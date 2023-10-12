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ثلاجة بمجمدة علوية لون بلاتين فضي مع ضاغط بعاكس ذكي
*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.
*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.
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LT17CBBWIN
ثلاجة بمجمدة علوية لون بلاتين فضي مع ضاغط بعاكس ذكي