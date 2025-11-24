We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
15 قدم مكعب | ثلاجة متعددة الأبواب | Multi Air Flow | لون فضي
Total No Frost
تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost
يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.
الفواكه في الصناديق البلاستيكية، النصف مجمد، والنصف الآخر ليس كذلك.
Multi Air Flow
درجات الحرارة المثلى في كل مكان
تعمل فتحات التهوية داخل الثلاجة على تشتيت الهواء البارد للحفاظ على مستويات رطوبة ودرجة حرارة ثابتة، مما يحافظ على الطعام طازجًا، لفترة أطول بغض النظر عن مكان تخزينه.
مساحة واسعة
مساحة واسعة بما يكفي لعشاق الطعام والعائلات
تتيح لك السعة الداخلية الكبيرة تخزين العديد من الأطعمة المختلفة في وقت واحد، مما يساعدك على تقليل القلق بشأن نفاد مساحة الثلاجة.
