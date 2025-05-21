About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ال جي مكيف سبليت وين 21500 وحدة بارد فقط

ال جي مكيف سبليت وين 21500 وحدة بارد فقط

NW242C0
صورة أمامية لـ ال جي مكيف سبليت وين 21500 وحدة بارد فقط NW242C0
front door open view
front door open view
panel view
right side view
right side door open view
right side door open view
right side door open view
left side view
left side door open view
left side door open view
left side door open view
right perspective view
right top perspective view
صورة أمامية لـ ال جي مكيف سبليت وين 21500 وحدة بارد فقط NW242C0
front door open view
front door open view
panel view
right side view
right side door open view
right side door open view
right side door open view
left side view
left side door open view
left side door open view
left side door open view
right perspective view
right top perspective view

الميزات الرئيسية

  • وين
  • إنفرتر ،فئه(ب)
  • تنظيف تلقائي
  • ضجيج منخفض
  • توزيع الهواء 4 اتجاهات
  • ريش ذهبية مقاومة للغبار
المزيد
وضع الطاقة للتبريد الجديد

تبريد عالي الأداء بدون توقف

بفضل وضع الطاقة للتبريد الجديد مع توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً، يمكنك الاستمتاع بأداء عالي التبريد من دون قيود زمنية، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية.

A man and a woman enjoying the cool breeze under an air conditioner set to 16 degrees

Icon marked with 16 degrees

درجات حرارة منخفضة تصل إلى 16 درجة مئوية

Expression of wind swinging up and down

توزيع الهواء في ٤ اتجاهات تلقائياً لتوسيع النطاق لتدفق الهواء

infinity icon

وضع الطاقة للتبريد الجديد يعمل بلا توقف طوال الوقت

الضاغط الاستوائي بتقنية العاكس المزدوج

يعمل الضاغط Tropical Dual Inverter Compressor™ من إل جي حتى عند درجة حرارة 65 درجة مئوية مع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمزايا مكيف الهواء من إل جي لفترة أطول من الوقت.

مضاد للغبار بتقنية الزعانف الذهبية 

أداء متطور يدوم طويلاً

استمتع بأداء طويل الأمد مع طلاء ذهبي مانع للتآكل وتقنية زعانف مطورة تم التحقق منها من هيئة TUV للجودة

العمل الجيد يمر دون أن يلاحظه أحد

لا تشعر بالانزعاج وتمتع بنوم هانئ مع مكيف الهواء الذي يصدر ضوضاء أقل.

A woman lounges on a couch in a living room with the LG air conditioner installed above her on the wall

A woman lounges on a couch in a living room with the LG air conditioner installed above her on the wall

*وفقًا لاختبارات LG الداخلية، فإن مكيف الهواء LG DUAL Inverter (V10API) أقل من 19 ديسيبل. يصدر ضوضاء أقل من مكيف الهواء غير العاكس من إل جي (S3-CO9TZCAA)

نوم عميق

اضغط على زر، واحصل على نوم جيد ليلاً

يقوم وضع النوم العميق تلقائيًا بضبط درجة حرارة الهواء وتدفقه واتجاهه للحصول على نوم مريح وطبيعي أثناء الليل.

The Deep Sleep function allows you to sleep soundly without being disturbed by air conditioning.

*يمكن تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة عن طريق جهاز التحكم عن بعد

*يستمر في العمل قبل أن يقوم العميل بإلغاء تنشيط هذه الوظيفة

An LG air conditioner at the center of the image. Under it are one image shows a hot beach and the other a snowy mountain

An LG air conditioner at the center of the image. Under it are one image shows a hot beach and the other a snowy mountain

تبريد وتسخين سريع وقوي

استمتع بالراحة طوال العام، حتى في الظروف المناخية القاسية، مع الضاغط العاكس المزدوج الخاص بنا.

'توضيحات

 

1) وضع الطاقة

- يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها عن طريق جهاز التحكم عن بعد

- بمجرد تشغيلها، تستمر هذه الوظيفة في العمل حتى يقوم العميل بإلغاء تنشيطها.

