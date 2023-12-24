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سبليت 21000 وحدة حار بارد | موفر للطاقة
سبليت 21000 وحدة حار بارد | موفر للطاقة
الميزات الرئيسية
- جميع الأسعار غير شاملة أجور التركيب. اتصل بأقرب مركز خدمة إل جي للحصول على معلومات عن التركيب.
- Five step Aircare system
- توفير الطاقة بنسبة تصل إلى %53 والتبريد السريع حتى %60
- Smart ThinQ (تحكم Wifi)
- ضمان 10 سنوات على الكومبرسور
- كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة - العلامة الذهبية
بحث عبر الإنترنت
*قد يختلف تبعًا لبيئة الاستخدام.
نوم ملئه الراحة
تمتع بوضع نوم يضمن أقصى قدر من الراحة في بيئة النوم من خلال الضبط الذاتي الذي يتميز بنحو 3 وظائف مختلفة (تدفق الهواء غير المباشر/ وقت توقف 7 ساعات/هواء رقيق ومنطق وقت النوم) عبر نقرة بسيطة على زر واحد.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
عام
أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
210 × 345 × 998
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
11.5
أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)
330 × 650 × 870
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
43
فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)
230, 60
نوع المبرد
R410A
مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
46 / 42 / 37 / 28 / -
مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))
46 / 42 / 37 / -
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