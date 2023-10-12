28.1 قدمًا مكعبًا ثلاجة LG Instaview باب في الباب ، لون فولاذي نوبل ، Instaview / باب داخل الباب ، سهولة الوصول إلى مفضلتك ، فقدان أقل للهواء البارد ، +Hygiene Fresh ، تدفق هواء متعدد ، ضاغط خطي عاكس.