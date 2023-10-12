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21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

المواصفات

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21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

LS242BDSLN

21.2 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

الملخص

طباعة
السعة
601 لتر
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1790x738x912
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
الضاغط الخطي العاكس

كل المواصفات

المواصفات العامة

S.cu.ft.

21.2

S.Liter

601

اللمسة النهائية

P. فضي

السطح الخارجي

E.micom

الضاغط

خطي

المقبض

جيب

صافي البعد (عرض×عمق×ارتفاع)

738x1790x912

التبريد

Moist balance crisper, ™+Hygiene Fresh

المجمد

Non plumbed Ice&Water

ذكي

Wi-Fi

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