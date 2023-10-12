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التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.
وصول سهل إلى السعة الضخمة التي تبلغ 755 لترًا

وصول سهل إلى السعة الضخمة التي تبلغ 755 لترًا

عبر السعة الضخمة البالغة 755 لترًا، يمكنك التمتع بتنظيم أفضل وتخزين أكثر ذكاءً. أحضر وخزن كل ما تحتاج إليه.
التبريد السريع والمتساوي
تدفق هواء متعدد

التبريد السريع والمتساوي

يتم توصيل الهواء البارد في كل زاوية من زوايا الثلاجة بفضل فتحات هواء التبريد المتعددة.
Hygiene FRESH TM‎

Hygiene FRESH+ TM‎

هواء منعش بنسبة %99.999

لا يمكن لفلتر الهواء الذكي إزالة البكتيريا حتى %99.999 فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل الروائح الكريهة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على المواد الغذائية طازجةً وفي حالة أكثر نظافة.

 

التوفير الذكي في الطاقة
الضاغط الخطي العاكس

التوفير الذكي في الطاقة

بفضل الضاغط الخطي العاكس من إل جي، يمكن تحقيق الكفاءة الرائدة في السوق باستخدام مكونات أقل أكثر من الضواغط التقليدية. ومن ثم يتميز الضاغط الخطي العاكس باحتوائه على نقاط احتكاك أقل، مما يجعله أقل إصدارًا للضوضاء.
LM334BBSLN-SASO

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.

قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

المنتجات الموصى بها

Table Caption
Features LM214BBSLN LM264JBSLN LM293BBSLN
LM214BBSLN
16.3 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة متعددة الأبواب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، +Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
LM264JBSLN
21.3 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة متعددة الأبواب ، لون فضي بلاتيني ، باب داخلي ،+Hygiene Fresh ، ضاغط خطي عاكس
LM293BBSLN
22.6 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة متعددة الأبواب ، لون فضي بلاتيني ، تبريد الباب ، +Hygiene Fresh ، ضاغط خطي عاكس
السعة 16.3 قدمًا مكعبًا 21.3 قدمًا مكعبًا 22.6 قدمًا مكعبًا
الأبعاد 835x734x1787 912x753x1797 908x886x1772
™ThinQ نعم نعم نعم
الضاغط الخطي العاكس نعم نعم نعم
+Hygiene Fresh نعم نعم نعم
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