About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

Reservation Campaign
سجل الآن

InstaView Door-in-Door™‎

يتميز الباب InstaView Door-in-Door™‎ بلوح زجاجي أملس عاكس يضيء بنقرتين سريعتين متيحًا لك رؤية ما بداخل حيز التناول السريع من دون فتح الباب، الأمر الذي يقلل من فقد الهواء البارد للمساعدة في حفظ الطعام طازجًا لفترات أطول.
InstaView Door-in-Door™‎
InstaView Door-in-Door™‎

سهولة تناول طعامك المفضل

تتيح لك النافذة الشفافة المبتكرة بالباب InstaView Door-in-Door™‎ رؤية الأشياء المخزنة بالداخل من دون فتح الباب من خلال نقرتين بسيطتين.

سهولة إيجاد طعامك المفضل وتناوله!

 

تقليل فقد الهواء البارد بنسبة تصل إلى %41

 

يمكنك تقليل فقد الهواء البارد نظرًا لأن InstaView Door-in-Door™‎ من LG يتيح لك رؤية ما بالداخل من دون فتح الباب. اعرف ما بالداخل من دون فقد الهواء البارد!

Hygiene FRESH TM‎

Hygiene FRESH TM‎

هواء منعش بنسبة %99.999

لا يمكن لفلتر الهواء الذكي إزالة البكتيريا حتى �.999 فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل الروائح الكريهة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على المواد الغذائية طازجةً وفي حالة أكثر نظافة.
تدفق هواء متعدد

تدفق هواء متعدد

التبريد السريع والمتساوي

يتم توصيل الهواء البارد في كل زاوية من زوايا الثلاجة بفضل فتحات هواء التبريد المتعددة.
ثلاجة موفرة للطاقة تعمل بضاغط خطي عاكس
ثلاجة موفرة للطاقة تعمل بضاغط خطي عاكس

ثلاجة موفرة للطاقة تعمل بضاغط خطي عاكس

يعمل الضاغط الخطي العاكس الفريد من إل جي بمكبس خطي بدلاً من الدفع الترددي التقليدي، وهو ما يولد احتكاكًا داخليًا أقل مما يؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة بمعدل يصل إلى 2. كما تتم تغطية الضاغط الخطي العاكس من إل جي أيضاً بضمان لمدة 10 سنوات.

*مقارنة بالثلاجة المزودة بضاغط عاكس ذكي تقليدي من إل جي بناءً على اختبار UL الذي يقارن تذبذب درجة الحرارة في الوقت في طراز LGE B606S وB607S، وفقًا لأسلوب الاختبار الداخلي المتبع في إل جي.

العلبة متعددة الاستخدامات

العلبة متعددة الاستخدامات

إنها المساحة المثالية لتخزين الأشياء الصغيرة، كالبقالة والجبن، في درجة الحرارة المناسبة.
Smart ThinQ™‎

Smart ThinQ™‎

مع تطبيق Smart ThinQ™‎ من LG، يمكنك التحكم في الثلاجة وتشخيص أعطالها من خلال هاتفك الذكي حتى وأنت خارج المنزل. يمكنك بمنتهى السهولة ضبط درجة حرارة الثلاجة، والتحكم في وظيفة التجميد السريع، وتشخيص أعطال الثلاجة بلمسة بسيطة لهاتفك الذكي.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.

قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

 

 

 

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا