًا بناءً على بيئة التشغيل.
-يمكن استخدام هذه الوظيفة من خلال جهاز التحكم عن بعد وLG ThinQ.
-يمكن لهذه الوظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة فقط (يتم التحكم في الرطوبة تلقائيًا).
7)Sleep Timer+
-يقوم Sleep Timer+ بضبط درجة الحرارة تلقائيًا من خلال تحليل أنماط الاستخدام أثناء التشغيل في وضع السكون.
-لاستخدام ميزة Sleep Timer+، تحتاج إلى إعدادها لأول مرة عبر LG ThinQ.
-يمكن استخدام Sleep Timer+ فقط في وضع التبريد.
-يتم ضبط قوة تدفق الهواء تلقائيًا من خلال تحليل نمط الاستخدام ويمكن ضبطها عبر LG ThinQ.
- نطاق درجة الحرارة المضبوطة لـ Sleep Timer+ هو 22~28 درجة مئوية.
8)kW Manager
-تتوفر وظيفة "kW Manager" في جميع أوضاع التشغيل، بما في ذلك التبريد وإزالة الرطوبة والنوم وحتى وضع النفاث، باستثناء وضع التدفئة.
-خلال الفترة المحددة، تتم مراقبة الكهرباء المتراكمة ويتم تنفيذ الأداء (استهلاك الكهرباء) الذي يحد من التشغيل للفترة المتبقية.
-إذا زادت الكهرباء المتراكمة بسبب وقت الاستخدام اليومي، تتم إعادة حساب الكهرباء المتبقية كل يوم لتشغيل المنتج.
-يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
-إذا تجاوزت الكهرباء المتراكمة خلال الفترة المحددة المبلغ المستهدف، يتم تحرير الوظيفة وتغييرها إلى وضع التشغيل العام مع إشعار LG ThinQ.
9) اكتشاف فتح النافذة
- يتوقف الإعداد الأولي عند شحن المنتج. يمكن إعداد هذه الوظيفة من خلال LG ThinQ فقط.
-تتوفر وظيفة "الكشف عن فتح النوافذ" في وضعي التبريد والتدفئة فقط.
-تعمل هذه الوظيفة من خلال اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة خلال فترة زمنية قصيرة (عند اكتشاف زيادة 1.5 درجة مئوية أو انخفاض 2.5 درجة مئوية خلال 5 دقائق).
-وقت التشغيل الافتراضي لوضع توفير الطاقة هو 10 دقائق ويمكن ضبطه حتى 60 دقيقة من خلال LG ThinQ.
10)All Cleaning
-يمكن تشغيل ميزة All Cleaning من خلال LG ThinQ فقط.
-عند استخدام وظيفة "All Cleaning"، سيعمل توليد الماء المكثف والتنظيف بالتجميد (Freeze Cleaning) والتنظيف التلقائي (Auto Clean+) بالتسلسل.
-الطرازات المزودة بوظيفة الأشعة فوق البنفسجية ستحتوي على مؤشر LED للأشعة فوق البنفسجية الذي يتم تنشيطه أثناء تشغيل All Cleaning.
-يمكن إلغاء تنشيط الوظيفة عن طريق إيقاف التشغيل أو تغيير الأوضاع/الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
-قد يختلف وقت تشغيل وظيفة "All Cleaning" حسب الظروف البيئية وظروف الاستخدام.
11)Auto Clean+
-يبدأ التنظيف التلقائي (Auto Clean+) وظيفة التجفيف تلقائيًا بعد انتهاء عملية التبريد، ويُشار إلى ذلك من خلال المؤشر المتبقي على المنتج.
- يمكن تشغيل تقنية التنظيف التلقائي (Auto Clean+) في وضع المروحة لمدة تصل إلى 20 دقيقة تلقائيًا، وفقًا لنمط استخدام عملية التبريد السابق، للمساعدة في إزالة الرطوبة من المبادل الحراري.
-قد تختلف حالة التجفيف الداخلي بناءً على درجة الحرارة وظروف الرطوبة للهواء الداخلي.
-يمكنك تحديد قوة تدفق الهواء من خلال LG ThinQ لضبط تدفق الهواء ووقت التجفيف.
- يتم تنشيط التنظيف التلقائي (Auto Clean+) عند شحن المنتج ويمكن استخدامه دون إعدادات إضافية.
12) التنظيف بالتجميد (Freeze Cleaning)
-TÜV Rheinland Korea، تأكد من أن وضع تنظيف المبخر لتجميد مكيفات الهواء من LG لديه أداء لتقليل البكتيريا بناءً على نتائج الاختبار في حالة الاختبار المقترحة. التقرير رقم KR23LGPO، وKR2357TB، وKR2384CM، وKR230RH9، وKR237102، وKR235J9N، وKR23OGEG.
- أظهرت نتائج الاختبار أن نسبة تقليل بكتيريا الزائفة الزنجارية بلغت 99.0%، وفقًا لتقرير صادر عن مختبر عالمي موثوق، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تختلف بحسب ظروف البيئة الحقيقية.
- مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland
- فترة الاختبار: 2023. 04~05
- نموذج الاختبار: SQ07EDETHN(SE)، SQ06BDAWAJ(SA)، SQ07SDJBAN(SJ)، SQ09MDKWAN(SK)
- البكتيريا المستخدمة في الاختبار: تم تأكيد معدل انخفاض يصل إلى 99.0% من "الزائفة الزنجارية"
- يمكن تشغيل هذه الوظيفة من خلال ThinQ فقط.
- حسب البيئة، يمكن أن يصل وقت تشغيل وضع التنظيف المجمد إلى 65 دقيقة.
13)Plasmaster™ Ionizer++
-لقد تحققت TÜV Rheinland من أن Plasmaster™ Ionizer++ يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا الملتصقة (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية) في غرفة اختبار تبلغ 30 م㎥. كان الطراز الذي تم اختباره هو SW09BAJWAN. لم يقيس الاختبار الكفاءة في إزالة البكتيريا في مكيف الهواء، وقد تختلف الكفاءة في إزالة البكتيريا عن ظروف الاستخدام الفعلية.
- تحققت Intertek من أن Plasmaster™ Ionizer++ يزيل ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا الملتصقة (المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية) في غرفة اختبار تبلغ مساحتها 30 م㎥. كان الطراز الذي تم اختباره هو SW09BAJWAN. لم يقيس الاختبار الكفاءة في إزالة البكتيريا في مكيف الهواء، وقد تختلف الكفاءة في إزالة البكتيريا عن ظروف الاستخدام الفعلية.
14) فلتر لمسببات الحساسية
- فلتر الحساسية الذي تحققت من BAF يزيل المواد المسببة للحساسية، مثل عث الغبار المنزلي، العائمة في الهواء.
[شهادةBAF]
- سُلطِة الاعتماد: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
- فئة الاعتماد: لتقليل التعرض لحساسية عث غبار المنزل
-المسببات: الفطريات، عث الغبار المنزلي، العفن
رقم ترخيص العفن: 397 صالح حتى: 31 ديسمبر/كانون الأول 2025
15)LG ThinQ
-تم إعادة تسمية LG SmartThinQ الآن إلى LG ThinQ.
- قد تختلف الميزات الذكية ومنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقّق من ذلك عبر بائع التجزئة المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توافر الخدمة.
- Google وGoogle Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
- Amazon وAlexa وEcho وجميع الشعارات والعلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.
-جهاز مكبر الصوت الذكي المزود بخاصية التحكم الصوتي غير متضمن.
الأسئلة الشائعة
ما هو إعداد درجة الحرارة المناسب لمكيف الهواء الخاص بي؟
عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة، اضبطه على درجة حرارة منخفضة واستخدم إعداد رياح قوي لخفض درجة الحرارة بسرعة في الغرفة. بمجرد تبريد غرفتك بشكل كافٍ، تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثالية للحفاظ على المنزل البارد وتوفير الطاقة. تتيح تقنية DUAL Inverter Compressor™ تبريدًا أسرع بنسبة 40%1) وتوفر ما يصل إلى 70%2) طاقة أكثر من الطرازات غير العاكسة. 1) مُعتمد من TÜV: تبرد مكيفات الهواء العاكسة من LG (US-Q242K*) بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 40% من مكيفات الهواء غير العاكسة من LG (TS-H2465DAO). *درجة الحرارة الأولية (الخارجية 35℃، الداخلية 33℃)، ضبط درجة الحرارة (26℃). 2) مُعتمد من TÜV: مكيفات LG بتقنية انفرتر (US-Q242K*) توفر حتى 70% من استهلاك الطاقة مقارنة بمكيفات LG غير المزودة بتقنية انفرتر (TS-H2465DAO). *درجة الحرارة الأولية (35 خارجي℃، داخلي 33℃)، ضبط درجة الحرارة (26℃)، وقت الاختبار (8 ساعات).
ما الفرق بين مكيف الهواء بتقنية إنفرتر ومكيف الهواء غير المزود بتقنية إنفرتر؟
مكيفات الهواء المزودة بتقنية إنفرتر تعمل بكفاءة أكبر من مكيفات الهواء غير المزودة بهذه التقنية.
تحتوي مكيفات الهواء غير المزودة بتقنية إنفرتر على ضواغط تعمل بنفس السرعة بغض النظر عن درجة الحرارة الداخلية، وتتوقف عن التشغيل عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وتضيء مرة أخرى عند ارتفاع درجة الحرارة.
