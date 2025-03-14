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14 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

14 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي

14 قدمًا مكعبًا ، ثلاجة بفريزر علوي ، لون فضي

LT15DBBDIV
()
  • Front View
  • Front Open Food
  • Front Open without Food
  • Drawer Non-Moist
  • Micom
  • Handle
  • Bottom drawer with food
  • drawer with food
  • Left Perspective
  • RightPerspective
  • Left Side
  • Right Side
  • Side View
  • back View
  • Energy label
Front View
Front Open Food
Front Open without Food
Drawer Non-Moist
Micom
Handle
Bottom drawer with food
drawer with food
Left Perspective
RightPerspective
Left Side
Right Side
Side View
back View
Energy label

الميزات الرئيسية

  • LinearCooling™‎
  • ™⁺Door Cooling
  • Fresh 0 Zone
  • ThinQ (Wi-Fi)‎
المزيد

LinearCooling™‎

تحافظ على الطعام طازجًا لفترة أطول

تقلل تكنولوجيا LinearCooling™‎ من تقلبات درجة الحرارة محافظة على نكهة الطعام الطازج لمدة *تصل إلى 7 أيام.

*بناءً على نتائج اختبارات TÜV باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى نسبة انخفاض وزن تبلغ %5 للملفوف الصيني على رف حيز الطعام الطازج بالموديل LGE LinearCooling. موديلات معينة فقط. قد تختلف النتيجة حسب الاستخدام الفعلي.

وظيفة تبريد الباب على الجانب تحافظ على الأشياء طازجةً.

™⁺Door Cooling

للحفاظ على الطعام طازجًا
بشكل متساوٍ وسرعة أعلى

يبقى الطعام طازجًا والمشروبات باردة على أي رف بفضل الأداء المتساوي والأعلى سرعةً.

*بناءً على نتائج اختبارات TÜV Rheinland باستخدام طريقة اختبارات LG الداخلية لمقارنة وقت انخفاض درجة حرارة حاوية مياه موضوعة في السلة العلوية بين الموديل المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺‎ والموديل غير المُزوَّد بتكنولوجيا Door Cooling⁺‎. موديلات معينة فقط.
*من المفترض أن تتوقف وظيفة Door Cooling⁺‎ عن العمل عند فتح الباب.
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.

Fresh 0 Zone

توفير وقت فك التجميد

يتيح لك الدرج الخاص الحفاظ على الطعام، كاللحوم والأسماك، بشكل أفضل
بدون الحاجة إلى التجميد وفك التجميد.

يتم الحفاظ على اللحوم طازجة في Fresh 0 Zone.

*منطقة 0 الطازجة تحافظ على الأطعمة في درجة حرارة أقل من الأجزاء الأخرى.
*قد تختلف درجة الحرارة باختلاف الإعدادات وحالة الطعام وظروف الاستخدام المنزلي.
*المنتج الموجود في الصورة لغرض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

يمكن فك مُحضِّر الثلج المتحرك بمنتهى السهولة لتخزين المزيد من الطعام بدلاً منه.
مُحضِّر الثلج المتحرك

مساحة أكبر في الفريزر

يمكنك إخراج صينية الثلج ونقلها بمنتهى السهولة عند الحاجة إلى إفراغ مساحة في الفريزر.

LG ThinQ™‎

تحكم ذكي لحياة ذكية

معرفة المزيد

متعة التحكم في جهازك عن بُعد من أي مكان

يمكنك التحكم في إعدادات ثلاجة LG من أي مكان عبر أي جهاز متصل بشبكة WiFi من خلال تطبيق LG ThinQ™‎.
icon

التحكم عن بُعد

icon

التنبيهات الذكية

icon

المراقبة

Top_Freezer-2-lg-thinq-desktop

Smart Fresh Air

الطريقة الذكية للتبريد

تتعلم وظيفة Smart Fresh Air أنماط استخدامك لتحسين عملية التبريد، أثناء أوقات ذروة الاستخدام أيضًا.
تعمل وظيفة Smart Fresh Air عندما يكون باب الثلاجة مغلقًا.

الخطوة 1. نظام عمل وظيفة Smart Fresh Air

تحلل وظيفة Smart Fresh Air أنماط الاستخدام على مدار 3 أسابيع لتحسين أداء التبريد

تعمل وظيفة Smart Fresh Air عندما يكون باب الثلاجة مغلقًا.

الخطوة 2. 1 درجة مئوية أقل من درجة الحرارة التي ضبطها المستخدم

بناءً على أنماط الاستخدام، سترفع وظيفة Smart Fresh Air أداء التبريد قبل ساعتين من فترات الاستخدام العالي

تعمل وظيفة Smart Fresh Air حتى عندما يكون باب الثلاجة مفتوحًا.

الخطوة 3. تقليل ارتفاع درجة الحرارة للحفاظ على الطعام طازجًا

عند فتح الباب بشكل متكرر، يتم الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية عند المستويات المثلى لها للحفاظ على الطعام طازجًا

*يلزم الاتصال بشبكة Wi-Fi.
*يتم التحكم في عملية Smart Leaner ومراقبتها فقط من خلال تطبيق LG ThinQ. (التحقق من الشاشة المرجعية غير مدعوم)
*المنتجات في الفيديو والصورة لأغراض الشرح فقط وقد تختلف عن المنتجات الفعلية.

شعارات الضاغط Smart Inverter Compressor والضمان لمدة 10 أعوام

كفاءة في استهلاك الطاقة مع قوة تحمل عالية

يوفر الضاغط LG Smart Inverter Compressor™‎ مستويات لم يسبق لها مثيل من كفاءة استهلاك الطاقة لمساعدتك في توفير المزيد من المال، هذا إلى جانب الضمان لمدة 10 أعوام من راحة البال.

