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9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

المواصفات

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الدعم

9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LT10CBBDIN

9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي بلاتيني ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LT10CBBDIN

الملخص

طباعة

الأبعاد

السعة
9 قدم مكعبة
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
555x620x1665
التكنولوجيا الرئيسية
تكنولوجيا تعدد تدفق الهواء
ميزة إضافية
الضاغط الخطي العاكس

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

555 x 1665x 620

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

باب داخل باب

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر علوي

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

التقنية الذكية

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

الأبعاد والوزن

أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

555 x 1665x 620

وزن المنتج (كجم)

47

الميزات

مزيل روائح

لا

ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

لا

باب داخل باب

لا

ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

لا

حجيرة المجمد

تدفق هواء متعدد

نعم

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