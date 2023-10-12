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21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فولاذي نوبل ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
رقم تسجيل SASO الجديد
-
E15021/2019
-
الضاغط
-
خطي عاكس
-
شاشة (وحدة التحكم)
-
أزرار LED
-
السطح الخارجي
-
فضي بلاتيني 3
-
المجمد
-
196 لتر (6.9 قدم مكعب)
-
الثلاجة
-
405 لتر (14.3 قدم مكعب)
-
الإجمالي
-
601 لتر (21.2 قدم مكعب)
-
المجمد
-
246 لتر
-
الثلاجة
-
422 لتر
-
الإجمالي
-
668 لتر
-
استهلاك الطاقة
-
398 كيلوواط في الساعة
-
فئة الطاقة
-
C
-
الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)
-
912x1790x738
-
الوزن (كجم)
-
126 كجم
-
التصميم الخارجي
-
باب داخل باب InstaView
مقبض أفقي غاطس
موزع ثلج ومياه بدون وصلات
-
الثلاجة حجرة التبريد
-
تدفق هواء متعدد
تبريد سريع
1 سلة باب
4 رف زجاجي مقوى
علبة خضراوات + علبة متوازنة الرطوبة للحفاظ على نضارة الخضراوات +
نظام للتحكم في الرطوبة
-
المجمد حجرة التبريد
-
تدفق هواء متعدد
تجميد سريع
وعاء ثلج ومياه
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
2 درج شفاف
-
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال ™Smart Diagnosis
WiFi
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