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22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي

22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي

LS25NBLSIK
()
  • Front View
  • Front View Door open with food
  • Front View Door open without food
  • Front View Single Door open with food
  • Front View Single Door open without food
  • Dispencer
  • Dispencer
  • Freezer
  • Drawer
  • cut image
  • side view
  • side view
  • rear view
  • Back view
  • saso
Front View
Front View Door open with food
Front View Door open without food
Front View Single Door open with food
Front View Single Door open without food
Dispencer
Dispencer
Freezer
Drawer
cut image
side view
side view
rear view
Back view
saso

الميزات الرئيسية

  • ضاغط عاكس ذكي
  • تقنية™Uvnano
  • تقنية ™Door Cooling
  • تقنية تدفق الهواء المتعدد (Multi AirFlow)
  • تقنية ™Smart Diagnosis
المزيد

أظهر أفضل ما لديك

استمتع بإظهار الجانب التنظيمي لديك. أظهر الجانب الأنيق لديك. تتميز ثلاجات LG ذات البابين المتجاورين، والمتميزة بجمال الشكل و أداء الوظائف المطلوبة، بالسعة وسهولة الوصول التي كنت تبحث عنها مع مظهر مثير للإعجاب وأداء لا مثيل له.

أظهر أفضل ما لديك

إعادة التصميم مع مراعاة الأناقة والمظهر الجميل

إعادة التصميم مع مراعاة الأناقة والمظهر الجميل

ألق نظرة أخرى في كل مرة تمضي فيها بجوار هذا التصميم الجديد من LG واستمتع بالأجواء العصرية. لقد تم تحسين الهياكل المسطحة وتزويدها بمقابض مجوفة توفر سهولة الوصول إليها.

كل الثلج - كل المساحة

يصبح الثلج المجروش جاهزًا بمجرد لمسة سهلة من الموزع - إنه أمر مثالي لتبريد المشروبات بسرعة بدايةً من الزجاجات الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع إلى الكوكتيلات و العصائر.

مكعبات الثلج القياسية

احصل على كل الثلج الذي تحتاجه دون التضحية بأي مساحة من مساحة الرف. يعمل التصميم الداخلي النحيف والمبتكر من LG على توفير مساحة أرفف المُجمّدة حتى تتمكن من استخدام كل بوصة للتخزين مع الاستمتاع بسهولة الوصول إلى الثلج عند الحاجة إليه.

ثلج مجروش صغير للغاية

تعمل صانعة الثلج SpacePlus الموجودة على باب المجمدة على توزيع مكعبات الثلج التقليدية، وسيكون لديك ما يكفي لملء المبردة.

سعة التخزين 617 لتر

مساحة لكل شيء

سعة التخزين 617 لتر

إنها كبيرة. وأفضل ما في الأمر أن كل شيء أمامك مباشرةً ويسهل الوصول إليه من كلا الجانبين.

عمليات تشغيل سلسة، مظهر أنيق

تقوم الثلاجة بتوزيع كل شيء بدايةً من المياه المفلترة المبردة وحتى مكعبات الثلج المفلترة أو الثلج المجروش المفلتر بلمسة خفيفة. إن هذا التحديث العصري جميل وعملي على حد سواء، وقد تم تصميمه ليكون سهل التنظيف وليظل بمظهر منتعش وأنيق طوال الوقت.

تقنيات التبريد

تحافظ هذه الثلاجة على الأشياء باردة وطازجة بفضل ابتكارات LG المدمجة.

تقنية +Door Cooling

مع تقنية +Door Cooling، تظل محتويات الباب باردة مع اندفاعات الهواء البارد، ويصل الهواء البارد في المجمدة إلى المزيد من الأرفف بشكل متساوٍ.

قم بتجديد فوهة الموزع كل يوم
تقنية ™UVnano

قم بتجديد فوهة الموزع كل يوم

تقلل تلقائياً ٪99.99* من البكتيريا في فوهة مزوعة الماء باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

* تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية Self Care) من خلال الاختبارات المعملية بواسطة TÜV Rheinland باستخدام طرق الاختبار الداخلية لقياس تقليل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات الماء المقطر بعد التعرض لمصباح LED للأشعة فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقيقة كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات المتعلقة بالصحة ولا يضمن أن المياه التي تمت تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجسيمات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.
*UVnano مركب من الكلمتين UV (فوق بنفسجي) و nanometer (وحدة طول).

SASO_features

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

 

 

الملخص

طباعة

الأبعاد

LS25NBLSIK

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎913 x 1790 x 735 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • InstaView

    لا

  • باب داخل باب

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    　فضي لامع

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    نعم (سبيس بلس)

  • وعاء ثلج ومياه

    ثلج مجروش ومكعبات

  • السباكة

    لا يلزم أي أعمال سباكة

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    جنبًا إلى جنب

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    6.2

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    14.8

  • فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

    30

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    176

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    419

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    625

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    620

  • عمق دون مقبض (مم)

    735

  • وزن التغليف (كجم)

    115

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎913 x 1790 x 735 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    105

الميزات

  • InstaView

    لا

  • مزيل روائح

    نعم

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    لا

حجيرة المجمد

  • ضوء المجمّد

    إضاءة LED العلوية

  • تدفق هواء متعدد

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    4

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    　فضي لامع

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • حامل البيض/سلة البيض

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    3

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • علبة الخضراوات (Fresh Converter)

    لا

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

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