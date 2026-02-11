About Cookies on This Site

ثلاجة بسعة 9.3 قدم مكعب، فريزر علوي، ضاغط عاكس ذكي، تبريد خطي، لون فضي فاخر

ثلاجة بسعة 9.3 قدم مكعب، فريزر علوي، ضاغط عاكس ذكي، تبريد خطي، لون فضي فاخر

LT11CBBSIVN
lt11cbbsivn
الواجهة الأمامية مع الغطاء مفتوح
المقبض
نظام تدفّق هواء متعدد
منظر أمامي سفلي
منظر تفصيلي سفلي
الفريزر
منظر جانبي أيمن
منظر جانبي أيسر
منظور علوي مائل
منظر أيمن
منظر جانبي
المنظر الخلفي
ملصق SASO
الميزات الرئيسية

  • تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
  • درجات الحرارة المثلى في كل مكان
  • كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
  • باب مسطح (Flat Door)
  • رف قابل للسحب
  • صندوق فواكه وخضروات أكبر
المزيد

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

تقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة لمدة تصل* إلى 7 أيام.

*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pak choi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

درجات الحرارة المثلى في كل مكان

تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية باستمرار الظروف داخل الثلاجة، ويتم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بالهواء البارد للحفاظ على طازجته في جميع الأوقات.

تدفق هواء متعدد ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي

كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة

يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.

صورة للباب المسطح للثلاجة

باب مسطح (Flat Door)

رف قابل للسحب

رف سهل السحب. يسهل عليك أخذ الطعام المخزن بالداخل.

صندوق فواكه وخضروات أكبر

مع مكان تخزين الخضروات الكبيرة، يمكنك تخزين المزيد من الخضروات والفواكه مع الحفاظ على نضارتها.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎555 x 1680 x 637 ‎

  • الأداء - نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • الميزات - باب داخل باب

    لا

  • التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)

    　فضي لامع

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    لا

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    2.0

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    7.3

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    56

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    208

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    264

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    551

  • عمق دون مقبض (مم)

    632

  • وزن التغليف (كجم)

    53

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎555 x 1680 x 637 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    48

الميزات

  • مزيل روائح

    لا

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    1

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    　فضي لامع

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • حامل البيض/سلة البيض

    لا

  • Fresh 0 Zone

    نعم

  • Hygiene Fresh

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • صندوق خضراوات

    نعم (1)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