تعمل مكيفات الهواء المزودة بتقنية إنفرتر عن طريق ضبط سرعة الضاغط بشكل أسرع في درجات الحرارة العالية وأبطأ في درجات الحرارة المنخفضة، مما يعني أنها توفر طاقة أكثر من مكيفات الهواء غير المزود بتقنية إنفرتر وتتيح تبريدًا أسرع وتشغيلاً أكثر هدوءًا.
كيف يمكنني تنظيف مكيف الهواء وتشغيله؟
للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين. اغسل فلتر Pre-Filter بماء فاتر أو استخدم مُنظِّفًا شفافًا للرواسب العنيدة. بعد الغسل بالماء، جفف فلتر Pre-Filter في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. نظِّف الفلتر الاختياري (فلتر الغبار الدقيق، وفلتر الغبار الناعم (Fine Dust Filter)، وفلتر الحساسية وما إلى ذلك) باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة، ولكن لا تقم بالتنظيف بالماء. يمكنك استخدام وظيفة Auto Clean+ (1 لإدارة أكثر ملاءمة لتكييف الهواء، فهي تعمل على تجفيف المُكيِّف من الداخل تلقائيًا عند إيقاف تشغيله2).
1) يتطلب الإعداد الأولي لميزة Auto Clean+ جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ThinQ. راجع الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.
2) عند إيقاف تشغيل المنتج، يقوم تلقائيًا بتعيين وقت تجفيف مناسب بناءً على ظروف التشغيل. يمكن أن يصل وقت التجفيف إلى 30 دقيقة وقد يختلف حسب المنتج. يتم ضبط الوظيفة على "إيقاف التشغيل" عند الشحن من المصنع. قد تتغير الوظيفة دون إشعار. يرجى مراجعة الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.
كيف يمكنني تقليل فاتورة الكهرباء أثناء استخدام مكيف الهواء؟
يمكنك توفير الطاقة من خلال اختيار درجات الحرارة المناسبة عند التبريد والتدفئة وتنظيف الفلاتر بانتظام لتقليل هدر الطاقة غير الضروري. يوصى بضبط مكيف الهواء على 25 درجة مئوية للتبريد و21 درجة مئوية للتدفئة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك استخدام ميزة مدير الكيلوواط لمكيفات الهواء من LG على استخدام كمية الطاقة المطلوبة. لاستخدام ميزة kW Manager، يلزم الاتصال بـ ThinQ، ولا يتوفر إلا في الطرازات التي تدعم هذه الميزة. يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع المنتج للحصول على مزيد من التفاصيل.
كيف أقوم بتركيب مكيف الهواء؟
من بين أنواع المكيفات المختلفة، يلزم أن يتولى مهندس متخصص تركيب مكيفات Split نظرًا لضرورة الحفر عبر الجدران لربط الوحدات الداخلية والخارجية وتنفيذ التوصيلات الكهربائية.
هل يمكن لمكيفات الهواء من LG توفير التدفئة والتبريد؟
تتميز مكيفات الهواء من LG بوظائف التبريد والتدفئة، بحيث يمكن استخدامها على مدار العام. تستخدم مكيفات الهواء من LG تقنية المضخة الحرارية لتوفير تدفئة فعالة.
ما مدى هدوء مكيف الهواء؟
بفضل تقنية DUAL Inverter Compressor™ من LG، تتميز مكيفات الهواء العاكسة بالهدوء بشكل عام. تعمل الطرازات المزودة بتقنية DUAL Inverter Compressor™ من LG على تحسين ضوضاء التشغيل للحفاظ على بيئة هادئة. يمكن أن تختلف مستويات الضوضاء حسب كل طراز، لذلك يُنصح بالتحقق من مواصفات الضوضاء لكل طراز قبل الشراء. بشكل عام، تعمل مكيفات الهواء المزودة بتقنية إنفرتر بهدوء أكثر من مكيفات الهواء غير المزودة بهذه الخاصية.
ما هي مزايا الريشة المزدوجة (DUAL Vane)؟
توفر لك DUAL Vane الراحة المثالية في أي موسم، حيث تعمل على تشتيت تدفق الهواء لأعلى ولأسفل، مما يصل إلى مسافة أبعد وأسرع. بفضل تقنية المحاكاة الحيوية، توفر الريش المزدوجة (DUAL Vane) المكونة من 6 مستويات والقابلة للتعديل بزاوية تحكمًا مخصصًا في تدفق الهواء عند أطراف أصابعك.
