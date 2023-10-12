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22.1 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط خطي عاكس

المواصفات

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22.1 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط خطي عاكس

LS242BBSLN

22.1 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط خطي عاكس

الملخص

طباعة

الأبعاد

LS242BBSLN
السعة
22.1 قدم مكعب
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
912x738x1790
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
سعة كبيرة

كل المواصفات

رقم SASO

رقم تسجيل SASO الجديد

E13061/2019

المزايا الرئيسية

الضاغط

خطي عاكس

شاشة (وحدة التحكم)

أزرار LED

السطح الخارجي

فضي

السعة(الصافي)

المجمد

220 لتر (7.8 قدم مكعب)

الثلاجة

406 لتر (14.3 قدم مكعب)

الإجمالي

626 لتر (22.1 قدم مكعب)

السعة(الكلي)

المجمد

265 لتر

الثلاجة

422 لتر

الإجمالي

687 لتر

الطاقة

استهلاك الطاقة

395 كيلوواط في الساعة

فئة الطاقة

C

الحجم

الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)

912x1790x738

الوزن (كجم)

119 كجم

المواصفات العامة

التصميم الخارجي

مقبض أفقي غاطس

الثلاجة حجرة التبريد

تدفق هواء متعدد
مصباح LED جانبي
3 سلة باب + ركن منتجات ألبان
4 رف زجاجي مقوى
علبة خضراوات + علبة متوازنة الرطوبة للحفاظ على نضارة الخضراوات

المجمد حجرة التبريد

مصباح LED جانبي
تدفق هواء متعدد
درج ثلج باللف
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
2 درج شفاف

تكنولوجيا ذكية

تشخيص ذكي للأعطال ™Smart Diagnosis
WiFi

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