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21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فولاذي نوبل ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

المواصفات

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الدعم

21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فولاذي نوبل ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

LS242VBVLN

21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فولاذي نوبل ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

الملخص

طباعة

الأبعاد

LS242VBVLN
السعة
21.2 قدم مكعب
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
912x738x1790
التكنولوجيا الرئيسية
™InstaView / Door-in-Door
ميزة إضافية
سهولة الوصول

كل المواصفات

رقم SASO

رقم تسجيل SASO الجديد

E15021/2019

المزايا الرئيسية

الضاغط

خطي عاكس

شاشة (وحدة التحكم)

أزرار LED

السطح الخارجي

فضي بلاتيني 3

السعة(الصافي)

المجمد

196 لتر (6.9 قدم مكعب)

الثلاجة

405 لتر (14.3 قدم مكعب)

الإجمالي

601 لتر (21.2 قدم مكعب)

السعة(الكلي)

المجمد

246 لتر

الثلاجة

422 لتر

الإجمالي

668 لتر

الطاقة

استهلاك الطاقة

398 كيلوواط في الساعة

فئة الطاقة

C

الحجم

الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)

912x1790x738

الوزن (كجم)

126 كجم

المواصفات العامة

التصميم الخارجي

باب داخل باب InstaView
مقبض أفقي غاطس
موزع ثلج ومياه بدون وصلات

الثلاجة حجرة التبريد

تدفق هواء متعدد
تبريد سريع
1 سلة باب
4 رف زجاجي مقوى
علبة خضراوات + علبة متوازنة الرطوبة للحفاظ على نضارة الخضراوات +
نظام للتحكم في الرطوبة

المجمد حجرة التبريد

تدفق هواء متعدد
تجميد سريع
وعاء ثلج ومياه
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
2 درج شفاف

تكنولوجيا ذكية

تشخيص ذكي للأعطال ™Smart Diagnosis
WiFi

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