يمكن توجيه تدفق الهواء القوي من الريش الأمامية والسفلية. يمكن للريش المزدوجة (DUAL Vane) إرسال هواء بارد لأعلى من أجل تبريد أسرع بنسبة تصل إلى 23% دون إحساس بالغيوم وتوجيه الهواء الدافئ لأسفل من أجل تدفئة أسرع بنسبة تصل إلى 6%، مع تجنب الهواء الساخن المباشر.
*التاريخ 2023.10.
*ظروف الاختبار: غرفة اختبار البيئة المنزلية لمكيف الهواء من LG، 20.9 م3/50.1 م3، وضع Jet، إعداد Indoor DB (33±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ في وضع التبريد، إعداد Indoor DB (12±0.3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ في وضع التدفئة
*طريقة الاختبار: قياس الوقت المطلوب للانخفاض بمقدار 5℃ (للتبريد)/الارتفاع بمقدار 5℃(للتدفئة)، من متوسط درجة حرارة الغرفة الأولية.
*نموذج الاختبار: S3-M12KL2MB (ريشة المنصة الفردية السابقة من LG)، S3-M121L1C0 (منصة LG الجديدة - DUAL Vane)
*نتائج الاختبار: تتميز المنصة الجديدة من LG (DUAL Vane) بسرعة تصل إلى 23% في وضع التبريد، وسرعة أعلى بنسبة 6% في وضع التدفئة من قاعدة المنصة السابقة من LG (ريشة واحدة) على حالة الاختبار.
*قد تختلف نتيجة الأداء حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
المواصفات الرئيسية
عام - سعة التبريد القصوى (واط)
7913
عام - سعة التدفئة القصوى (واط)
8200
توفير الطاقة - فئة الطاقة
ب
كل المواصفات
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
تحكم مريح في الرطوبة
نعم
مستشعر الرطوبة
نعم
الامتثال
شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)
2026-04
الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)
إل جي إلكترونيكس
اسم طراز المنتج
S3-W24221GA.AS2GIBR
نوع المنتج واسم الطراز
cOOLING ONLY & S3-W24221GA.AS2GIBR
الملاءمة
التبريد المسبق بالذكاء الاصطناعي
نعم
إعادة تشغيل تلقائي
نعم
النوم العميق
غير متوفر
وضع المروحة
نعم
تنبيه الفلتر
نعم
فرض تشغيل المفاتيح
نعم
الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)
نعم
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
الضبط المسبق
نعم
مؤقت النوم+
نعم
التشخيص الذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
نوم مريح في الليالي الاستوائية
نعم
الريش المزدوجة
نعم
التبريد والتدفئة المسبقة
نعم
التبريد
رباعي الاتجاهات
أعلى-أسفل / يمين-يسار
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)
نعم
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
نعم (6 درجات)
ذكاء اطناعي للهواء
نعم
راحة الهواء
نعم
سرعة المروحة
6 درجات
تبريد قوي
نعم
وضع الطاقة
نعم
هواء لطيف
نعم
التصميم
لون المنتج
أبيض جوهري
اللون
أسود
الشاشة
88 مخفي
توفير الطاقة
فئة الطاقة
ب
تحكم الطاقة النشط
نعم
مدير الطاقة بالذكاء الاصطناعي
غير متوفر
عرض الطاقة
نعم
مستشعر الرادار
نعم
اكتشاف فتح النافذة
نعم (ThinQ فقط)
الفلتر
فلتر الغبار الدقيق
غير متوفر
فلتر غبار فائق الدقة
غير متوفر
مرشح الحساسية
غير متوفر
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
1050x307x235
سعة التبريد القصوى (واط)
7913
سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
7150 / 900
الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)
1970 / 340
سعة التدفئة القصوى (واط)
8200
سعة التدفئة المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
7200 / 900
قدرة استهلاك التدفئة المحددة في الدقيقة (واط)
2030 / 340
قدرة استهلاك التدفئة المحددة
حار بارد
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
12.6
وزن الواحدة الداخلية (رطل)
27.8
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
870x650x330
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
45.0
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
99.2
نوع المنتج
مثبت على الحائط
نوع المنتج
انفرتر
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
220 ~ 240, 50 / 60
نوع المبرد
R32
SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التبريد)
N/A
SH/H/M/L/SL (dB(A)) مستوى ضجيج الصوت (التدفئة)
N/A
النظافة العامة
التنظيف المتكامل
نعم
تنظيف تلقائي
نعم
تنظيف مبدل الحرارة
غير متوفر
الوحدة الخارجية
اسم طراز الوحدة الخارجية
S3UW24221GA.AS2GIBR
وظيفة RAC B2B
نقطة اتصال جافة
نعم
وحدة PI485
غير متوفر
جهاز تحكم سلكي
غير متوفر
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806096701836
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