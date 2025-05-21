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18000 وحدة | بارد | ارت كول انفرتر | ايونايزر بلازماستر
18000 وحدة | بارد | ارت كول انفرتر | ايونايزر بلازماستر
ابق هادئًا ومريحًا
وضع الطاقة للتبريد الجديد
تبريد قوي بشكل مستمر
™Dual Inverter Compressor
الحفاظ على الأداء حتى عند 65 درجة مئوية
الذكاء الاصطناعي لتبريد المسبق
العودة إلى المنزل والتمتع بالبرودة
تنبيه تنظيف فلتر الهواء
معرفة الوقت المناسب للعناية
تبريد عالي الأداء بدون توقف
بفضل وضع الطاقة للتبريد الجديد مع توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً، يمكنك الاستمتاع بأداء عالي التبريد من دون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.
الضاغط الاستوائي بتقنية العاكس المزدوج
يعمل الضاغط ™Tropical Dual Inverter Compressor من إل جي حتى عند درجة حرارة 65 درجة مئوية مع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمزايا مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول من الوقت.
ضمان 10 سنوات
مع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، سيستمر في الأداء بأفضل حالاته لفترة أطول
مضاد للغبار بتقنية الزعانف الذهبية
أداء متطور يدوم طويلاً
استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مانع للتآكل وتقنية زعانف مطورة تم التحقق منها من هيئة TUV للجودة
عد للمنزل لتجده باردا
استخدم تطبيق LG ThinQ لتشغيل مكيف الهواء قبل وصولك إلى المنزل، مما يخلق بيئة باردة ومرحبة
إدارة تنظيف الفلتر الذكية
يرسل تطبيق LG ThinQ تنبيهًا تلقائيًا بعد 300 ساعة من الاستخدام، مما يساعد في الحفاظ على أداء الفلتر بمرور الوقت.
العمل الجيد يمر دون أن يلاحظه أحد
لا تشعر بالانزعاج وتمتع بنوم هانئ مع مكيف الهواء الذي يصدر ضوضاء أقل.
*وفقًا لاختبارات LG الداخلية، فإن مكيف الهواء LG DUAL Inverter (V10API) أقل من 19 ديسيبل. يصدر ضوضاء أقل من مكيف الهواء غير العاكس من إل جي (S3-CO9TZCAA)
اضغط على زر، واحصل على نوم جيد ليلاً
يقوم وضع النوم العميق تلقائيًا بضبط درجة حرارة الهواء وتدفقه واتجاهه للحصول على نوم مريح وطبيعي أثناء الليل.
*يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها عبر جهاز التحكم عن بعد أو باستخدام ThinQ.
*بمجرد تشغيلها، ستستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يتم إلغاء تنشيطها من قبل العميل.
'توضيحات
1) وضع الطاقة
- يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها عن طريق جهاز التحكم عن بعد
- بمجرد تشغيلها، تستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يقوم العميل بإلغاء تنشيطها.
- تؤكد شركة TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة لمكيفات الهواء من إل جي يوفر أداء سرعة تبريد أعلى من وضع Jet، بناءً على نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24FS1L 001، والذي قدم مقارنة سرعات التبريد بين وضعي تشغيل مكيف الهواء.
تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07
مكان الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من إل جي
مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland
نموذج الاختبار: S4NQ18K23BC، S4UQ18K23BC (وضع الطاقة) / S4NQ18K23BB، S4UQ18K23BB (وضع النفاث)
بيئة الاختبار: 64.8㎥ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / قاعدة بيانات داخلية (33 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)% / قاعدة بيانات خارجية (35 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)%
طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في وضع الطاقة ووضع النفاث، على التوالي.
نتيجة الاختبار: تم التحقق من الطاقة، وهو وضع التبريد لطرازي S4NQ18K23BC وS4UQ18K23BC، بواسطة TÜV لتوفير أداء تبريد أسرع بنسبة 45% من وضع Jet لطرازي S4NQ18K23BB وS4UQ18K23BB.
- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.
- قد تؤدي عملية التبريد المفرطة إلى زيادة استهلاك الطاقة.
2) زعانف ذهبية مضادة للغبار™
-تحققت TUV من تحسن أداء التبريد للزعنفة الذهبية المضادة للغبار بنسبة 42% مقارنة بالنماذج التقليدية بعد 4 سنوات من الاستخدام.
