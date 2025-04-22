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ثلاجة إل جي 18 قدم مكعب، فريزر علوي، تدفق هواء متعدد، لون أسود

مميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة إل جي 18 قدم مكعب، فريزر علوي، تدفق هواء متعدد، لون أسود

ثلاجة إل جي 18 قدم مكعب، فريزر علوي، تدفق هواء متعدد، لون أسود

LT19CBBMIN
()
  • Front View
  • Front View Door open with food
  • Front View door open
  • bottom freezer with food
  • Top freezer with food
  • bottom freezer with food
  • Right view door open with food
  • Right view door open
  • Left view door open with food
  • Left view door open
  • right side
  • left side
  • Side View
  • Back view
  • Energy label
Front View
Front View Door open with food
Front View door open
bottom freezer with food
Top freezer with food
bottom freezer with food
Right view door open with food
Right view door open
Left view door open with food
Left view door open
right side
left side
Side View
Back view
Energy label

الميزات الرئيسية

  • ™LINEARCooling: الحد الأدنى من تقلبات درجات الحرارة
  • ضاغط عاكس ذكي لكفاءة الطاقة والمتانة
  • تقنية ™⁺DoorCooling للتبريد المتساوي والسريع
  • إضاءة LED لرؤية أكثر إشراقًا للداخل
المزيد
نضارة تدوم طويلاً
™LinearCooling

نضارة تدوم طويلاً

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة ويحافظ على النكهة الطازجة لمدة تصل إلى 7 أيام

*استنادًا لنتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلية من إل جي لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل إنقاص الوزن بنسبة 5% من الملفوف الصيني بوك تشوي على رف حجرة الطعام الطازج لموديل ثلاجة ™LinearCooling. الموديلات المناسبة فقط. قد تختلف النتيجة وفق الاستخدام الفعلي.

تبريد سريع ومتساوي
Multi Air Flow

تبريد سريع ومتساوي

يتم تزويد هواء التبريد في كل ركن من أركان الثلاجة مع فتحات تهوية متعددة لهواء التبريد.
ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

ضاغط بعاكس ذكي موفر للطاقة

يُعد الضاغط المزود بعاكس ذكي من LG خبيرًا في الطاقة، حيث يضبط قوة التبريد بناءً على كميات الطعام المحفوظ ودرجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة. يقوم الضاغط المزود بعاكس ذكي أيضًا بتوليد ضوضاء أقل، مما يجعل مطبخك هادئًا ومكان للاسترخاء والاستمتاع. مدعوم بضمان لمدة 10 سنوات!

*LG الداخلية اختبار البيانات علي أساس "KS C ISO15502 " القياسية.

موفرة للطاقة ومدة خدمة أطول
إضاءة LED ملونة

موفرة للطاقة ومدة خدمة أطول

توفر الإضاءة LED الملونة الطاقة بشكل أكبر وتستمر في العمل لمدة أطول من إضاءة اللمبات التقليدية.
تخزين سهل
صانعة ثلج متنقلة

تخزين سهل

يمكنك إخراج ونقل علبة الثلج بسهولة كلما كنت في حاجة الى مساحة إضافية في الثلاجة.

SASO

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الأسئلة الشائعة

ما هي فائدة ثلاجة Door-in-Door؟

يوفر نظام Door-in-Door من LG إمكانية الوصول السهل إلى الضروريات اليومية دون فتح باب الثلاجة بالكامل. قم بتخزين المشروبات والوجبات الخفيفة المستخدمة بانتظام مثل الحليب والعصير والزبدة والفاكهة والزبادي في الحجرة التي يسهل الوصول إليها، وهي مصممة لتقليل فقدان الهواء البارد وبالتالي تساعد على تقليل استخدام الطاقة في ثلاجة LG الذكية ذات التقنية الذكية.

ما الذي أحتاجه لتوصيل مُجمِّد ثلاجة French Door؟

يجب عليك إشراك موظف خدمة مؤهل لإكمال تركيب مجمد ثلاجة French Door الممتلئ، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل موظف خدمة غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعطله.

ما الذي أحتاجه لتوصيل مُجمِّد ثلاجة Side by Side؟

يجب عليك إشراك موظف خدمة مؤهل لإكمال تركيب مجمد ثلاجة Side by Side الممتلئ، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل موظف خدمة غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعطله.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في مُجمِّد LG Fridge Freezer؟ 

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو الفريزر. بالنسبة للطرازات المزودة بوظيفة ThinQ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيق LG ThinQ لتغيير إعدادات درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة. 

