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13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج بالموديل LGE LinearCooling. موديلات معينة فقط. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.
*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺ والموديل غير المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺. موديلات معينة فقط.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة Door Cooling⁺ عن العمل عند فتح الباب.
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
توفير وقت فك التجميد
بدون الحاجة إلى التجميد وفك التجميد.
يتم الحفاظ على اللحوم طازجة في Fresh 0 Zone.
*منطقة 0 الطازجة تحافظ على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.
*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.
*المنتج الموجود في الصورة لغرض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.
LG ThinQ™
تحكم ذكي لحياة ذكية
متعة التحكم في جهازك عن بُعد من أي مكان
*يلزم الاتصال بشبكة Wi-Fi.
*يتم التحكم في عملية Smart Leaner ومراقبتها فقط من خلال تطبيق LG ThinQ. (التحقق من الشاشة المرجعية غير مدعوم)
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.
*ضمان لمدة 10 أعوام على الضاغط Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
اسم الماركة
-
LG
-
طراز المنتج
-
LT15CBBWIV1
-
نوع المنتج
-
Refrigerator
-
اللون
-
White
-
الضمان
-
2 Years
-
صنع في
-
India
-
الجهد الداخل
-
220V
-
التردد الكهربائي
-
50/60 Hz
-
استهلاك الطاقة السنوي
-
278 Kwh
-
نوع التثبيت
-
Freestanding
-
نوع التذويب
-
Auto Defrost
-
نوع غاز التبريد
-
R600a
-
منظم الحراره ترموستات
-
Yes
-
ضاغط عاكس زكي
-
Smart Inverter Compressor
-
نوع الإضاءة
-
LED
-
رفوف قابلة للتعديل
-
Slim Type Glass Shelves
-
التصميم
-
Top Freezer
-
تكنولوجيا تعدد تدفق الهواء
-
Yes
-
ساق موازنة قابلة للتعديل
-
Yes
-
صافي سعة الثلاجة
-
10.8 CU.FT
-
صافي سعة الفريزر
-
3.2 CU.FT
-
صافي السعة الكلية
-
13.9 CU.FT
-
الضمان الكومبرسر
-
10 Years Inverter Compressor
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LT15CBBWIV1
13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون أبيض ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس