16.3 قدم مكعب | ثلاجة متعددة الأبواب | تبريد خطي | عاكس ذكي | تدفق هواء متعدد | تقنية ThinQ (واي فاي) | اللون: فضي برايم

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه للحصول على قاعدة جيدة للسعة: تم تصميم المثلاجة بسعة 200 إلى 300 لتر بشكل مثالي للشقق والأسر الأصغر التي تضم أكثر من شخص واحد؛ عادةً ما تكفي سعة 340 إلى 400 لتر لأسرة صغيرة تضم شخصًا واحدًا أو شخصين؛ بينما سعة 500 إلى 600 لتر تناسب عائلة مكونة من 3-4 أشخاص؛ بالنسبة للأسر الأكبر عددًا، فإننا نوصي بسعة أكثر من 600 لتر. تُوفّر طرازات French Door مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق.