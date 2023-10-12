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28.1 قدم مكعب ثلاجة إل جي جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تبريد خطي ، سعة كبيرة ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس ،

المواصفات

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28.1 قدم مكعب ثلاجة إل جي جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تبريد خطي ، سعة كبيرة ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس ،

LS312BBSLN

28.1 قدم مكعب ثلاجة إل جي جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، تبريد خطي ، سعة كبيرة ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس ،

LS312BBSLN

الملخص

طباعة
السعة
28.1cu.ft
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1790x927x912
التكنولوجيا الرئيسية
التبريد الخطي
ميزة إضافية
تدفق هواء متعدد

كل المواصفات

التصميم

نوع

جنبًا إلى جنب

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