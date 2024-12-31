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سبليت 18000 وحدة | حار و بارد | انفيرتر

سبليت 18000 وحدة | حار و بارد | انفيرتر

NS182H2
صورة أمامية لـ سبليت 18000 وحدة | حار و بارد | انفيرتر NS182H2
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صورة أمامية لـ سبليت 18000 وحدة | حار و بارد | انفيرتر NS182H2
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الميزات الرئيسية

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وضع الطاقة للتبريد الجديد

تبريد عالي الأداء بدون توقف

بفضل وضع الطاقة للتبريد الجديد مع توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً، يمكنك الاستمتاع بأداء عالي التبريد من دون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.

تبريد عالي الأداء بدون توقف

درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية

درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية

توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً لتوسيع النطاق لتدفق الهواء

توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً لتوسيع النطاق لتدفق الهواء

وضع الطاقة للتبريد الجديد يعمل بلا توقف طوال الوقت

وضع الطاقة للتبريد الجديد يعمل بلا توقف طوال الوقت

الضاغط  الاستوائي بتقنية العاكس المزدوج 

يعمل الضاغط ™Tropical Dual Inverter Compressor من إل جي حتى عند درجة حرارة 65 درجة مئوية مع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمزايا مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول من الوقت.

مضاد للغبار بتقنية الزعانف الذهبية 

أداء متطور يدوم طويلاً

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مانع للتآكل وتقنية زعانف مطورة تم التحقق منها من هيئة TUV للجودة

العمل الجيد يمر دون أن يلاحظه أحد

لا تشعر بالانزعاج وتمتع بنوم هانئ مع مكيف الهواء الذي يصدر ضوضاء أقل.

A woman lounges on a couch in a living room with the LG air conditioner installed above her on the wall. Blue streams of air are on the image to indicate it is on and cooling the room.

A woman lounges on a couch in a living room with the LG air conditioner installed above her on the wall. Blue streams of air are on the image to indicate it is on and cooling the room.

*وفقًا لاختبارات LG الداخلية، فإن مكيف الهواء LG DUAL Inverter (V10API) أقل من 19 ديسيبل. يصدر ضوضاء أقل من مكيف الهواء غير العاكس من إل جي (S3-CO9TZCAA)

نوم عميق

اضغط على زر، واحصل على نوم جيد ليلاً

يقوم وضع النوم العميق تلقائيًا بضبط درجة حرارة الهواء وتدفقه واتجاهه للحصول على نوم مريح وطبيعي أثناء الليل.

The Deep Sleep function allows you to sleep soundly without being disturbed by air conditioning.

*يمكن تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة عن طريق جهاز التحكم عن بعد

*يستمر في العمل قبل أن يقوم العميل بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

تبريد وتسخين سريع وقوي

استمتع بالراحة طوال العام، حتى في الظروف المناخية القاسية، مع الضاغط العاكس المزدوج الخاص بنا.

'توضيحات

 

1) وضع الطاقة

- يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها عن طريق جهاز التحكم عن بعد

- بمجرد تشغيلها، تستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يقوم العميل بإلغاء تنشيطها.

- تؤكد شركة TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة لمكيفات الهواء من إل جي يوفر أداء سرعة تبريد أعلى من وضع Jet، بناءً على نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24FS1L 001، والذي قدم مقارنة سرعات التبريد بين وضعي تشغيل مكيف الهواء.

تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07

مكان الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من إل جي

مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

نموذج الاختبار: S4NQ18K23BC، S4UQ18K23BC (وضع الطاقة) / S4NQ18K23BB، S4UQ18K23BB (وضع النفاث)

بيئة الاختبار: 64.8㎥ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / قاعدة بيانات داخلية (33 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)% / قاعدة بيانات خارجية (35 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)%

طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في وضع الطاقة ووضع النفاث، على التوالي.

نتيجة الاختبار: تم التحقق من الطاقة، وهو وضع التبريد لطرازي S4NQ18K23BC وS4UQ18K23BC، بواسطة TÜV لتوفير أداء تبريد أسرع بنسبة 45% من وضع Jet لطرازي S4NQ18K23BB وS4UQ18K23BB.

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.

- قد تؤدي عملية التبريد المفرطة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

 

2) زعانف ذهبية مضادة للغبار™

-تحققت TUV من تحسن أداء التبريد للزعنفة الذهبية المضادة للغبار بنسبة 42% مقارنة بالنماذج التقليدية بعد 4 سنوات من الاستخدام.

-تاريخ الاختبار: 2021.01 غرفة اختبار مكيف الهواء من LG، اختبار مراقبة TUV

-نموذج الاختبار: I23TTB(S4-Q18K232C) كوة واسعة 14FPI (زعنفة ذهبية مضادة للغبار)، I23TTB 18 FPI كوة (تقليدية)

-ظروف الاختبار: ظروف T3، ، ضبط DB داخلي (29 ± 0.3) درجة مئوية / WB (19 ± 0.3) ، DB خارجي (46 ± 0.3) درجة مئوية / WB (24 ± 0.3) درجة مئوية / 22 درجة مئوية على وضع التبريد

-طريقة اختبار مقدم الطلب بالإشارة إلى ISO 5151:2017, Cl.5.1

تم إجراء مقارنة الأداء بعد سد المكثف مع الأخذ في الاعتبار تراكم الغبار خلال فترة استخدام تبلغ 4 سنوات.

-تقرير اختبار TUV: KR21SLNY-001

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.

الملخص

طباعة

الأبعاد

SK_E_02_U24A_Dimension-NS182H2
السعة
18000 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
210x345x998
التكنولوجيا الرئيسية
كومبرسور الانفيرتر المزدوج الاستوائي يتحمّل حتى 65 درجة مئويّة
ميزة إضافية
53% توفير طاقة

المواصفات الرئيسية

  • عام - سعة التبريد القصوى (واط)

    18000

  • عام - سعة التدفئة القصوى (واط)

    6980

  • جهاز تنقية الهواء - مؤين

    لا

كل المواصفات

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    998 × 330 × 210

  • سعة التبريد القصوى (واط)

    18000

  • سعة التدفئة القصوى (واط)

    6980

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    11.3

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    330 × 650 × 870

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    43

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    220-240, 50/60

  • مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    - / 28 / 37 / 42 / 46

  • مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    - / 37 / 42 / 46

جهاز تنقية الهواء

  • مؤين

    لا

الملاءمة

  • مستوى ضجيج منخفض

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • نوم مريح في الليالي الاستوائية

    نعم

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