- تؤكد شركة TÜV Rheinland Korea أن وضع الطاقة لمكيفات الهواء من إل جي يوفر أداء سرعة تبريد أعلى من وضع Jet، بناءً على نتائج الاختبار في التقرير رقم KR24FS1L 001، والذي قدم مقارنة سرعات التبريد بين وضعي تشغيل مكيف الهواء.

تاريخ الاختبار: 2024.02.06 ~ 2024.02.07

مكان الاختبار: غرفة اختبار مكيف الهواء من إل جي

مؤسسة الاختبار: TÜV Rheinland

نموذج الاختبار: S4NQ18K23BC، S4UQ18K23BC (وضع الطاقة) / S4NQ18K23BB، S4UQ18K23BB (وضع النفاث)

بيئة الاختبار: 64.8㎥ (6.0 م × 4.5 م × 2.4 م) / قاعدة بيانات داخلية (33 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)% / قاعدة بيانات خارجية (35 ± 0.3) درجة مئوية، رطوبة نسبية (60 ± 5)%

طريقة الاختبار: بعد ساعتين من التشغيل، يتم قياس سرعة التبريد من خلال مقارنة درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في وضع الطاقة ووضع النفاث، على التوالي.

نتيجة الاختبار: تم التحقق من الطاقة، وهو وضع التبريد لطرازي S4NQ18K23BC وS4UQ18K23BC، بواسطة TÜV لتوفير أداء تبريد أسرع بنسبة 45% من وضع Jet لطرازي S4NQ18K23BB وS4UQ18K23BB.

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.

- قد تؤدي عملية التبريد المفرطة إلى زيادة استهلاك الطاقة.

 

2) زعانف ذهبية مضادة للغبار™

-تحققت TUV من تحسن أداء التبريد للزعنفة الذهبية المضادة للغبار بنسبة 42% مقارنة بالنماذج التقليدية بعد 4 سنوات من الاستخدام.

-تاريخ الاختبار: 2021.01 غرفة اختبار مكيف الهواء من LG، اختبار مراقبة TUV

-نموذج الاختبار: I23TTB(S4-Q18K232C) كوة واسعة 14FPI (زعنفة ذهبية مضادة للغبار)، I23TTB 18 FPI كوة (تقليدية)

-ظروف الاختبار: ظروف T3، ، ضبط DB داخلي (29 ± 0.3) درجة مئوية / WB (19 ± 0.3) ، DB خارجي (46 ± 0.3) درجة مئوية / WB (24 ± 0.3) درجة مئوية / 22 درجة مئوية على وضع التبريد

-طريقة اختبار مقدم الطلب بالإشارة إلى ISO 5151:2017, Cl.5.1

تم إجراء مقارنة الأداء بعد سد المكثف مع الأخذ في الاعتبار تراكم الغبار خلال فترة استخدام تبلغ 4 سنوات.

-تقرير اختبار TUV: KR21SLNY-001

- اعتمادًا على بيئة التثبيت والاستخدام، قد يختلف أداء المنتج.

FAQ

Q.

كيف أختار مكيف إل جي المناسب لمنزلي؟

A.

يعتمد اختيار المكيف على حجم الغرفة واحتياجاتك الخاصة. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الموديلات بسعات ووظائف مختلفة. يمكنك الحصول على الدعم من المتاجر  المحلية — فقط اسأل عن مكيفات إل جي.

Q.

ما هي أفضل مميزات مكيفات إل جي؟

A.

تتميز مكيفات إل جي بتقنيات متقدمة مثل تقنية الانفرتر المزدوج، التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ومستوى ضجيج أقل. عند استخدام وضع Power Mode، يمكنك الاستمتاع بتبريد مستمر وقوي من مكيف الانفرتر، مما يجعل الغرفة تبرد بسرعة. كما يمكنك التحكم في المكيف من خلال تطبيق LG ThinQ. وتقوم وظيفة Pre Cool بتشغيل المكيف تلقائيًا قبل وصولك إلى المنزل.

Q.

كيف أنظف مكيف إل جي الخاص بي؟

A.

