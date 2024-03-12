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22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس ذكي
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج لثلاجة LGE LinearCooling موديل LS25CBBWIV. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
*بناءً على نتائج اختبارات UL, TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المزود بتكنولوجيا DoorCooling+™ والموديل غير المزود بتكنولوجيا DoorCooling+™. موديلات معينة فقط.
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة DoorCooling+™ عن العمل عند فتح الباب.
*635 لترًا: بناءً على معايير الاتحاد الأوروبي، سعة ثلاجة LGE موديل GSXV91NSAE تبلغ 635 لترًا.
*27 قدمًا مربعًا: بناءً على معايير أمريكا الشمالية، سعة ثلاجة LGE موديل LRS تبلغ 27 قدمًا مربعًا.
*2706.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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LS25CBBWIV
22.8 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون أبيض ، مقبض جيب ، ضاغط عاكس ذكي