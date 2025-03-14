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-
27.2 قدمًا، ثلاجة متعددة الابواب، حجم كبير
-
LG XBOOM RNC7
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
914 x 1787 x 918
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
-
InstaView
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
صانع الثلج الآلي
-
لا
-
وعاء ثلج ومياه
-
لا
-
السباكة
-
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
أبواب متعددة
السعة
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
-
33
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
-
246
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
-
508
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
-
787
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
-
873
-
عمق دون مقبض (مم)
-
918
-
وزن التغليف (كجم)
-
151
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
-
914 x 1787 x 918
-
وزن المنتج (كجم)
-
141
الميزات
-
InstaView
-
لا
-
مزيل روائح
-
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
-
لا
-
باب داخل باب
-
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
-
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
-
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
-
الرف_زجاج مقوى
-
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
-
فضي لامع
الأداء
-
نوع الضاغط
-
الضاغط الخطي العاكس
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
-
إضاءة LED العلوية
-
مساحة إضافية
-
لا
-
الرف_قابل للطي
-
لا
-
الرف_زجاج مقوى
-
4
-
صندوق خضراوات
-
نعم (2)
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
ميزات المنتج
-
الصوت
-
Dolby Audio User EQ / Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم)
-
EQ خاص
-
(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)
-
الراحة
-
تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)
-
الوظائف
-
مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير
-
تنسيق الملف
-
(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec
مواصفات المنتج
-
مكبر الصوت
-
النظام - وحدة مكبر صوت ثلاثية الاتجاه 5 - وحدة وسطى 2 بوصة × 2 وحدة مضخم صوت 3 بوصات × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/وحدة وسطى/مكبر صوت) - 8Ω / 4Ω / 6Ω
-
الوصلات
-
USB (مدخلان) ضوئيان للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)
-
الإمداد بالطاقة
-
ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز
-
الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم
-
الرئيسية: 330x785x344 مم
-
الوزن الصافي: (كجم)
-
الصافي: 16 كجم
-
الوزن الإجمالي: (كجم)
-
الإجمالي: 19 كجم
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