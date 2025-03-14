14 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي

تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من ثلاجة الأبواب الفرنسية الفسيحة (French Door) وثلاجة الأبواب الرباعية الطراز (Quad Door Style) وثلاجة الأبواب المتعددة المريحة (Multi-Door)، إلى تقنية InstaView Door-in-Door، والموديلات النحيفة، تقدم LG مُجمِّد الثلاجة المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تختار الثلاجة التي تناسب نمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين، وتقنيات التبريد المبتكرة التي تساعدك في الحفاظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول، والميزات المريحة مثل موزع المياه والثلج الذي يعمل بتقنية UVNano ذات التنظيف التلقائي والرفوف القابلة للطي ونظام الأدراج FRESHBalancer. لا تنسَ التحقق من كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة وضمان المنتج.