 ما الذي يجب مراعاته عند شراء مُجمِّد الثلاجة؟

 تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من ثلاجة الأبواب الفرنسية الفسيحة (French Door) وثلاجة الأبواب الرباعية الطراز (Quad Door Style) وثلاجة الأبواب المتعددة المريحة (Multi-Door)، إلى تقنية InstaView Door-in-Door، والموديلات النحيفة، تقدم LG مُجمِّد الثلاجة المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تختار الثلاجة التي تناسب نمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين، وتقنيات التبريد المبتكرة التي تساعدك في الحفاظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول، والميزات المريحة مثل موزع المياه والثلج الذي يعمل بتقنية UVNano ذات التنظيف التلقائي والرفوف القابلة للطي ونظام الأدراج FRESHBalancer. لا تنسَ التحقق من كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة وضمان المنتج. 

ما هو الفرق بين الثلاجة الموصولة وغير الموصولة بثلاجة موزع الثلج والماء؟

توفر LG خيار طرازات الثلاجة الموصولة وغير الموصولة. تتصل الثلاجة المزودة بأنابيب مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزع الثلج والمياه. تحتوي الثلاجة بدون أنابيب على خزان مياه مدمج قابل لإعادة التعبئة متصل بالموزع المُثبّت على الباب. ما عليك سوى إبقاء خزّان مياة ممتلئًا للاستمتاع برفاهية المياه المبردة من الصنبور.

ما هو حجم مُجمِّد الثلاجة الذي أحتاجه؟

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه للحصول على قاعدة جيدة للسعة: تم تصميم المثلاجة بسعة 200 إلى 300 لتر بشكل مثالي للشقق والأسر الأصغر التي تضم أكثر من شخص واحد؛ عادةً ما تكفي سعة 340 إلى 400 لتر لأسرة صغيرة تضم شخصًا واحدًا أو شخصين؛ بينما سعة 500 إلى 600 لتر تناسب عائلة مكونة من 3-4 أشخاص؛ بالنسبة للأسر الأكبر عددًا، فإننا نوصي بسعة أكثر من 600 لتر. تُوفّر طرازات French Door مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق. 

هل سيصدر مُجمِّد ثلاجة LG الكثير من الضوضاء؟

مجمدات الثلاجة من LG تستخدم Smart Inverter Compressor أو Inverter Linear Compressor، مصمم لضمان توليد الثلاجة ضوضاء منخفضة عن طريق ضبط طاقة التبريد ودرجات حرارة الثلاجة بناءً على بيئتها. يساعد Smart Inverter Compressor أو Inverter Linear Compressor على جعل مطبخك مكانًا هادئًا ومريحًا للاستمتاع.

هل تعني سعة مجمد الثلاجة منخفضة السعة أنها ذات جودة أقل؟

لا، تم تصميم مجموعتنا من الثلاجات لتقديم وظائف عالية الجودة، عبر مجموعة من الأحجام لتناسب احتياجات عملائنا. على الرغم من أن الثلاجات الأصغر حجمًا لدينا تحتوي عمومًا على ميزات أقل بسبب حجمها، إلا أن هذا لا يسلب الميزات عالية الجودة التي تمتلكها. على وجه التحديد، تستخدم الثلاجات منخفضة السعة ميزة تدفق الهواء (Multi-Air-Flow)، حيث تقوم فتحات الهواء الموجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة/المجمد بتوجيه الهواء البارد إلى تجويف الثلاجة للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجًا. بفضل هذه الميزة وغيرها الكثير، تم تصميم جميع مجمدات ثلاجة LG لتقديم نتائج عالية الجودة، لتناسب احتياجات جميع المستهلكين.

الملخص

طباعة

الأبعاد

LT19CBBMIN

المواصفات الرئيسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎780 x 1800 x 730 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • باب داخل باب

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود مطفي

كل المواصفات

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

  • محضر الثلج_يدوي (متحرك)

    نعم

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    تثبيت علوي

السعة

  • سعة الفريزر (قدم مكعب)

    4.2

  • سعة الثلاجة (قدم مكعب)

    13.4

  • فريزر حجم التخزين (نجمتين) (لتر)

    10

  • فريزر حجم التخزين (لتر)

    120

  • ثلاجة بحجم التخزين (لتر)

    379

  • إجمالي حجم التخزين (لتر)

    509

الأبعاد والوزن

  • العمق بدون الباب (مم)

    599

  • عمق دون مقبض (مم)

    700

  • وزن التغليف (كجم)

    87

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎780 x 1800 x 730 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    78

الميزات

  • مزيل روائح

    نعم

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • باب داخل باب

    لا

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

حجيرة المجمد

  • ضوء المجمّد

    إضاءة LED العلوية

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

  • الرف_زجاج مقوى

    1

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود مطفي

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • حامل البيض/سلة البيض

    نعم

  • Fresh 0 Zone

    لا

  • Hygiene Fresh

    لا

  • الرف_زجاج مقوى

    3

  • صندوق خضراوات

    نعم (1)

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

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