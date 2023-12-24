سبليت | 22,500 وحدة | حار بارد | موفر طاقة

*قد يحدث اختلاف تبعًا لبيئة الاستخدام.

*الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط.

*وفقًا لاختبار رش الملح الداخلي، يبلغ مستوى الحماية من التآكل الخاص بالزعانف الذهبية (Gold Fin) (رقم التصنيف) أفضل 9.5 أو أعلى (يقل السطح المتآكل عن 0.05% من إجمالي المساحة) بعد مرور 500 ساعة من الاختبار.