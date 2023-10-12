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17.9 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي غامق ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي

مميزات

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المواصفات

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17.9 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي غامق ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي

LS19GBBDI

17.9 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي غامق ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي

LS19GBBDI
Inverter Linear Compressor

Inverter Linear

Compressor

10years

10years

Energy

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

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Table Caption
الميزات LS242BBSLN LS222JDBL LS312BBSLN
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28.1 قدم مكعب ثلاجة إل جي جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تبريد خطي ، سعة كبيرة ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس ،
السعة 22.1 قدمًا مكعبًا 22 قدمًا مكعبًا 28.1 قدمًا مكعبًا
الأبعاد 912x738x1790 912x1790x738 912x927x1790
™ThinQ نعم نعم نعم
الضاغط الخطي العاكس نعم نعم نعم
+Hygiene Fresh لا لا لا
من أين أشتري من أين أشتري من أين أشتري

الملخص

طباعة

الأبعاد

LS19GBBDI
السعة
22.7 قدم مكعب
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
913x743x1790
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
التشخيص الذكي

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 743

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

اللمسة النهائية (الباب)

جرافيت غامق

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

باب بجانب باب

المواد واللمسة النهائية

اللمسة النهائية (الباب)

جرافيت غامق

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

حجيرة الثلاجة

ضوء الثلاجة

LED

حجيرة المجمد

ضوء المجمّد

LED

تدفق هواء متعدد

نعم

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

913 x 1790 x 743

وزن المنتج (كجم)

103

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LS19GBBDI

LS19GBBDI

17.9 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي غامق ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس زكي

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