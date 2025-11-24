About Cookies on This Site

15 قدم مكعب | ثلاجة متعددة الأبواب | Multi Air Flow | لون فضي

LM184BBSIM
الميزات الرئيسية

  • تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost
  • درجات الحرارة المثلى في كل مكان
  • مساحة واسعة بما يكفي لعشاق الطعام والعائلات
  • تخزين الأطعمة المختلفة في درجات حرارة مناسبة
  • أرفف من الزجاج المقوى
المزيد
مطبخ عصري مع ثلاجة متعددة الأبواب بلمسة نهائية فضية أنيقة، مصحوبة بطاولة طعام مستديرة مع كراسي خشبية، بما في ذلك المرايا المجردة والأثاث البسيط.

Total No Frost

تبريد منعش تمامًا مع ميزة Total no frost

يدور الهواء البارد بالتساوي بحيث تظل الثلاجة والطعام خاليين من الصقيع مع الحفاظ على الطعام طازجًا. مع عدم الحاجة إلى فك التجمد في الثلاجة يدويًا، فهي دائمًا جاهزة للاستخدام بشكل مريح.

الفواكه في الصناديق البلاستيكية، النصف مجمد، والنصف الآخر ليس كذلك.

Multi Air Flow

درجات الحرارة المثلى في كل مكان

تعمل فتحات التهوية داخل الثلاجة على تشتيت الهواء البارد للحفاظ على مستويات رطوبة ودرجة حرارة ثابتة، مما يحافظ على الطعام طازجًا، لفترة أطول بغض النظر عن مكان تخزينه.

افتح ثلاجة lg متعددة الأبواب المزودة بنظام multi air flow system، مما يوضح دوران الهواء البارد لتوزيع متساوٍ لدرجة الحرارة.
مساحة واسعة

مساحة واسعة بما يكفي لعشاق الطعام والعائلات

تتيح لك السعة الداخلية الكبيرة تخزين العديد من الأطعمة المختلفة في وقت واحد، مما يساعدك على تقليل القلق بشأن نفاد مساحة الثلاجة.

ثلاجة lg متعددة الأبواب بأبواب مفتوحة عريضة، تعرض مساحة داخلية واسعة وتخزين طعام منظم.

مفتاح النضارة

تخزين الأطعمة المختلفة في درجات حرارة مناسبة

باستخدام وظيفة تحكم بسيطة، يمكنك بسهولة ضبط إعدادات الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك للحفاظ على نضارة طعامك.

إضاءة LED

سطوع مريح للعين

تُضيء لوحة LED الناعمة الثلاجة بالكامل بشكل متساوٍ لتساعدك في العثور على الأغراض بسرعة وسهولة.

أرفف من الزجاج المقوى

تتميز هذه الأرفف بمتانتها الكافية لتحمل أدوات المطبخ الثقيلة دون التعرض لخطر الكسر، كما يَسهُل تنظيفها وصيانتها دون أي بقع أو روائح.

SASO_Label

*الصور المعروضة أعلاه لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

