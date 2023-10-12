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LT15CBBSIV
13.9 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي ، تشخيص ذكي ، ضاغط عاكس
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
-
باب داخل باب
-
لا
كل المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
-
فريزر علوي
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
-
لا
الأداء
-
نوع الضاغط
-
كومبروسور انفيرتر ذكي
الميزات
-
باب داخل باب
-
لا
حجيرة المجمد
-
تدفق هواء متعدد
-
نعم
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