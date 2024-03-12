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26.7 قدم مكعب | Instaview | باب جنبا الى جنب | تدفق هواء متعدد | ThinQ + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

مميزات

المعرض

المواصفات

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26.7 قدم مكعب | Instaview | باب جنبا الى جنب | تدفق هواء متعدد | ThinQ + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

LM334VBMLD.A9NL

26.7 قدم مكعب | Instaview | باب جنبا الى جنب | تدفق هواء متعدد | ThinQ + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي

Bundle image
Products in this Bundle: 2
مكنسة كهربائية من إل جي A9N Lite

A9N-LITE

كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي
LM334VBMLD

LM334VBMLD

26.7 قدم مكعب | Instaview | باب جنبا الى جنب | تدفق هواء متعدد | ThinQ


InstaView Door-in-Door™‎


يتميز الباب InstaView Door-in-Door™‎ بلوح زجاجي أملس عاكس يضيء بنقرتين سريعتين متيحًا لك رؤية ما بداخل حيز التناول السريع من دون فتح الباب، الأمر الذي يقلل من فقد الهواء البارد للمساعدة في حفظ الطعام طازجًا لفترات أطول.

InstaView Door-in-Door™‎

InstaView Door-in-Door™‎


يشفط رأس المكنسة الكهربائية الغبار بسرعة من على السجادة، ما يظهر قدرة شفط قوية.

AEROScience™‎

شفط قوي
لضمان التنظيف التام


شفط قوي يعمل على فلترة الغبار وينظف الأسطح في مدة أقصر.

الملخص

طباعة
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
260 x 1120 x 270
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

كل المواصفات

الميزات (أكثر نظافة)

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

محرك محوّل ذكي

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

مؤشر حالة البطارية

نعم

أداء (أنظف)

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

50

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

11

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

6

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

11

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الملحقات الأساسية

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

فرشاة التنظيف

لا

الفوهات

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

فوهة الفراش

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الممسحة

لا

أدوات وملحقات أخرى

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

أداة متعددة الزوايا

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

فلتر عادم إضافي

لا

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

260 x 1120 x 270

الوزن (كجم)

2.7

الباركود

الباركود

8806087076394

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

LM334VBMLD
السعة
755 لتر
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1797x918x912
التكنولوجيا الرئيسية
سهولة تناول طعامك المفضل
ميزة إضافية
™InstaView / Door-in-Door

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

912 x 1797 x 918

نوع الضاغط

خطي

InstaView

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

اللمسة النهائية (الباب)

أسود

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

متعددة الأبواب

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

أسود

الميزات

InstaView

نعم

الأداء

نوع الضاغط

خطي

الأبعاد والوزن

وزن التغليف (كجم)

171

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

912 x 1797 x 918

وزن المنتج (كجم)

159

حجيرة الثلاجة

Hygiene Fresh+‎

نعم

التقنية الذكية

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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Bundle image

LM334VBMLD.A9NL

26.7 قدم مكعب | Instaview | باب جنبا الى جنب | تدفق هواء متعدد | ThinQ + كهربائية لاسلكية AEROSCIENCE | تكنولوجيا توربو | جامع جسيمات قوي