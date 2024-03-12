28.1 قدمًا ، ثلاجة جنبًا إلى جنب ، لون فضي بلاتيني ، +InstaView ، Hygiene Fresh، ضاغط خطي عاكس

*استنادًا إلى نتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية تبريد الباب⁺™ والتي تخلو منها. الموديلات المناسبة فقط.

*الصور لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.

*من المفترض أن تتوقف وظيفة تبريد الباب⁺™ ™⁺DoorCooling عن عند فتح الباب.