*ضمان لمدة 10 أعوام على الضاغط Smart Inverter Compressor (القطعة فقط).

SASO
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الأسئلة الشائعة

ما هي فائدة ثلاجة Door-in-Door؟

يوفر نظام Door-in-Door من LG إمكانية الوصول السهل إلى الضروريات اليومية دون فتح باب الثلاجة بالكامل. قم بتخزين المشروبات والوجبات الخفيفة المستخدمة بانتظام مثل الحليب والعصير والزبدة والفاكهة والزبادي في الحجرة التي يسهل الوصول إليها، وهي مصممة لتقليل فقدان الهواء البارد وبالتالي تساعد على تقليل استخدام الطاقة في ثلاجة LG الذكية ذات التقنية الذكية.

ما الذي أحتاجه لتوصيل مُجمِّد ثلاجة French Door؟

يجب عليك إشراك موظف خدمة مؤهل لإكمال تركيب مجمد ثلاجة French Door الممتلئ، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل موظف خدمة غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعطله.

ما الذي أحتاجه لتوصيل مُجمِّد ثلاجة Side by Side؟

يجب عليك إشراك موظف خدمة مؤهل لإكمال تركيب مجمد ثلاجة Side by Side الممتلئ، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل موظف خدمة غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعطله.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في مُجمِّد LG Fridge Freezer؟ 

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو الفريزر. بالنسبة للطرازات المزودة بوظيفة ThinQ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق LG ThinQ لتغيير إعدادات درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة. 

 ما الذي يجب مراعاته عند شراء مُجمِّد الثلاجة؟

 تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من ثلاجة الأبواب الفرنسية الفسيحة (French Door) وثلاجة الأبواب الرباعية الطراز (Quad Door Style) وثلاجة الأبواب المتعددة المريحة (Multi-Door)، إلى تقنية InstaView Door-in-Door، والموديلات النحيفة، تقدم LG مُجمِّد الثلاجة المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تختار الثلاجة التي تناسب نمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين، وتقنيات التبريد المبتكرة التي تساعدك في الحفاظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول، والميزات المريحة مثل موزع المياه والثلج الذي يعمل بتقنية UVNano ذات التنظيف التلقائي والرفوف القابلة للطي ونظام الأدراج FRESHBalancer. لا تنسَ التحقق من كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة وضمان المنتج. 

ما هو الفرق بين الثلاجة الموصولة وغير الموصولة بثلاجة موزع الثلج والماء؟

توفر LG خيار طرازات الثلاجة الموصولة وغير الموصولة. تتصل الثلاجة المزودة بأنابيب مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزع الثلج والمياه. تحتوي الثلاجة بدون أنابيب على خزان مياه مدمج قابل لإعادة التعبئة متصل بالموزع المُثبّت على الباب. ما عليك سوى إبقاء خزّان مياة ممتلئًا للاستمتاع برفاهية المياه المبردة من الصنبور.

ما هو حجم مُجمِّد الثلاجة الذي أحتاجه؟

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه للحصول على قاعدة جيدة للسعة: تم تصميم المثلاجة بسعة 200 إلى 300 لتر بشكل مثالي للشقق والأسر الأصغر التي تضم أكثر من شخص واحد؛ عادةً ما تكفي سعة 340 إلى 400 لتر لأسرة صغيرة تضم شخصًا واحدًا أو شخصين؛ بينما سعة 500 إلى 600 لتر تناسب عائلة مكونة من 3-4 أشخاص؛ بالنسبة للأسر الأكبر عددًا، فإننا نوصي بسعة أكثر من 600 لتر. تُوفّر طرازات French Door مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق. 

هل سيصدر مُجمِّد ثلاجة LG الكثير من الضوضاء؟

مجمدات الثلاجة من LG تستخدم Smart Inverter Compressor أو Inverter Linear Compressor، مصمم لضمان توليد الثلاجة ضوضاء منخفضة عن طريق ضبط طاقة التبريد ودرجات حرارة الثلاجة بناءً على بيئتها. يساعد Smart Inverter Compressor أو Inverter Linear Compressor على جعل مطبخك مكانًا هادئًا ومريحًا للاستمتاع.

هل تعني سعة مجمد الثلاجة منخفضة السعة أنها ذات جودة أقل؟

لا، تم تصميم مجموعتنا من الثلاجات لتقديم وظائف عالية الجودة، عبر مجموعة من الأحجام لتناسب احتياجات عملائنا. على الرغم من أن الثلاجات الأصغر حجمًا لدينا تحتوي عمومًا على ميزات أقل بسبب حجمها، إلا أن هذا لا يسلب الميزات عالية الجودة التي تمتلكها. على وجه التحديد، تستخدم الثلاجات منخفضة السعة ميزة تدفق الهواء (Multi-Air-Flow)، حيث تقوم فتحات الهواء الموجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة/المجمد بتوجيه الهواء البارد إلى تجويف الثلاجة للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجًا. بفضل هذه الميزة وغيرها الكثير، تم تصميم جميع مجمدات ثلاجة LG لتقديم نتائج عالية الجودة، لتناسب احتياجات جميع المستهلكين.

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT15DBBDIV

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎700 x 1760 x 680 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • باب داخل باب

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    دارك جرافيت ستيل

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    لا

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    3.0

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    10.8

  • فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

    6

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    84

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    305

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    395

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    579

  • عمق دون مقبض (مم)

    680

  • وزن التغليف (كجم)

    69

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎700 x 1760 x 680 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    63

الميزات

  • مزيل روائح

    لا

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    لا

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    1

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    دارك جرافيت ستيل

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • حامل البيض/سلة البيض

    10 بيضات

  • Fresh 0 Zone

    لا

  • Hygiene Fresh

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • صندوق خضراوات

    نعم (1)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

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