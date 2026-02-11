We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة بسعة 9.3 قدم مكعب، فريزر علوي، ضاغط عاكس ذكي، تبريد خطي، لون فضي فاخر
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
تقلل تقنية LinearCooling™ من تقلبات درجات الحرارة، وتحتفظ بالنكهة الطازجة لمدة تصل* إلى 7 أيام.
*استنادًا إلى نتائج اختبار TÜV باستخدام طريقة الاختبار الداخلي لشركة LG لقياس الوقت الذي استغرقه الوصول إلى معدل تخفيض الوزن بنسبة 5% من pak choi على رف حجرة الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
درجات الحرارة المثلى في كل مكان
تم تصميم نظام Multi-Air Flow System للحفاظ على مستويات درجة حرارة مثالية للمساعدة في الحفاظ على طعامك طازجًا لفترة أطول. تراقب المستشعرات الرقمية باستمرار الظروف داخل الثلاجة، ويتم وضع فتحات التهوية بشكل استراتيجي في جميع الأنحاء لإحاطة طعامك بالهواء البارد للحفاظ على طازجته في جميع الأوقات.
تدفق هواء متعدد ينتشر من الداخل نحو الجزء السفلي
كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.
رف قابل للسحب
رف سهل السحب. يسهل عليك أخذ الطعام المخزن بالداخل.
صندوق فواكه وخضروات أكبر
مع مكان تخزين الخضروات الكبيرة، يمكنك تخزين المزيد من الخضروات والفواكه مع الحفاظ على نضارتها.
المواصفات الرئيسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
555 x 1680 x 637
الأداء - نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
الميزات - باب داخل باب
لا
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
لا
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
كل المواصفات
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
محضر الثلج_يدوي (متحرك)
لا
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
تثبيت علوي
السعة
سعة الفريزر (قدم مكعب)
2.0
سعة الثلاجة (قدم مكعب)
7.3
فريزر حجم التخزين (لتر)
56
ثلاجة بحجم التخزين (لتر)
208
إجمالي حجم التخزين (لتر)
264
الأبعاد والوزن
العمق بدون الباب (مم)
551
عمق دون مقبض (مم)
632
وزن التغليف (كجم)
53
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
555 x 1680 x 637
وزن المنتج (كجم)
48
الميزات
مزيل روائح
لا
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
باب داخل باب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
حجيرة المجمد
تدفق هواء متعدد
نعم
الرف_زجاج مقوى
1
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
فضي لامع
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
حامل البيض/سلة البيض
لا
Fresh 0 Zone
نعم
Hygiene Fresh
لا
الرف_زجاج مقوى
2
صندوق خضراوات
نعم (1)
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
