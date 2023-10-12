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21.6 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون جرافيت داكن ، مقبض جيب ، ضاغط خطي عاكس
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
رقم تسجيل SASO الجديد
-
E00109/2019
-
الضاغط
-
خطي عاكس
-
شاشة (وحدة التحكم)
-
أزرار LED
-
السطح الخارجي
-
جرافيت غامق
-
المجمد
-
219 لتر (7.7 قدم مكعب)
-
الثلاجة
-
394 لتر (13.9 قدم مكعب)
-
الإجمالي
-
613 لتر (21.6 قدم مكعب)
-
المجمد
-
264 لتر
-
الثلاجة
-
415 لتر
-
الإجمالي
-
679 لتر
-
استهلاك الطاقة
-
410 كيلوواط في الساعة
-
فئة الطاقة
-
C
-
الأبعاد (مم، عرض x ارتفاع x عمق)
-
912x1790x717
-
الوزن (كجم)
-
111 كجم
-
التصميم الخارجي
-
مقبض رأسي غاطس
سطح خارجي معدني
-
الثلاجة حجرة التبريد
-
تدفق هواء متعدد
3 سلة باب + ركن منتجات ألبان
4 رف زجاجي مقوى
صندوق خضراوات
-
المجمد حجرة التبريد
-
مصباح LED جانبي
درج ثلج عادي
4 رف زجاجي مقوى
4 سلة باب شفافة
1 درج شفاف
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