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11 قدم مكعب ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، ضاغط عاكس

المواصفات

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الدعم

11 قدم مكعب ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، ضاغط عاكس

LT12CBBWIN

11 قدم مكعب ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، ضاغط عاكس

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT12CBBWIN
السعة
312 لتر
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
1700x694x600
التكنولوجيا الرئيسية
تدفق هواء متعدد
ميزة إضافية
بضاغط عاكس ذكي

كل المواصفات

المواصفات

S.cu.ft.

11.0

S. Liter

312

الطاقة

C

اللمسة النهائية

أبيض رائع

السطح الخارجي

i-micom

الضاغط

خطي

المقبض

جيب

الميزة الأساسية

ميزة تبريد الأبواب Door cooling+‎

التبريد

علبة سهلة السحب للخارج، إضاءة LED، منطقة للحفاظ على الطعام طازجًا

المجمد

علبة ثلج متحركة

صافي البعد (عرض×عمق×ارتفاع)

600×694×1700

الأبعاد الإجمالية (عرض×عمق×ارتفاع)

620×710×1780

الوزن الصافي

53

الوزن الإجمالي

62

الفريزر - لتر

69

الفريزر - قدم

2.4

ثلاجة - لتر

243

ثلاجة - قدم

8.6

كيلوواط ساعة

262.8

درجة

D

السعة الكلية - لتر

312

السعة الكلية - قدم

11.0

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