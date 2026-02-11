*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pak choi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.