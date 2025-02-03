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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

مميزات

المعرض

المواصفات

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27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

LM334BBSLF

27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير

()
  • front view
  • front open food
  • front open
  • LED
  • handle
  • drawer
  • bottom open food
  • top open food
  • front left open food
  • perspective view
  • left side
  • right side
  • side
  • back
  • saso
front view
front open food
front open
LED
handle
drawer
bottom open food
top open food
front left open food
perspective view
left side
right side
side
back
saso





التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.
وصول سهل إلى السعة الضخمة التي تبلغ 755 لترًا

وصول سهل إلى السعة الضخمة التي تبلغ 755 لترًا

عبر السعة الضخمة البالغة 755 لترًا، يمكنك التمتع بتنظيم أفضل وتخزين أكثر ذكاءً. أحضر وخزن كل ما تحتاج إليه.
التبريد السريع والمتساوي
تدفق هواء متعدد

التبريد السريع والمتساوي

يتم توصيل الهواء البارد في كل زاوية من زوايا الثلاجة بفضل فتحات هواء التبريد المتعددة.

Hygiene FRESH TM‎

Hygiene FRESH+ TM‎

هواء منعش بنسبة %99.999

لا يمكن لفلتر الهواء الذكي إزالة البكتيريا حتى %99.999 فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل الروائح الكريهة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على المواد الغذائية طازجةً وفي حالة أكثر نظافة.

 

التوفير الذكي في الطاقة
الضاغط الخطي العاكس

التوفير الذكي في الطاقة

بفضل الضاغط الخطي العاكس من إل جي، يمكن تحقيق الكفاءة الرائدة في السوق باستخدام مكونات أقل أكثر من الضواغط التقليدية. ومن ثم يتميز الضاغط الخطي العاكس باحتوائه على نقاط احتكاك أقل، مما يجعله أقل إصدارًا للضوضاء.
LM334BBSLN-SASO
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎914 x 1787 x 918 ‎

  • نوع الضاغط

    الضاغط الخطي العاكس

  • InstaView

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي لامع

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • وعاء ثلج ومياه

    لا

  • السباكة

    لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    أبواب متعددة

السعة

  • فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

    33

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    246

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    508

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    787

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    873

  • عمق دون مقبض (مم)

    918

  • وزن التغليف (كجم)

    151

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎914 x 1787 x 918 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    141

الميزات

  • InstaView

    لا

  • مزيل روائح

    نعم

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

حجيرة المجمد

  • ضوء المجمّد

    إضاءة LED العلوية

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي لامع

الأداء

  • نوع الضاغط

    الضاغط الخطي العاكس

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • مساحة إضافية

    لا

  • الرف_قابل للطي

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    4

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

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