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13.3 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس
*استنادًا إلى نتائج اختبار توفالو راينلاند باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي التي تقارن وقت انخفاض درجة حرارة حاوية المياه الموضوعة في السلة العلوية للطرازات التي تتميز بتقنية تبريد الباب+ والطرازات التي تخلو منها. الطرازات المحددة فقط.
*يُفترض أن تقنية تبريد الباب+ تتوقف عند فتح الباب.
*صور الأجهزة الواردة بالفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط العاكس الذكي (هذا الجزء فقط).
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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LT14CBBDIV
13.3 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس