17.9 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي غامق ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي

22.1 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط خطي عاكس

P-Veyron 6 إل جي الباب في الباب مرجع 22 قدم مكعب أسود الباب في الباب المزدوج