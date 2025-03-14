22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي

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أظهر أفضل ما لديك
أظهر أفضل ما لديك
كل الثلج - كل المساحة
يصبح الثلج المجروش جاهزًا بمجرد لمسة سهلة من الموزع - إنه أمر مثالي لتبريد المشروبات بسرعة بدايةً من الزجاجات الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع إلى الكوكتيلات و العصائر.
مكعبات الثلج القياسية
احصل على كل الثلج الذي تحتاجه دون التضحية بأي مساحة من مساحة الرف. يعمل التصميم الداخلي النحيف والمبتكر من LG على توفير مساحة أرفف المُجمّدة حتى تتمكن من استخدام كل بوصة للتخزين مع الاستمتاع بسهولة الوصول إلى الثلج عند الحاجة إليه.
عمليات تشغيل سلسة، مظهر أنيق
تقنيات التبريد
تحافظ هذه الثلاجة على الأشياء باردة وطازجة بفضل ابتكارات LG المدمجة.
تقنية +Door Cooling
مع تقنية +Door Cooling، تظل محتويات الباب باردة مع اندفاعات الهواء البارد، ويصل الهواء البارد في المجمدة إلى المزيد من الأرفف بشكل متساوٍ.
* تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية Self Care) من خلال الاختبارات المعملية بواسطة TÜV Rheinland باستخدام طرق الاختبار الداخلية لقياس تقليل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات الماء المقطر بعد التعرض لمصباح LED للأشعة فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقيقة كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات المتعلقة بالصحة ولا يضمن أن المياه التي تمت تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجسيمات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.
*UVnano مركب من الكلمتين UV (فوق بنفسجي) و nanometer (وحدة طول).
SASO_features
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 735
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
InstaView
لا
-
باب داخل باب
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
ثلج مجروش ومكعبات
-
السباكة
لا يلزم أي أعمال سباكة
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
جنبًا إلى جنب
السعة
-
سعة الفريزر (قدم مكعب)
6.2
-
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
14.8
-
فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)
30
-
فريزر حجم التخزين (لتر)
176
-
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
419
-
إجمالي حجم التخزين (لتر)
625
الأبعاد والوزن
-
العمق بدون الباب (مم)
620
-
عمق دون مقبض (مم)
735
-
وزن التغليف (كجم)
115
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 735
-
وزن المنتج (كجم)
105
الميزات
-
InstaView
لا
-
مزيل روائح
نعم
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
باب داخل باب
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
حجيرة المجمد
-
ضوء المجمّد
إضاءة LED العلوية
-
تدفق هواء متعدد
لا
-
الرف_زجاج مقوى
4
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
حامل البيض/سلة البيض
لا
-
الرف_زجاج مقوى
3
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
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