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13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

المواصفات

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13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LT15CBBSIV

13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس

LT15CBBSIV

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT15CBBSIV
السعة
13.9 قدم مكعب
الأبعاد(عرض x عمق x ارتفاع) مم
680x700x1760
التكنولوجيا الرئيسية
LinearCooling™‎
ميزة إضافية
Door Cooling⁺™‎

المواصفات الرئيسية

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

باب داخل باب

لا

كل المواصفات

المواصفات الأساسية

نوع المنتج

فريزر علوي

ICE & WATER SYSTEM

موزّع ماء فقط

لا

الأداء

نوع الضاغط

كومبروسور انفيرتر ذكي

الميزات

باب داخل باب

لا

حجيرة المجمد

تدفق هواء متعدد

نعم

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