للحفاظ على الأداء الأمثل، نظّف الفلاتر بانتظام باتباع تعليمات دليل المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بجدولة صيانة دورية مع فني مرخّص لصيانة النظام وتنظيف المكونات الداخلية.

Q.

ما هي تقنية الانفرتر؟

A.

تقنية الانفرتر تضبط سرعة الضاغط للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويُحسن الكفاءة. تؤدي تقنية الانفرتر إلى تشغيل أكثر هدوءًا وزيادة في المتانة.

Q.

كيف يمكنني التحكم في مكيف إل جي باستخدام هاتفي الذكي؟

A.

تتوافق العديد من موديلات مكيفات إل جي مع تطبيق LG ThinQ الذي يمكنك تحميله من Google Play أو App Store. يمكنك استخدام التطبيق للتحكم في الجهاز من خلال هاتفك الذكي. تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للاستمتاع بكامل الوظائف.

الملخص

طباعة

الأبعاد

NW242C0.NK0.EMSJ.SA.C

المواصفات الرئيسية

  • عام - سعة التبريد القصوى (واط)

    7470

كل المواصفات

إزالة الرطوبة

  • إزالة الرطوبة

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    غير متوفر

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    8806096028636

الامتثال

  • شهر بدء التشغيل (سنة - شهر)

    2024-03

  • الشركة المُصنِّعة (الجهة المستوّرِدة)

    إل جي إلكترونيكس

  • اسم طراز المنتج

    S4-Q24K25BC.AS2GIBT

  • نوع المنتج واسم الطراز

    Cooling only & S4-Q24K25BC.AS2GIBT

الملاءمة

  • إعادة تشغيل تلقائي

    نعم

  • وضع المروحة

    نعم

  • تنبيه الفلتر

    غير متوفر

  • فرض تشغيل المفاتيح

    نعم

  • اكتشاف الأشخاص

    غير متوفر

  • الضبط المسبق للتشغيل/الإيقاف (24 ساعة)

    نعم

  • وحدة التحكم عن بُعد

    نعم

  • الضبط المسبق

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • نوم مريح في الليالي الاستوائية

    نعم

  • التحكم الصوتي (جهاز طرف ثالث)

    غير متوفر

التبريد

  • رباعي الاتجاهات

    أعلى-أسفل / يمين-يسار

  • التحكم في اتجاه تدفق الهواء (يسار ويمين)

    نعم

  • التحكم في اتجاه تدفق الهواء (لأعلى ولأسفل)

    نعم (6 درجات)

  • هواء مريح

    نعم

  • سرعة المروحة

    6 درجات

  • تبريد قوي

    نعم

  • وضع الطاقة

    نعم

التصميم

  • اللون

    أسود

  • الشاشة

    88 مخفي

توفير الطاقة

  • تحكم الطاقة النشط

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    غير متوفر

  • ICA (أنا أتحكم في الأمبير)

    غير متوفر

الفلتر

  • الفلتر المسبق

    غير متوفر

  • مرشح الحساسية

    غير متوفر

  • فلتر الغبار الدقيق

    غير متوفر

عام

  • أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    998x345x210

  • سعة التبريد القصوى (واط)

    7470

  • سعة التبريد المُقدَّرة في الدقيقة (واط)

    6300 / 900

  • الاستهلاك المُقدَّر لقدرة التبريد في الدقيقة (واط)

    1734 / 340

  • قدرة استهلاك التدفئة المحددة

    بارد/ساخن

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    11.3

  • وزن الواحدة الداخلية (رطل)

    14.3

  • أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

    870x650x330

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    45.0

  • وزن الوحدة الخارجية (رطل)

    50.0

  • نوع المنتج

    مثبت على الحائط

  • نوع المنتج

    انفرتر

  • فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

    220 ~ 240, 50 / 60

  • نوع المبرد

    غاز R410A

  • مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    N/A

  • مستوى شدة الصوت (التدفئة) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

    N/A

النظافة العامة

  • تنظيف تلقائي

    نعم

الوحدة الخارجية

  • اسم طراز الوحدة الخارجية

    S4UQ24K25BC.AS2GIBT

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.