22.7 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي

* تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية Self Care) من خلال الاختبارات المعملية بواسطة TÜV Rheinland باستخدام طرق الاختبار الداخلية لقياس تقليل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات الماء المقطر بعد التعرض لمصباح LED للأشعة فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقيقة كل ساعة، بعد ما مجموعه 24 ساعة من الاستخدام المنزلي العادي. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات المتعلقة بالصحة ولا يضمن أن المياه التي تمت تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجسيمات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.

*UVnano مركب من الكلمتين UV (فوق بنفسجي) و nanometer (وحدة طول).