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6.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

مميزات

المعرض

المواصفات

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6.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LTT7CBBSI

6.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LTT7CBBSI

3 أسباب للشراء

<span>3 أسباب للشراء</span>

سعة كبيرة

بفضل تقنية العزل عالي الكثافة، تستطيع LG توفير مساحة أكبر قابلة للاستخدام مع الحجم الخارجي نفسه. يمكنك تخزين المزيد والاستمتاع بالمزيد مع ثلاجة LG.

Moist Balance Crisper™‎

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صندوق قابل للطي

يوفر الصندوق القابل للطي مساحة تقريبية تبلغ 15.9 لتر. يوفر صندوق الخضراوات كبير الحجم مرات ذهابك إلى السوق.

فك تجميد شبه تلقائي

ليس عليك سوى الضغط على زر فك التجميد! ثم يبدأ فك التجميد. ستجد ثلاجة نظيفة بعد ساعتين. لا توجد متاعب في إزالة الثلج من الثلاجة.

أرفف زجاج مقواة

تكون ألواح الزجاج المقواة قوية بالقدر الكافي لحمل أي أشياء ثقيلة يصل وزنها إلى 150 كجم.

*بناءً على اختبار صلابة الأرفف الزجاجية

التصميم

التصميم الجديد للثلاجة فاخر ومريح في الاستخدام! لهذا سيتمكن المستخدمون مع الإمساك بمقبض الجيب بشكل مريح.

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التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
7 أقدام مكعبة
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
525x555x1295
التكنولوجيا الرئيسية
تكنولوجيا تعدد تدفق الهواء
ميزة إضافية
منظم الحراره ترموستات

المواصفات الرئيسية

نوع الضاغط

ضاغط ذكي مُزوَّد بعاكس

باب داخل باب

لا

اللمسة النهائية (الباب)

سيلفر بلاتيني

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

باب واحد

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

سيلفر بلاتيني

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

الأداء

نوع الضاغط

ضاغط ذكي مُزوَّد بعاكس

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

LED

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

LED

الميزات

باب داخل باب

لا

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LTT7CBBSI

LTT7CBBSI

6.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

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