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22.1 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، تشخيص ذكي ، ضاغط خطي عاكس
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
رقم تسجيل SASO الجديد
-
E13061/2019
-
الضاغط
-
خطي عاكس
-
شاشة (وحدة التحكم)
-
أزرار LED
-
السطح الخارجي
-
أبيض
-
المجمد
-
220 لتر (7.8 قدم مكعب)
-
الثلاجة
-
406 لتر (14.3 قدم مكعب)
-
الإجمالي
-
626 لتر (22.1 قدم مكعب)
-
المجمد
-
265 لتر
-
الثلاجة
-
422 لتر
-
الإجمالي
-
687 لتر
-
استهلاك الطاقة
-
395 كيلوواط في الساعة
-
فئة الطاقة
-
C
-
الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)
-
912x1790x738
-
الوزن (كجم)
-
119 كجم
-
التصميم الخارجي
-
مقبض أفقي غاطس
-
الثلاجة حجرة التبريد
-
تدفق هواء متعدد
مصباح LED جانبي
3 سلة باب + ركن منتجات ألبان
4 رف زجاجي مقوى
علبة خضراوات + علبة متوازنة الرطوبة للحفاظ على نضارة الخضراوات
-
المجمد حجرة التبريد
-
مصباح LED جانبي
تدفق هواء متعدد
درج ثلج باللف
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
2 درج شفاف
-
تكنولوجيا ذكية
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تشخيص ذكي للأعطال ™Smart Diagnosis
WiFi
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