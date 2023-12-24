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سبليت | 22,500 وحدة | حار بارد | موفر طاقة
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انعم بتبريد أكثر انتعاشًا في الغرفة من خلال ميزة التبريد الفائق بضغط زر
مكيف الهواء قابلة للتثبيت على الجدار.
توزيع الهواء على نحو متساوي ومريح في أنحاء الغرفة
يعمل مكيف الهواء المثبت على الجدار في غرفة المعيشة بها نافذة كبيرة ناحية اليمين
*قد يحدث اختلاف تبعًا لبيئة الاستخدام.
*الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط.
*وفقًا لاختبار رش الملح الداخلي، يبلغ مستوى الحماية من التآكل الخاص بالزعانف الذهبية (Gold Fin) (رقم التصنيف) أفضل 9.5 أو أعلى (يقل السطح المتآكل عن 0.05% من إجمالي المساحة) بعد مرور 500 ساعة من الاختبار.
التشغيل الذكي
تتنبأ ميزة التشغيل الذكي باحتياجاتك وتلبّيها
يمكنك أن تنعم بالتبريد والتدفئة والتهوية تلقائيًا بناءً على درجة حرارة الغرفة الفعلية عن طريق الضغط ببساطة على زر الوضع المطلوب بجهاز التحكم عن بُعد.
الملخص
المواصفات الرئيسية
توفير الطاقة - فئة الطاقة
D
كل المواصفات
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
1100 × 333 × 222
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
14
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
978 × 803 × 421
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
52
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
230, 60
نوع المبرد
R410A
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
55 / 51 / 48 / 46 / 44
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
55 / 51 / 48 / 46 / 44
إزالة الرطوبة
إزالة الرطوبة
نعم
توفير الطاقة
فئة الطاقة
D
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