-تاريخ الاختبار: 2021.01 غرفة اختبار مكيف الهواء من LG، اختبار مراقبة TUV
-نموذج الاختبار: I23TTB(S4-Q18K232C) كوة واسعة 14FPI (زعنفة ذهبية مضادة للغبار)، I23TTB 18 FPI كوة (تقليدية)
-ظروف الاختبار: ظروف T3، ، ضبط DB داخلي (29 ± 0.3) درجة مئوية / WB (19 ± 0.3) ، DB خارجي (46 ± 0.3) درجة مئوية / WB (24 ± 0.3) درجة مئوية / 22 درجة مئوية على وضع التبريد
-طريقة اختبار مقدم الطلب بالإشارة إلى ISO 5151:2017, Cl.5.1
تم إجراء مقارنة الأداء بعد سد المكثف مع الأخذ في الاعتبار تراكم الغبار خلال فترة استخدام تبلغ 4 سنوات.
-تقرير اختبار TUV: KR21SLNY-001
- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.
FAQ
كيف أختار مكيف إل جي المناسب لمنزلي؟
يعتمد اختيار المكيف على حجم الغرفة واحتياجاتك الخاصة. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الموديلات بسعات ووظائف مختلفة. يمكنك الحصول على الدعم من المتاجر المحلية — فقط اسأل عن مكيفات إل جي.
ما هي أفضل مميزات مكيفات إل جي؟
تتميز مكيفات إل جي بتقنيات متقدمة مثل تقنية الانفرتر المزدوج، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ومستوى ضجيج أقل. عند استخدام وضع Power Mode، يمكنك الاستمتاع بتبريد مستمر وقوي من مكيف الانفرتر، مما يجعل الغرفة تبرد بسرعة. كما يمكنك التحكم في المكيف من خلال تطبيق LG ThinQ. وتقوم وظيفة Pre Cool بتشغيل المكيف تلقائيًا قبل وصولك إلى المنزل.
كيف أنظف مكيف إل جي الخاص بي؟
للحفاظ على الأداء الأمثل، نظّف الفلاتر بانتظام باتباع تعليمات دليل المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بجدولة صيانة دورية مع فني مرخّص لصيانة النظام وتنظيف المكونات الداخلية.
ما هي تقنية الانفرتر؟
تقنية الانفرتر تضبط سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويُحسن الكفاءة. تؤدي تقنية الانفرتر إلى تشغيل أكثر هدوءًا وزيادة في المتانة.
كيف يمكنني التحكم في مكيف إل جي باستخدام هاتفي الذكي؟
تتوافق العديد من موديلات مكيفات إل جي مع تطبيق LG ThinQ الذي يمكنك تحميله من Google Play أو App Store. يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز من خلال هاتفك الذكي. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للاستمتاع بكامل الوظائف.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
عام - سعة التبريد القصوى (واط)
6890
كل المواصفات
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
مستشعر الرطوبة
غير متوفر
الرمز الشريطي
الرمز الشريطي
8806096028865
الامتثال
شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)
2024-03
الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)
إل جي إلكترونيكس
اسم طراز المنتج
S4-Q18K2RFC.AS2GIBR
نوع المنتج واسم الطراز
Cooling only & S4-Q18K2RFC.AS2GIBR
الملاءمة
إعادة تشغيل تلقائي
نعم
وضع المروحة
نعم
تنبيه الفلتر
نعم
فرض تشغيل المفاتيح
نعم
اكتشاف الأشخاص
غير متوفر
الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)
نعم
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
الضبط المسبق
نعم
التشخيص الذكي
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
نوم مريح في الليالي الاستوائية
نعم
التحكم الصوتي (جهاز طرف ثالث)
غير متوفر
التبريد
رباعي الاتجاهات
أعلى-أسفل / يمين-يسار
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)
نعم
التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)
نعم (6 درجات)
هواء مريح
نعم
سرعة المروحة
6 درجات
تبريد قوي
نعم
وضع الطاقة
نعم
التصميم
اللون
أسود
الشاشة
88 مخفي
توفير الطاقة
تحكم الطاقة النشط
نعم
مراقبة الطاقة
غير متوفر
ICA (أنا أتحكم في الأمبير)
غير متوفر
الفلتر
الفلتر المسبق
غير متوفر
مرشح الحساسية
غير متوفر
فلتر الغبار الدقيق
غير متوفر
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
998x345x210
سعة التبريد القصوى (واط)
6890
سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)
5280 / 900
الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)
1452 / 320
قدرة استهلاك التدفئة المحددة
بارد/ساخن
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
11.3
وزن الواحدة الداخلية (رطل)
14.3
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
870x650x330
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
43.0
وزن الوحدة الخارجية (رطل)
47.0
نوع المنتج
مثبت على الحائط
نوع المنتج
انفرتر
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
220 ~ 240, 50 / 60
نوع المبرد
غاز R410A
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
N/A
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
N/A
النظافة العامة
تنظيف تلقائي
نعم
الوحدة الخارجية
اسم طراز الوحدة الخارجية
S4UQ18K2RFC.AS2GIBR
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