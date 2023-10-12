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21.6 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون جرافيت داكن ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

المواصفات

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21.6 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون جرافيت داكن ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

LS24GBBDLN

21.6 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون جرافيت داكن ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس

الملخص

طباعة

الأبعاد

LS24GBBDLN
السعة
21.6 قدم مكعب
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
912x717x1790
التكنولوجيا الرئيسية
™LINEAR Cooling
ميزة إضافية
الضاغط الخطي العاكس

كل المواصفات

رقم SASO

رقم تسجيل SASO الجديد

E00109/2019

المزايا الرئيسية

الضاغط

خطي عاكس

شاشة (وحدة التحكم)

أزرار LED

السطح الخارجي

جرافيت غامق

السعة(الصافي)

المجمد

219 لتر (7.7 قدم مكعب)

الثلاجة

394 لتر (13.9 قدم مكعب)

الإجمالي

613 لتر (21.6 قدم مكعب)

السعة(الكلي)

المجمد

264 لتر

الثلاجة

415 لتر

الإجمالي

679 لتر

الطاقة

استهلاك الطاقة

410 كيلوواط في الساعة

فئة الطاقة

C

الحجم

الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)

912x1790x717

الوزن (كجم)

111 كجم

المواصفات العامة

التصميم الخارجي

مقبض رأسي غاطس
سطح خارجي معدني

الثلاجة حجرة التبريد

تدفق هواء متعدد
3 سلة باب + ركن منتجات ألبان
4 رف زجاجي مقوى
صندوق خضراوات

المجمد حجرة التبريد

مصباح LED جانبي
درج ثلج عادي
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
1 درج شفاف

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