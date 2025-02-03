27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

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قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
914 x 1787 x 918
-
نوع الضاغط
الضاغط الخطي العاكس
-
InstaView
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
صانع الثلج الآلي
لا
-
وعاء ثلج ومياه
لا
-
السباكة
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
أبواب متعددة
السعة
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
246
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
508
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
787
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
873
-
عمق دون مقبض (مم)
918
-
وزن التغليف (كجم)
151
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
914 x 1787 x 918
-
وزن المنتج (كجم)
141
الميزات
-
InstaView
لا
-
مزيل روائح
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
باب داخل باب
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
الأداء
-
نوع الضاغط
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
مساحة إضافية
لا
-
الرف_قابل للطي
لا
-
الرف_زجاج مقوى
4
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
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